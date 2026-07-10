Nữ chủ tịch là mẹ đơn thân showbiz, ngày càng nóng bỏng sau ly hôn, nuôi con trong biệt thự 20 tỷ

Thứ sáu, 14:01 10/07/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GDXH - Sắc vóc và cuộc sống của mỹ nhân showbiz Việt này khiến nhiều người tò mò.

Nhật Kim Anh: Cuộc sống mẹ đơn thân và biệt thự 20 tỷ tại TP . HCM - Ảnh 1.

Ở tuổi 41, Nhật Kim Anh khiến nhiều khán giả bất ngờ khi xuất hiện với vóc dáng săn chắc, gợi cảm trong những bộ đồ bơi cắt xẻ táo bạo. Loạt hình ảnh nghỉ dưỡng mới đây của nữ ca sĩ, diễn viên nhanh chóng nhận nhiều lời khen về nhan sắc trẻ trung cùng thần thái quyến rũ.

Nhật Kim Anh: Cuộc sống mẹ đơn thân và biệt thự 20 tỷ tại TP . HCM - Ảnh 2.

Ít ai ngờ rằng phía sau hình ảnh một mỹ nhân ngày càng nóng bỏng là hành trình nhiều thăng trầm. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Nhật Kim Anh lựa chọn trở thành mẹ đơn thân, vừa chăm sóc các con, vừa điều hành doanh nghiệp riêng và tiếp tục theo đuổi nghệ thuật.


Nhật Kim Anh: Cuộc sống mẹ đơn thân và biệt thự 20 tỷ tại TP . HCM - Ảnh 3.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng, cô hiện sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, trong đó nổi bật là căn biệt thự sân vườn hoành tráng tại TP.HCM.

Nhật Kim Anh: Cuộc sống mẹ đơn thân và biệt thự 20 tỷ tại TP . HCM - Ảnh 4.

Căn biệt thự sân vườn hoành tráng tại TP.HCM của Nhật Kim Anh.

Nhật Kim Anh: Cuộc sống mẹ đơn thân và biệt thự 20 tỷ tại TP . HCM - Ảnh 5.

Hiện tại, Nhật Kim Anh sống cùng con gái trong căn biệt thự rộng 220m2 tại TP.HCM, tại thời điểm đó có giá trị ước tính khoảng trên 20 tỷ đồng. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, có sân vườn rộng, hồ cá Koi, nhiều cây xanh và khu vực thư giãn ngoài trời. Được biết, nữ diễn viên chuyển về căn biệt thự này từ năm 2019.

Nhật Kim Anh: Cuộc sống mẹ đơn thân và biệt thự 20 tỷ tại TP . HCM - Ảnh 6.

Tại thời điểm nhận nhà, tuy bận rộn công việc nhưng cô vẫn tự tay thiết kế và giám sát thi công căn nhà của mình.

Nhật Kim Anh: Cuộc sống mẹ đơn thân và biệt thự 20 tỷ tại TP . HCM - Ảnh 7.

Cơ ngơi này mang phong cách hiện đại, luôn được giữ gọn gàng và sạch sẽ.

Nhật Kim Anh: Cuộc sống mẹ đơn thân và biệt thự 20 tỷ tại TP . HCM - Ảnh 8.

Phòng khách được lắp kính để lấy được ánh sáng tự nhiên và tận hưởng không gian xung quanh. Đây chính là nơi Nhật Kim Anh đọc sách và giải trí.

Nhật Kim Anh: Cuộc sống mẹ đơn thân và biệt thự 20 tỷ tại TP . HCM - Ảnh 9.

Một bức hình lớn của Nhật Kim Anh được treo trong phòng ngủ.

Nhật Kim Anh: Cuộc sống mẹ đơn thân và biệt thự 20 tỷ tại TP . HCM - Ảnh 10.

Căn biệt thự còn được thiết kế một khu vực tập thể dục thể thao với nhiều loại máy móc hỗ trợ.

Nhật Kim Anh: Cuộc sống mẹ đơn thân và biệt thự 20 tỷ tại TP . HCM - Ảnh 11.

Không gian bên ngoài biệt thự vô cùng thoáng đãng và nhiều cây xanh.

Nhật Kim Anh: Cuộc sống mẹ đơn thân và biệt thự 20 tỷ tại TP . HCM - Ảnh 12.

Từ vườn nhà đến sân thượng, Nhật Kim Anh trồng nhiều loại hoa, cây ăn quả và các loại rau xanh.

Nhật Kim Anh: Cuộc sống mẹ đơn thân và biệt thự 20 tỷ tại TP . HCM - Ảnh 13.

Hàng rào của biệt thự phủ đầy hoa nhiều màu sắc.

Nhật Kim Anh: Cuộc sống mẹ đơn thân và biệt thự 20 tỷ tại TP . HCM - Ảnh 14.

Mỗi loại hoa đều được nữ diễn viên chọn mua cẩn thận và dày công chăm sóc.

Nhật Kim Anh: Cuộc sống mẹ đơn thân và biệt thự 20 tỷ tại TP . HCM - Ảnh 15.

Trong biệt thự ở huyện Bình Chánh (TP HCM), diễn viên Nhật Kim Anh không tiếc tiền xây hồ cá, nuôi những chú cá Koi kích thước lớn, hoa văn đẹp. Mỗi ngày, cô có niềm vui cho các chú cá ăn.

Nhật Kim Anh: Cuộc sống mẹ đơn thân và biệt thự 20 tỷ tại TP . HCM - Ảnh 16.

Nữ diễn viên Tiếng sét trong mưa còn thiết kế nhiều tiểu cảnh, khu vực ngồi uống trà. Mẹ của Nhật Kim Anh từ khi dọn lên thành phố cùng con cũng thích ngắm nhìn đàn cá bơi lội.

Nhật Kim Anh: Cuộc sống mẹ đơn thân và biệt thự 20 tỷ tại TP . HCM - Ảnh 17.

Góc bình an hướng Phật trong tổ ấm của Nhật Kim Anh.

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