Nữ chủ tịch là mẹ đơn thân showbiz, ngày càng nóng bỏng sau ly hôn, nuôi con trong biệt thự 20 tỷ
GDXH - Sắc vóc và cuộc sống của mỹ nhân showbiz Việt này khiến nhiều người tò mò.
Ở tuổi 41, Nhật Kim Anh khiến nhiều khán giả bất ngờ khi xuất hiện với vóc dáng săn chắc, gợi cảm trong những bộ đồ bơi cắt xẻ táo bạo. Loạt hình ảnh nghỉ dưỡng mới đây của nữ ca sĩ, diễn viên nhanh chóng nhận nhiều lời khen về nhan sắc trẻ trung cùng thần thái quyến rũ.
Vị trí "vàng" đặt thùng rác giúp kích hoạt tài lộc cho gia chủỞ -
GĐXH - Thùng đựng rác là vật dụng được dùng để lưu trữ các loại rác thải. Theo phong thủy chất bẩn trong đó không tốt cho sự may mắn và tài lộc. Vậy phong thủy thùng rác nên đặt ở vị trí nào? Hãy đọc bài viết này.
Bí ẩn con số 6 trong bộ ấm trà truyền thốngỞ -
GĐXH - Tại sao bộ ấm chén truyền thống lại là con số 6 mà không phải là 4, 5 hay 8? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn lý giải điều đó từ nhiều góc độ, từ lịch sử, phong thủy, thói quen sinh hoạt và văn hóa tiếp khách của người Việt.
Tuyệt đối đừng để chân giường hướng vào nhà vệ sinh nếu không muốn gặp điều này!Ở -
GĐXH - Chân giường hướng vào nhà vệ sinh là kiêng kỵ phong thủy phổ biến vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ lý do tại sao cách bố trí này không được khuyến khích.
Mẹo xử lý thùng rác sạch khuẩn, ngừa bệnh viêm đường hô hấpỞ -
GĐXH - Mùi hôi từ thùng rác luôn là nỗi ám ảnh khó chịu trong quá trình sinh hoạt. Nếu không biết cách xử lý, mùi hôi thùng rác không chỉ làm giảm chất lượng không khí và môi trường sống mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, gây các bệnh về đường hô hấp.
Những sai lầm khi đặt thùng rác khiến nhà cửa kém sang, tổn hại sức khỏe, tài lộcỞ -
GĐXH - Để tránh những điều không may mắn, ảnh hưởng đến tài lộc của người sử dụng, khi lắp đặt thùng đựng rác trong nhà ở, các cơ quan làm việc hay địa điểm kinh doanh… thì theo quan niệm phong thủy thùng rác không nên bố trí ở những vị trí dưới đây.
Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn'Ở -
GĐXH - Dù hiếm khi chia sẻ về đời tư, mỗi lần hé lộ không gian sống, Tăng Thanh Hà lại khiến dân mạng xuýt xoa trước căn biệt thự sang trọng, được thiết kế tinh tế và đẹp chẳng khác một khu nghỉ dưỡng.
Những vị trí cấm kỵ khi bố trí bồn nước inox theo phong thủy tránh ảnh hưởng tới tài vậnỞ -
GĐXH - Nước được coi như yếu tố tích cực, quan trọng để đón tài lộc, nhưng nếu vận dụng sai cách, nước trở thành yếu tố xấu. Khi lắp đặt bồn nước trong nhà theo phong thủy cần lưu ý những điều gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn gỡ rối mọi thắc mắc.
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GĐXH - Chậu rửa chén bị tắc ảnh hưởng đến công việc nấu ăn của bạn, nhưng bạn lại không biết cách thông tắc chậu rửa chén đúng cách. Hãy tham khảo bài viết sau.
Mỹ nhân Hà thành trẻ nhất được phong NSND, hơn 30 năm hôn nhân chưa mặc váy cưới, hiện sống trong căn nhà thế nào?Ở -
GĐXH - Sau khi nghỉ Nhà hát Tuổi trẻ để về hưu, NSND Lê Khanh không còn ở phố cổ chật hẹp mà chuyển về An Dương Vương (Tây Hồ, Hà Nội) để sinh sống.
Trồng ngay cây này để trong nhà sạch bóng bụi mịn, ngoài ngõ tài lộc kéo vàoỞ -
GĐXH - Việc giữ không gian hít thở chung của gia đình được trong lành là một điều hết sức quan trọng bởi nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Dưới đây là 7 loại cây vừa giúp bảo vệ sức khoẻ của bạn mà lại còn tốt cho phong thủy.