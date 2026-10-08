Top cung hoàng đạo thích làm biếng: Việc đến đâu hay đến đó

Cung hoàng đạo Song Tử: Việc chưa gấp thì cứ từ từ

Song Tử đề cao sự tự do và không thích cảm giác bị ép buộc. Vì vậy, với những công việc khiến họ không hứng thú, cung hoàng đạo này thường chẳng mấy nhiệt tình. Họ có thể làm cho xong, thậm chí chấp nhận kết quả chỉ ở mức vừa đủ thay vì bỏ thêm thời gian để hoàn thiện.

Điều mà cung hoàng đạo này quan tâm chỉ là làm sao cho bản thân thoải mái nhất có thể, không bị gò bó hay ràng buộc vào bất kì điều gì cả. Về cơ bản Song Tử không phải là người quá lười biếng, chỉ có điều họ không hiểu tại sao mình phải vất vả khổ sở để làm việc như thế, giờ là phải nghỉ ngơi, mai hay mốt làm cũng được, miễn xong là được, theo Tri thức & cuộc sống.

Đặc biệt, Song Tử khá nổi tiếng với kiểu "nước đến chân mới nhảy". Một danh sách công việc dài vẫn không đủ khiến họ bỏ những thú vui trước mắt. Khi người khác đang tất bật hoàn thành nhiệm vụ, Song Tử có thể vẫn thong thả đi chơi, trò chuyện, ngắm cảnh hoặc tận hưởng khoảng thời gian riêng.

Tuy nhiên, khi gặp đúng điều mình yêu thích, Song Tử lại có thể trở nên rất năng động. Vấn đề đôi khi không nằm ở việc họ thiếu khả năng, mà là chưa tìm được đủ động lực để bắt tay vào làm.

Song Tử khá nổi tiếng với kiểu "nước đến chân mới nhảy". Một danh sách công việc dài vẫn không đủ khiến họ bỏ những thú vui trước mắt. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Sư Tử: Thích chỉ huy hơn tự mình làm

Nhắc đến những cung hoàng đạo đôi khi khá lười biếng, Sư Tử cũng khó đứng ngoài danh sách. Họ có cá tính mạnh, thích thể hiện khả năng lãnh đạo và thường rất hào hứng khi được đứng ra đưa ra ý tưởng hoặc tổ chức công việc.

Điều thú vị là Sư Tử có thể rất nhiệt tình với chuyện của tập thể nhưng lại không quá mặn mà với những việc lặt vặt của chính mình. Ở nhà, khi không bị áp lực bởi công việc hay ánh nhìn của người khác, họ dễ chuyển sang trạng thái thư giãn tuyệt đối.

Một đặc điểm khác khiến Sư Tử bị trêu là "lười" chính là khả năng phân công việc cho người khác. Họ có thể nghĩ ra cả một kế hoạch hoành tráng, nhưng đến lúc thực hiện lại muốn có người đồng hành hoặc hỗ trợ.

Dù vậy, khi thật sự coi trọng một mục tiêu, Sư Tử vẫn có thể làm việc rất quyết liệt. Họ thường chỉ thiếu động lực với những việc mà bản thân cho rằng không đủ thú vị hoặc không đáng để bỏ công sức.

Cung hoàng đạo Song Ngư: Giỏi mơ ước nhưng dễ ngại hành động

Song Ngư thường sống giàu cảm xúc và có trí tưởng tượng phong phú. Họ có thể dành rất nhiều thời gian để nghĩ về một tương lai lý tưởng, hình dung thành công hoặc xây dựng những kế hoạch đầy màu sắc trong đầu.

Thế nhưng, từ ý tưởng đến hành động lại là một khoảng cách khá xa. Khi không có đủ động lực, Song Ngư dễ chọn cách thư giãn, nằm nghỉ hoặc chìm trong thế giới riêng thay vì bắt tay giải quyết những việc trước mắt.

Ngay cả khi cuộc sống vật chất không mấy đủ đầy, miễn là không quá mệt mỏi và có thời gian là họ sẽ từ bỏ mọi thứ để chạy theo điều mình thích, bởi họ chỉ cần làm cho mình cảm thấy thoải mái là được, theo Saostar.

Hơn nữa, những chú cá nhỏ này lại bơi khá chậm chạp. Họ chỉ thích làm từ từ, không muốn bị ai thúc ép, giục giã và những lúc như thế thì họ sẵn sàng nghỉ việc. Trong những ngày nghỉ, họ thích ở nhà và không làm gì, chỉ nhìn thời gian trôi qua.

Khi không có đủ động lực, Song Ngư dễ chọn cách thư giãn, nằm nghỉ hoặc chìm trong thế giới riêng thay vì bắt tay giải quyết những việc trước mắt. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Bảo Bình: "Chúa tể" của những ngày chỉ muốn nghỉ ngơi

Nếu phải tìm một cung hoàng đạo có khả năng biến một ngày bình thường thành "ngày nghỉ", Bảo Bình có thể là cái tên nổi bật. Họ không thích bị thúc ép và càng không muốn cuộc sống lúc nào cũng xoay quanh công việc.

Bảo Bình có thể dành hàng giờ nằm ở nhà, lướt điện thoại, nghe nhạc, suy nghĩ vu vơ hoặc đơn giản là… chẳng làm gì cả. Với họ, đó không nhất thiết là khoảng thời gian vô nghĩa mà đôi khi chỉ là cách để tận hưởng sự tự do.

Cung hoàng đạo này cũng dễ rơi vào tình trạng hứng lên thì làm rất nhiều nhưng nhanh chóng mất động lực. Vì vậy, một công việc dù được bắt đầu đầy nhiệt huyết vẫn có thể bị bỏ dở giữa chừng nếu Bảo Bình không còn cảm thấy thú vị.

Tuy nhiên, gọi Bảo Bình là "lười biếng" hoàn toàn cũng chưa chắc công bằng. Họ thường không thích những khuôn mẫu cứng nhắc và có xu hướng chỉ dành năng lượng cho điều mà mình thực sự quan tâm.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.