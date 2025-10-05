Top những thực phẩm giàu sắt cho mẹ bầu dễ tìm và dễ ăn

Sắt là thành phần không thể thiếu trong quá trình tạo máu, giúp hình thành hemoglobin – loại protein có chức năng vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Nếu thiếu sắt, mẹ bầu không chỉ mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt mà còn đối mặt với nhiều nguy cơ nghiêm trọng như sinh non, trẻ nhẹ cân, thai nhi chậm phát triển.

Thông thường trước khi mang thai, phụ nữ cần 18mg sắt/ngày. Nhu cầu này tăng lên gần gấp đôi ở phụ nữ mang thai, cần 30mg sắt/ngày. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị bà bầu nên bổ sung sắt hàng ngày từ 30-60 mg.

Việc bổ sung sắt có thể đến từ viên uống theo chỉ định của bác sĩ, nhưng thực phẩm hàng ngày vẫn là nguồn cung cấp an toàn, tự nhiên và dễ hấp thu hơn cả. Vậy đâu là những thực phẩm giàu sắt mà mẹ bầu có thể dễ dàng tìm thấy trong chợ, siêu thị và chế biến thành những bữa ăn ngon miệng?

Thịt đỏ và nội tạng động vật – nguồn sắt dồi dào, dễ hấp thu

Trong số các loại thực phẩm, thịt đỏ và nội tạng động vật luôn được xem là “kho dự trữ sắt” hiệu quả nhất cho mẹ bầu. Thịt bò, thịt heo nạc, gan, tim hay huyết động vật đều chứa sắt heme – dạng sắt mà cơ thể hấp thu tốt hơn nhiều so với sắt từ thực vật.

Thịt bò, ngoài tỷ lệ protein cao, 100g thịt bò cung cấp khoảng 5mg sắt, gấp đôi so với thịt trắng (thịt bê hoặc thịt gia cầm). Phần nạc của thịt bò thường giàu sắt hơn phần chứa gân hoặc chứa mỡ. Trong 100g thịt bò nạc có thể cung cấp 3,1mg sắt tương đương 21% lượng sắt cần thiết.

Chính vì vậy, việc đưa một miếng thịt bò hầm, thịt kho hoặc một bát cháo gan gà vào bữa ăn hằng ngày là cách đơn giản để bổ sung sắt. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng lưu ý, mẹ bầu không nên lạm dụng nội tạng động vật vì chúng chứa nhiều cholesterol và vitamin A liều cao, có thể gây hại nếu ăn quá nhiều. Điều quan trọng là chế biến chín kỹ để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hải sản có vỏ – “khoáng chất kép” cho mẹ bầu

Bên cạnh thịt đỏ, hải sản có vỏ như hàu, nghêu, sò, ốc cũng là nguồn thực phẩm giàu sắt. Ví dụ như trai chứa 15mg sắt/100g thịt. Ngoài ra, các loại hải sản còn

chứa nhiều vitamin B12, thiếu hụt loại vitamin này cũng khiến cho cơ thể mắc bệnh thiếu máu.

Hải sản có vỏ được ví như ‘khoáng chất kép’ cho mẹ bầu

Điều mẹ bầu cần lưu ý là hải sản phải tươi và được nấu chín hoàn toàn. Việc ăn tái hoặc sống có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn, ký sinh trùng, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi. Khi chọn mua, nên ưu tiên các loại hải sản rõ nguồn gốc, được bảo quản đúng cách để đảm bảo an toàn.

Rau xanh đậm – nguồn sắt thực vật kết hợp vitamin

Nếu thịt và hải sản mang đến sắt heme dễ hấp thu thì rau xanh lại bổ sung sắt không-heme cùng hàng loạt dưỡng chất quý giá khác. Rau bina (cải bó xôi), cải xoăn, bông cải xanh là những loại rau tiêu biểu, chứa từ 2,5-6,4 mg sắt mỗi cốc nấu chín.

Sắt từ rau xanh thường hấp thu kém hơn so với từ động vật, nhưng mẹ bầu hoàn toàn có thể cải thiện bằng cách kết hợp với thực phẩm giàu vitamin C như cam, ổi, bưởi hay cà chua… hiệu quả sẽ tăng lên rõ rệt.

Đậu và chế phẩm từ đậu – vừa bổ sung sắt, vừa cung cấp protein

Đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ, đậu lăng, đậu Hà Lan và các chế phẩm từ đậu như đậu phụ là nguồn sắt thực vật phong phú. Không chỉ vậy, chúng còn giàu protein thực vật, chất xơ và các acid béo có lợi, giúp bữa ăn thêm cân đối và tốt cho tim mạch.

Một bát canh đậu hầm hay đậu phụ sốt cà chua vừa dễ chế biến vừa hợp khẩu vị của nhiều mẹ bầu. Đặc biệt, khi kết hợp đậu với thực phẩm động vật giàu sắt như thịt bò, thịt gà, hiệu quả bổ sung sắt sẽ càng tăng. Đây là lý do vì sao nhiều chuyên gia khuyến khích chế độ ăn đa dạng, kết hợp hài hòa giữa động vật và thực vật.

Hạt và trái cây khô – bữa phụ giàu năng lượng và khoáng chất

Ngoài bữa chính, mẹ bầu có thể tận dụng bữa phụ để bổ sung thêm sắt từ các loại hạt và trái cây khô. Hạt điều, mè, óc chó, hạnh nhân không chỉ giàu sắt mà còn cung cấp omega-3, hỗ trợ sự phát triển trí não của thai nhi.

Đây là lựa chọn thông minh cho những mẹ bầu thường xuyên mệt mỏi giữa buổi hoặc cần mang theo đồ ăn khi ra ngoài. Tuy nhiên, nên chọn loại hạt và trái cây khô ít muối, ít đường để tránh tăng cân quá mức trong thai kỳ.

Viên uống bổ sung – chỉ dùng khi có chỉ định

Trong một số trường hợp, nếu chế độ ăn chưa đáp ứng đủ nhu cầu, mẹ bầu có thể được nhân viên y tế hướng dẫn bổ sung thêm sản phẩm hỗ trợ. Tuy nhiên, đây là thực phẩm chức năng, không nên tự ý sử dụng khi chưa có chỉ định của chuyên gia y tế.

Trong suốt hành trình mang thai, thực phẩm giàu sắt chính là “chìa khóa vàng” giúp mẹ bầu duy trì sức khỏe và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của thai nhi. Việc đưa các món ăn quen thuộc như thịt đỏ, hải sản, trứng, rau xanh, các loại đậu, hạt và trái cây khô vào thực đơn hằng ngày không chỉ giúp bổ sung sắt hiệu quả mà còn đem lại sự đa dạng dinh dưỡng.

Sự phong phú và dễ tìm của những thực phẩm này khiến việc bổ sung sắt trở nên đơn giản, gần gũi và bền vững hơn. Khi mẹ biết cách lựa chọn và kết hợp thông minh, mỗi bữa ăn sẽ trở thành một liều “dinh dưỡng bảo vệ” cho cả mẹ và bé trong suốt thai kỳ.