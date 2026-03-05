Người phụ nữ 65 tuổi suýt vỡ nang gan, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Phát hiện nang gan nhưng không tái khám, người phụ nữ 65 tuổi ở Hưng Yên bị xuất huyết, buộc phải phẫu thuật để tránh nguy cơ vỡ gây chảy máu ổ bụng.
Xuất huyết trong nang gan vì chủ quan không tái khám
Bà N.T.U., 65 tuổi (trú tại Hưng Yên) có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm và vẫn duy trì dùng thuốc theo đơn. Khoảng một năm trước, trong lần khám sức khỏe định kỳ, bà được phát hiện có nang gan. Tuy nhiên, vì nghĩ đây là tổn thương lành tính và không gây đau đớn nên bà không tái khám, cũng không theo dõi định kỳ theo khuyến cáo của bác sĩ.
Những ngày gần đây, bà bắt đầu xuất hiện tình trạng mệt mỏi kéo dài, da dẻ xanh nhợt kèm theo các cơn đau âm ỉ liên tục ở vùng hạ sườn phải. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đã đưa bà đến cơ sở y tế thăm khám. Tại đây, bác sĩ nghi ngờ có tình trạng xuất huyết trong nang gan nên chuyển bà lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị.
Nang gan lớn xuất huyết, nguy cơ vỡ đe dọa tính mạng
Tại Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ ghi nhận tình trạng bệnh khá phức tạp. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số bạch cầu tăng nhẹ ở mức 11,39 G/L, gợi ý phản ứng viêm của cơ thể trước tình trạng xuất huyết.
Hình ảnh chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy bệnh nhân bị nang gan trái đa ổ. Đáng chú ý, khối nang lớn nhất ở gan trái có kích thước lên tới 89x67x63 mm, đang căng to và có dấu hiệu xuất huyết bên trong.
Trước nguy cơ khối nang vỡ gây chảy máu ổ bụng đe dọa tính mạng, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định chỉ định phẫu thuật nội soi cắt gan trái để xử lý triệt để tổn thương.
Nang gan thường lành tính nhưng không nên chủ quan
Theo bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Sơn, Trung tâm Phẫu thuật Ngoại Gan mật – Tiêu hóa, nang gan là tình trạng hình thành một hoặc nhiều túi chứa dịch trong nhu mô gan. Phần lớn các trường hợp nang gan là lành tính, không gây triệu chứng và thường được phát hiện tình cờ khi người bệnh siêu âm hoặc chụp CT ổ bụng.
Tuy nhiên, khi kích thước nang vượt quá 60 mm, người bệnh có thể bắt đầu xuất hiện cảm giác căng tức hoặc đau âm ỉ vùng hạ sườn phải. Trong những trường hợp nang bị xuất huyết hoặc vỡ, người bệnh có thể đau bụng dữ dội, thậm chí chảy máu ổ bụng, viêm phúc mạc và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.
Hiện nay, phẫu thuật nội soi cắt gan được áp dụng phổ biến trong điều trị các nang gan kích thước lớn hoặc đã xuất hiện biến chứng. Phương pháp này giúp loại bỏ tổn thương, hạn chế xâm lấn, giảm đau sau mổ, rút ngắn thời gian nằm viện và không ảnh hưởng đáng kể đến chức năng gan.
Cần làm gì khi phát hiện có nang gan
Trường hợp của bà U. là lời cảnh báo đối với những người có tâm lý chủ quan khi được chẩn đoán khối u lành tính. Nang gan tuy đa số không nguy hiểm nhưng nếu không được theo dõi định kỳ, khối nang có thể phát triển lớn và gây ra nhiều biến chứng như thiếu máu, nhiễm trùng, áp xe gan, vỡ nang hoặc chảy máu ổ bụng.
Các bác sĩ khuyến cáo, những người đã được chẩn đoán nang gan, đặc biệt là người cao tuổi hoặc có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, nên siêu âm hoặc chụp cộng hưởng từ ít nhất 6 tháng một lần để theo dõi. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau vùng hạ sườn, đầy bụng, buồn nôn hoặc mệt mỏi bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám kịp thời, tránh để xảy ra biến chứng nặng phải can thiệp phẫu thuật.
