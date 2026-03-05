Người phụ nữ 65 tuổi suýt vỡ nang gan, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Xuất huyết trong nang gan vì chủ quan không tái khám

Bà N.T.U., 65 tuổi (trú tại Hưng Yên) có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm và vẫn duy trì dùng thuốc theo đơn. Khoảng một năm trước, trong lần khám sức khỏe định kỳ, bà được phát hiện có nang gan. Tuy nhiên, vì nghĩ đây là tổn thương lành tính và không gây đau đớn nên bà không tái khám, cũng không theo dõi định kỳ theo khuyến cáo của bác sĩ.

Những ngày gần đây, bà bắt đầu xuất hiện tình trạng mệt mỏi kéo dài, da dẻ xanh nhợt kèm theo các cơn đau âm ỉ liên tục ở vùng hạ sườn phải. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đã đưa bà đến cơ sở y tế thăm khám. Tại đây, bác sĩ nghi ngờ có tình trạng xuất huyết trong nang gan nên chuyển bà lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị.

Ảnh: BVCC

Nang gan lớn xuất huyết, nguy cơ vỡ đe dọa tính mạng

Tại Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ ghi nhận tình trạng bệnh khá phức tạp. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số bạch cầu tăng nhẹ ở mức 11,39 G/L, gợi ý phản ứng viêm của cơ thể trước tình trạng xuất huyết.

Hình ảnh chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy bệnh nhân bị nang gan trái đa ổ. Đáng chú ý, khối nang lớn nhất ở gan trái có kích thước lên tới 89x67x63 mm, đang căng to và có dấu hiệu xuất huyết bên trong.

Trước nguy cơ khối nang vỡ gây chảy máu ổ bụng đe dọa tính mạng, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định chỉ định phẫu thuật nội soi cắt gan trái để xử lý triệt để tổn thương.

Nang gan thường lành tính nhưng không nên chủ quan

Theo bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Sơn, Trung tâm Phẫu thuật Ngoại Gan mật – Tiêu hóa, nang gan là tình trạng hình thành một hoặc nhiều túi chứa dịch trong nhu mô gan. Phần lớn các trường hợp nang gan là lành tính, không gây triệu chứng và thường được phát hiện tình cờ khi người bệnh siêu âm hoặc chụp CT ổ bụng.

Tuy nhiên, khi kích thước nang vượt quá 60 mm, người bệnh có thể bắt đầu xuất hiện cảm giác căng tức hoặc đau âm ỉ vùng hạ sườn phải. Trong những trường hợp nang bị xuất huyết hoặc vỡ, người bệnh có thể đau bụng dữ dội, thậm chí chảy máu ổ bụng, viêm phúc mạc và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Hiện nay, phẫu thuật nội soi cắt gan được áp dụng phổ biến trong điều trị các nang gan kích thước lớn hoặc đã xuất hiện biến chứng. Phương pháp này giúp loại bỏ tổn thương, hạn chế xâm lấn, giảm đau sau mổ, rút ngắn thời gian nằm viện và không ảnh hưởng đáng kể đến chức năng gan.

Cần làm gì khi phát hiện có nang gan

Trường hợp của bà U. là lời cảnh báo đối với những người có tâm lý chủ quan khi được chẩn đoán khối u lành tính. Nang gan tuy đa số không nguy hiểm nhưng nếu không được theo dõi định kỳ, khối nang có thể phát triển lớn và gây ra nhiều biến chứng như thiếu máu, nhiễm trùng, áp xe gan, vỡ nang hoặc chảy máu ổ bụng.

Các bác sĩ khuyến cáo, những người đã được chẩn đoán nang gan, đặc biệt là người cao tuổi hoặc có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, nên siêu âm hoặc chụp cộng hưởng từ ít nhất 6 tháng một lần để theo dõi. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau vùng hạ sườn, đầy bụng, buồn nôn hoặc mệt mỏi bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám kịp thời, tránh để xảy ra biến chứng nặng phải can thiệp phẫu thuật.