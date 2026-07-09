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Mẹo xử lý thùng rác sạch khuẩn, ngừa bệnh viêm đường hô hấp

Thứ năm, 16:01 09/07/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Mùi hôi từ thùng rác luôn là nỗi ám ảnh khó chịu trong quá trình sinh hoạt. Nếu không biết cách xử lý, mùi hôi thùng rác không chỉ làm giảm chất lượng không khí và môi trường sống mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, gây các bệnh về đường hô hấp.

Khử mùi thùng rác với giấm và bánh mì

Giấm luôn được xem là chất tẩy rửa giúp làm sạch vết bẩn, đồng thời xua đuổi các loại côn trùng, vi khuẩn gây hại. Mặt khác, chúng còn giúp khử mùi, tránh được tình trạng nấm mốc của các thực phẩm sau khi đổ bỏ vào trong thùng rác.

Tương tự, bánh mì cũng thấm hút ẩm rất tốt, do vậy khi kết hợp giữa bánh mì với giấm thì chúng rất có tác dụng trong việc khử mùi cho thùng rác nhà bạn.

Bí quyết giúp thùng rác nhà bạn luôn sạch, không ảnh hưởng tới bệnh viêm đường hô hấp - Ảnh 1.

Giấm luôn được xem là chất tẩy rửa giúp làm sạch vết bẩn, đồng thời xua đuổi các loại côn trùng, vi khuẩn gây hại. Mặt khác, chúng còn giúp khử mùi, tránh được tình trạng nấm mốc của các thực phẩm sau khi đổ bỏ vào trong thùng rác.

Cách thực hiện: Bạn đổ giấm lên trên bề mặt bánh mì, sau đó đặt chúng vào bên trong thùng rác và đậy nắp lại, bạn sẽ thấy tác dụng vô cùng hữu ích, thùng rác sẽ được khử thơm tho sạch sẽ.

Sử dụng bông gòn và tinh dầu để khử mùi thùng rác

Khử mùi hôi thùng rác bằng bông gòn là một cách đơn giản, tiết kiệm nhưng mang lại hiệu quả cao.

Bạn chỉ cần lấy một miếng bông gòn sạch, rồi sau đó nhỏ vài giọt tinh dầu thơm như bạc hà, chanh sả hoặc cam, rồi đặt vào đáy thùng rác. Cách này không chỉ giúp lưu lại hương thơm dễ chịu mà còn xua đuổi được côn trùng gây hại.

Khử mùi bằng chanh tươi (cam) và giấm

Bạn cần chuẩn bị: 1 quả chanh tươi (hoặc cam). Nửa chai giấm trắng. Khay đá nhỏ.

Cách làm: Trước hết, bạn cắt chanh (cam) ra từng miếng nhỏ thả vào từng ô nhỏ trong khay đá sau đó đổ giấm vào. Bạn cho khay đá này vào tủ lạnh cho đông đá lại.

Bí quyết giúp thùng rác nhà bạn luôn sạch, không ảnh hưởng tới bệnh viêm đường hô hấp - Ảnh 2.

Khử mùi bằng chanh tươi (cam) và giấm giúp cũng bạn tiết kiệm được nhiều thời gian nếu bạn biết cách.

Sau khi đông cứng, bạn xả sạch qua thùng rác rồi thả một đến 2 viên đá đã làm như trên vào thùng rác. Đậy nắp thùng rác và để một thời gian cho đá tan hết, đảm bảo mùi hôi khó chịu sẽ không còn. Cách làm này giúp cũng bạn tiết kiệm được nhiều thời gian.

Dùng giấy để khử mùi

Bạn chỉ việc đốt một cuộn giấy vừa tay rồi đem huơ qua huơ lại bên trong thùng rác để mùi ám bên trong biến mất. Sau đó rửa sơ thùng rác bằng nước sạch là được.

Rửa và khử mùi định kỳ cho thùng rác

Dù bạn có dùng mẹo nào, việc rửa sạch thùng rác ít nhất 2 lần/tuần vẫn là bước quan trọng nhất.

Cách làm: Đeo găng tay, đổ bỏ toàn bộ rác. Dùng nước rửa chén và bàn chải cọ rửa kỹ từ trong ra ngoài. Xả sạch, để khô. Phun giấm hoặc nước xịt khử khuẩn để diệt nấm mốc. Khi khô hẳn, rắc một lớp baking soda mỏng ở đáy rồi lót túi mới.

Lưu ý khi sử dụng thùng rác để chúng không bốc mùi

Phân loại rác trước khi đặt vào thùng, để riêng biệt rác vô cơ và rác hữu cơ và thường xuyên đổ rác.

Bí quyết giúp thùng rác nhà bạn luôn sạch, không ảnh hưởng tới bệnh viêm đường hô hấp - Ảnh 3.

Không ít gia đình lầm tưởng rằng chỉ cần xịt phòng hay sử dụng các sản phẩm tạo hương thơm là đủ để khử mùi thùng rác nhựa gia đình. Thực tế, đây là cách làm không đúng và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Luôn đặt thùng rác ở nơi thoáng mát, thường xuyên mở cửa giúp không khí lưu thông, cũng như nắng giúp giảm thiểu vi khuẩn. Vệ sinh thùng rác thường xuyên để ngăn chặn vi khuẩn sinh sôi.

Các sai lầm khi khử mùi thùng rác nhiều người mắc phải

Không ít gia đình lầm tưởng rằng chỉ cần xịt phòng hay sử dụng các sản phẩm tạo hương thơm là đủ để khử mùi thùng rác nhựa gia đình. Thực tế, đây là cách làm không đúng và tiềm ẩn nhiều rủi ro:

Chỉ xịt phòng để át mùi: Việc dùng xịt phòng hay tinh dầu chỉ giúp che lấp mùi hôi tạm thời mà không xử lý tận gốc nguyên nhân gây mùi – đó là vi khuẩn và nấm mốc tích tụ bên trong thùng rác. Sau một thời gian ngắn, mùi hôi sẽ quay trở lại, thậm chí nặng hơn.

Bỏ qua việc vệ sinh thùng rác nhựa gia đình định kỳ: Dù có sử dụng bất kỳ loại chất khử mùi nào, nhưng nếu không thường xuyên vệ sinh thùng rác thì vi khuẩn, nấm mốc vẫn tiếp tục sinh sôi nảy nở, tạo ra khí độc và mùi hôi khó chịu.

Để rác hữu cơ quá lâu mới đổ: Nhiều người có thói quen đợi thùng đầy mới đổ, nhất là với rác hữu cơ. Điều này khiến rác thải bị phân hủy lâu ngày, sinh ra mùi hôi thối nồng nặc dù đã dùng túi thơm hoặc viên khử mùi.

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