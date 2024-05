TP Hồ Chí Minh lọt top thành phố 'níu chân' du khách tốt nhất châu Á

Theo báo cáo mới nhất của nền tảng du lịch mạng lưới toàn cầu với 4.2 triệu khách sạn và cơ sở nghỉ dưỡng trên toàn thế giới, trong danh sách du lịch chậm (slow travel) ở châu Á, nổi bật nhất là 8 thị trường gồm: Khao Lak (Thái Lan); Seoul (Hàn Quốc); Perhentian (Malaysia); Tokyo (Nhật Bản); Siargao (Philippines); Pekanbaru (Indonesia); TP Hồ Chí Minh (Việt Nam) và Ahmedabad (Ấn Độ).



TP Hồ Chí Minh.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đến TP Hồ Chí Minh ước đạt hơn 2,2 triệu lượt, tăng hơn 32% so cùng kỳ năm 2023. Khách nội địa đạt gần 14 triệu lượt, tăng 1,6% so cùng kỳ năm năm ngoái. Tổng thu du lịch đạt hơn 76.000 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, ngành Du lịch Thành phố đã đầu tư nhiều vào kinh tế đêm, xác định đây là một giải pháp chiến lược để thúc đẩy toàn ngành, du lịch giải trí - ẩm thực – dịch vụ về đêm là 1 trong 3 nhóm sản phẩm du lịch được chú trọng, góp phần khiến chi tiêu của khách du lịch tăng mạnh vào ban đêm, chiếm 70% tổng chi tiêu khi đặt chân đến "Thành phố không ngủ". Sở cũng nhận định, kinh tế đêm sẽ góp phần phát triển nền kinh tế, tạo công văn việc làm, thu nhập cho người lao động và tận dụng tối đa các tài nguyên, nguồn lực tại chỗ để thu hút khách du lịch, tạo động lực mới cho sự phát triển xã hội.

Ngoài ra, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cũng đã triển khai chương trình kích cầu du lịch năm 2024, trong đó điểm nhấn là Lễ hội sông nước TP Hồ Chí Minh lần thứ II năm 2024.

Lễ hội sông nước TP Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2024 sẽ được diễn ra tại các địa điểm: Khu Nhà Rồng Khánh Hội - Cảng Sài Gòn, Công viên Bến Bạch Đằng, Công viên bờ sông Sài Gòn, khu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Bến Ngôi Sao Việt (Quận 7), Bến Bình Đông (Quận 8), Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, các khu du lịch, điểm đến khác trên địa bàn thành phố Thủ Đức và các quận, huyện của TP Hồ Chí Minh. Lễ hội sẽ có 22 hoạt động văn hóa - giải trí - nghệ thuật - ẩm thực - thể thao đặc sắc diễn ra bên dòng sông, kết hợp với các hoạt động trải nghiệm, các chương trình khuyến mãi mua sắm và các chương trình kích cầu khác trên địa bàn Thành phố.

Các hoạt động diễu hành trên sông, không gian tái hiện chợ nổi miền Tây, Tuần lễ Trái cây trên bến dưới thuyền, không gian văn hóa – văn nghệ, trò chơi dân gian, hội thi ẩm thực sông nước, các tiểu cảnh, tour tuyến theo chủ đề lễ hội... đều đã chuẩn bị sẵn sàng, hứa hẹn sẽ mang đến một mùa lễ hội đa dạng, sống động phục vụ người dân, du khách.

Theo thống kê đến nay đã có hơn 100 doanh nghiệp công bố và áp dụng các chính sách ưu đãi về giá, về chương trình khuyến mãi cho các dịch vụ mua sắm, dịch vụ ăn uống, tham quan, tour tuyến cho người dân và du khách. Đặc biệt đã có 15 thương hiệu nổi tiếng cung cấp voucher điện tử giảm giá đến 50% không giới hạn số lượng cho các hãng hàng không, để áp dụng cho khách đi máy bay đến TP Hồ Chí Minh trong sự kiện Lễ hội sông nước TP Hồ Chí Minh diễn ra. Các chương trình kích cầu giảm giá vé các chương trình biểu diễn nghệ thuật trong thời gian diễn ra Lễ hội sông nước lần thứ 2 năm 2024 cũng đã được công bố và thông tin đến người dân và du khách.