3 lợi ích ít người biết của vỏ bưởi: Hỗ trợ hô hấp, giảm mỡ máu, hạn chế táo bón nếu dùng đúng cáchSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Không chỉ là phần thường bị bỏ đi sau khi ăn, vỏ bưởi thực tế chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe. Theo chia sẻ từ Ths.BS Nguyễn Vũ Bình, nếu sử dụng đúng cách, vỏ bưởi có thể hỗ trợ cải thiện hệ hô hấp, giúp giảm mỡ máu và hạn chế táo bón. Tuy nhiên, việc sử dụng cũng cần đúng liều lượng để tránh những ảnh hưởng không mong muốn.
Người phụ nữ mắc suy thận lúc tuổi già: Bác sĩ chỉ ra thói quen tưởng tốt, nhiều người Việt vẫn làmSống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Suốt nhiều năm, người phụ nữ mắc bệnh suy thận đã duy trì thói quen tự bốc thuốc bắc về uống song song với thuốc điều trị bệnh nền.
Người phụ nữ 55 tuổi mắc ung thư dạ dày giai đoạn 4 gặp may mắn: Cơ hội điều trị tốt sau ca mổSống khỏe - 8 giờ trước
GĐXH - Ung thư dạ dày giai đoạn 4 gây tắc ruột, người phụ nữ được phẫu thuật để giành lại cơ hội điều trị.
Tuổi thọ dài hay ngắn: Đừng bỏ qua công thức '3 không, 3 không vội, 3 đừng'Sống khỏe - 10 giờ trước
GĐXH - Tuổi thọ không phải là điều xa vời, mà là kết quả của việc kiên trì thực hiện những thói quen khoa học vào đúng những thời điểm này trong ngày.
Nam giới ngoài 40 tuổi đừng chủ quan: 7 dưỡng chất quan trọng giúp giữ phong độ và phòng bệnh sớmSống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Các chuyên gia khuyến nghị, chỉ cần bổ sung đúng 7 dưỡng chất quan trọng này, đàn ông trung niên hoàn toàn có thể duy trì phong độ, bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm.
7 siêu thực phẩm mùa xuân giúp thải độc, đẹp da và tăng đề kháng: Ăn đúng là khỏe cả nămSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Mùa xuân là thời điểm cơ thể dễ mệt mỏi, tích tụ độc tố và suy giảm đề kháng do thay đổi thời tiết. Theo chuyên gia dinh dưỡng, việc bổ sung các siêu thực phẩm mùa xuân như măng tây, atisô, dâu tây, rau chân vịt hay đậu Hà Lan có thể giúp thanh lọc cơ thể, cải thiện làn da và tăng sức đề kháng một cách tự nhiên.
Người đàn ông 64 tuổi bất ngờ cùng lúc mắc 2 bệnh ung thư: Có 2 dấu hiệu người Việt thường xem nhẹSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ với biểu hiện đau bụng âm ỉ kèm vàng da nhẹ, người đàn ông 64 tuổi đi khám bất ngờ phát hiện ung thư bàng quang và ung thư ống mật chủ.
Người bệnh suy thận giai đoạn cuối chia sẻ kinh nghiệm không để gián đoạn chạy thận trong dịp TếtSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Về quê ăn Tết, chị Thúy chủ động sắp xếp chạy thận, không còn lo lắng như những ngày đầu mắc suy thận.
Nhiều người vẫn xào gan heo với giá đỗ mà không biết: Bác sĩ cảnh báo điều nàySống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Gan heo giàu vitamin A và sắt, giá đỗ lại nổi tiếng vì chứa nhiều vitamin C. Thế nhưng, theo chuyên gia dinh dưỡng, việc xào chung hai thực phẩm này có thể làm hao hụt dưỡng chất. Không chỉ vậy, gan heo còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu chế biến sai cách. Dưới đây là tư vấn đầy đủ từ bác sĩ để bạn ăn đúng, ăn an toàn.
Người phụ nữ 40 tuổi đang khỏe mạnh bỗng nguy kịch sau 2 tháng mắc sai lầm này khi dùng thuốcSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Một phụ nữ 40 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch chỉ sau thời gian tự ý sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc.
Tuổi thọ dài hay ngắn: Đừng bỏ qua công thức '3 không, 3 không vội, 3 đừng'Sống khỏe
GĐXH - Tuổi thọ không phải là điều xa vời, mà là kết quả của việc kiên trì thực hiện những thói quen khoa học vào đúng những thời điểm này trong ngày.