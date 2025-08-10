Mới nhất
TP.HCM mưa lớn, có nơi trên 80mm, nhiều tuyến đường ngập nặng

Chủ nhật, 22:00 10/08/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Cơn mưa lớn diện rộng vào chiều tối 10/8 đã khiến nhiều tuyến đường và khu vực phía Đông TP.HCM ngập úng, giao thông bị ảnh hưởng.

Chiều tối 10/8, mây dông phát triển, gây mưa lớn kèm dông sét trên diện rộng tại TPHCM.

Nhiều tuyến đường ở khu vực phía Đông TP.HCM (thuộc TP Thủ Đức cũ) như: Hiệp Bình, Nguyễn Duy Trinh, Đỗ Xuân Hợp, Dương Đình Hội… cùng một số tuyến đường khu vực trũng, thấp nhanh chóng bị ngập khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

TPHCM mưa lớn, có nơi trên 80mm, nhiều tuyến đường ngập nặng - Ảnh 1.

TPHCM mưa lớn, có nơi trên 80mm, nhiều tuyến đường ngập nặng - Ảnh 2.

Đường Đỗ Xuân Hợp và Đường Nguyễn Duy Trinh ngập úng sau mưa lớn. Ảnh: Udi Maps

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên cho biết, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực TPHCM, gồm: xã Bình Hưng, phường Tân Hưng, phường Tân Thuận, phường Cát Lái, phường An Khánh, phường Bình Trưng, phường Long Bình, xã Nhuận Đức, xã Thái Mỹ, xã An Nhơn Tây, phường Tây Nam, phường Vĩnh Tân, phường Sài Gòn, phường Bến Thành.

Dự báo trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào , kèm theo dông, sét cho các khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác.

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên, trong 24 giờ qua, khu vực TP.HCM có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Lượng mưa 24 giờ qua như sau: Mỹ Xuân 39.2mm, Phước Hòa 31.0mm, Tam Thôn Hiệp 26.8mm, Bình Chánh 22.8mm,... Trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng dự báo đợt mưa lớn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 17 - 18/8 trên khu vực TP.HCM. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100-150 mm, có nơi trên 160 mm.

