Top 6 chòm sao khó tính nhất hệ hoàng đạo

Bạch Dương: Dễ tức giận vì những điều nhỏ nhặt

Tính khí Bạch Dương bốc đồng, những chuyện nhỏ nhặt cũng khiến họ khó chịu. Chòm sao này dễ bị "điên tiết" vì dòng xe tắc nghẽn quá lâu hoặc phải xếp hàng dài để thanh toán trong siêu thị. Họ là những người mạnh mẽ nhất nhưng cũng nóng nảy nhất trong số các cung hoàng đạo.

Nếu bạn có sếp thuộc cung Bạch Dương, hãy dè chừng vì họ sẽ không để yên nếu bạn làm việc không cẩn thận hoặc không đúng thời hạn. Bạch Dương sẽ "nổi điên" nếu họ không được tôn trọng, bị lừa dối hay bị so sánh với bất cứ ai.

Điều may mắn là họ không phải người giữ mãi mối thù trong lòng. Sau cơn tức giận và biết rõ sai lầm của mình, họ nhanh chóng xin lỗi hoặc sửa sai bằng hành động.

Bảo Bình: Tâm lý không tốt và hay cáu gắt

Bảo Bình trông rất lý trí nhưng không phải vậy, họ rất dễ bùng cháy và bùng nổ trong cảm xúc.

Bảo Bình đã yêu thì yêu hết lòng hưng đã ghét một cái gì đó thì sẽ ghét tận xương tủy. Nhất là khi cãi nhau với người yêu, Bảo Bình sẽ "bùng cháy" khi cần thiết.

Chính vì vậy, dù là người yêu hay bạn bè thì cũng đừng dại chọc tức Bảo Bình. Nhưng nếu đối phương có thể nhanh chóng dỗ dành họ, Bảo Bình rất dễ nguôi giận.

Tính tình Bảo Bình khá trẻ con ở điểm đó. Họ dễ giận nhưng cũng dễ nguôi giận.

Vì vậy, những người yêu quý Bảo Bình hãy chú ý đến điều này. Không những thế, những lúc Bảo Bình giận dữ, có tâm trạng không tốt, tốt nhất bạn nên im lặng một thời gian, đừng tranh cãi với Bảo Bình.

Tình tình họ dễ nóng giận vì vậy cung hoàng đạo này dễ nổi nóng vì những chuyện nhỏ nhặt cũng là điều dễ hiểu.

Xử Nữ: Soi mói tính toán, thích giảng đạo lý

Chòm sao khó tính chắc chắn không thể bỏ qua Xử Nữ, phẩm chất tính toán, tỉ mỉ, tự cho mình là đúng của họ mạnh tới nỗi vô địch thiên hạ, không ai chống đỡ được. Chỉ cần là chuyện thấy "ngứa mắt" là trực tiếp xen vào, không màng rằng đấy có phải việc của mình không, mình lên tiếng có thích hợp hay không.

Trong lòng có cảm giác là vô tư thể hiện, trực tiếp nói ra, cách làm này của Xử Nữ thật là không để lại mặt mũi cho người khác nên người ta chẳng ưa cũng có lý thôi. Mà cách nói chuyện của bạn thì đâu có nhẹ nhàng dễ chịu gì cho cam, lúc nào cũng giáo điều, chỉ trích, lên lớp giống như cô giáo giảng dạy học sinh vậy, cực kì mất mặt.

Thông thường, Xử Nữ hay sống một mình hoặc sống trong tập thể nhưng bị cô lập cũng vì lý do này. Nếu bạn không cải thiện được thì chắc chắn không có ai tình nguyện ở bên cả, hãy áp dụng nguyên tắc hoàn mĩ cho chính mình thôi nhé.

Sư Tử: Kiêu ngạo, coi mình là trung tâm

Sư Tử bản tính "thẳng ruột ngựa", nghĩ gì nói đấy, lời họ nói có thể gây ra sự khó chịu và tổn thương cho người khác. Vốn là chúa tể sơn lâm kiêu hãnh, họ thích thể hiện mình, hay "drama" mọi chuyện một cách ồn ào, dữ dội, mục đích là thể hiện sự thống trị.

Điều đáng sợ hơn ở Sư Tử là họ có thể trả thù. Chỉ cần lời bạn nói ra khiến họ bị tổn thương, chắc chắn họ sẽ không để bạn yên.

Nhân Mã: Hay nhắc lại những chuyện cũ

Khi giận dữ, Nhân Mã rất hay nhắc lại những chuyện cũ. Đó là những chuyện khiến chòm sao này chịu ấm ức vì vậy họ không bao giờ quên được. Nhân Mã cũng thuộc tuýp người nóng nảy và thường xuyên gây sự vì những chuyện cũ.

Tuy vậy, nếu được an ủi, dỗ dành, Nhân Mã sẽ ngay lập tức tha thứ và không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhân Mã vốn yêu thích tự do và yêu tự do. Họ dễ có biểu hiện mất bình tĩnh. Vì vậy, Nhân Mã ao ước được nghe những lời nói ngọt ngào.

Bọ Cạp: Lời nói 'sắc' như dao găm

Bọ Cạp không thuộc típ dễ dàng tha thứ. Họ không dễ dàng buông bỏ những hận thù cá nhân, thậm chí quyết liệt và dữ dằn khi trả thù. Nếu bạn đã gây rắc rối với một Bọ Cạp, hãy chuẩn bị tinh thần, vì đây là cung hoàng đạo tính khí phức tạp nhất.

Khi tức giận, họ không la hét mà dùng đôi mắt rực lửa để "thiêu rụi" bạn, nói với bạn bằng những lời mỉa mai, xúc phạm... kéo dài, khiến bạn tổn thương cùng cực mới hả lòng.

