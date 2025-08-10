TP.HCM mưa lớn, có nơi trên 80mm, nhiều tuyến đường ngập nặng
Cơn mưa lớn diện rộng vào chiều tối 10/8 đã khiến nhiều tuyến đường và khu vực phía Đông TP.HCM ngập úng, giao thông bị ảnh hưởng.
Chiều tối 10/8, mây dông phát triển, gây mưa lớn kèm dông sét trên diện rộng tại TPHCM.
Nhiều tuyến đường ở khu vực phía Đông TP.HCM (thuộc TP Thủ Đức cũ) như: Hiệp Bình, Nguyễn Duy Trinh, Đỗ Xuân Hợp, Dương Đình Hội… cùng một số tuyến đường khu vực trũng, thấp nhanh chóng bị ngập khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.
Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên cho biết, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực TPHCM, gồm: xã Bình Hưng, phường Tân Hưng, phường Tân Thuận, phường Cát Lái, phường An Khánh, phường Bình Trưng, phường Long Bình, xã Nhuận Đức, xã Thái Mỹ, xã An Nhơn Tây, phường Tây Nam, phường Vĩnh Tân, phường Sài Gòn, phường Bến Thành.
Dự báo trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào , kèm theo dông, sét cho các khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác.
Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên, trong 24 giờ qua, khu vực TP.HCM có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Lượng mưa 24 giờ qua như sau: Mỹ Xuân 39.2mm, Phước Hòa 31.0mm, Tam Thôn Hiệp 26.8mm, Bình Chánh 22.8mm,... Trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 80mm.
Cơ quan khí tượng dự báo đợt mưa lớn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 17 - 18/8 trên khu vực TP.HCM. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100-150 mm, có nơi trên 160 mm.
Cận cảnh nhà thờ bỏ hoang ở Ninh Bình nhìn xa như 'lâu đài' cổ tíchĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Nhà thờ bị bỏ hoang nằm ẩn mình trong ở phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình với mái vòm cong, tường phủ rêu phong và cây leo chằng chịt, mang vẻ đẹp huyền bí.
Vụ nữ viên nhà sách Nhã Nam mất tích: Công an thông tin nguyên nhânĐời sống - 10 giờ trước
Nhân viên nhà sách Nhã Nam mất liên lạc nhiều ngày đã về nhà an toàn. Công an và phía công ty xác nhận, cô gái này mất liên lạc vì lý do cá nhân, không phải bị “bắt cóc online”.
Những trường hợp nào phải đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe từ nay đến cuối năm 2025?Đời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, có nhiều trường hợp người dân cần phải đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe. Dưới đây là những thông tin chi tiết bạn đọc có thể tham khảo.
Tháng sinh Âm lịch được trời ưu ái: Cả đời ít phiền não, may mắn luôn vây quanhĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Những ai sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây thường có cuộc đời hanh thông, tránh xa rắc rối, dễ đạt được thành công và hạnh phúc viên mãn.
Trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Vi phạm mức độ nào sẽ bị xử lý hình sự?Đời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Luật Bảo hiểm xã hội 2024, Luật Bảo hiểm y tế 2024 nêu rõ hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, trong đó có truy cứu trách nhiệm hình sự.
Điểm danh các con giáp có chỉ số hạnh phúc cao nhất năm 2025Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Năm 2025 sẽ là giai đoạn "đại hỷ" với 5 con giáp này khi vừa sung túc về tài lộc, vừa đủ đầy về niềm vui. Không chỉ thăng hoa trong công việc, họ còn có cơ hội tận hưởng một cuộc đời an nhiên.
Ngày sinh Âm lịch của người ''cày cuốc' không biết mệt, về già sống như vuaĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, có những người sinh vào các ngày Âm lịch đặc biệt mang trong mình năng lượng bền bỉ, làm việc không ngừng nghỉ và luôn hướng về một cuộc sống tươi sáng.
Hàng triệu tài xế nên nắm rõ quy định mới về sử dụng làn đường khi tham gia giao thôngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quy định, lái xe chỉ được điều khiển phương tiện đi trong một làn đường và thực hiện chuyển làn ở những nơi được phép. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng.
Xe taxi tông thẳng vào nhóm người đứng trên đường sau mâu thuẫnĐời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Sau khi xảy ra mâu thuẫn, lái xe taxi đã điều khiển phương tiện tông thẳng vào nhóm người đang đứng trên đường. Sự việc được xác định xảy ra tại phường Phương Liễu (tỉnh Bắc Ninh) và đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
Lý do mẹ bé trai 16 tháng tuổi bị ném xuống nền bê tông viết đơn bãi nại cho chị dâuĐời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Chị N.T.T (mẹ bé trai 16 tháng tuổi bị ném xuống nền bê tông) cho biết, chị đã đến cơ quan công an trình bày, nộp đơn bãi nại cho chị dâu.
Tháng sinh Âm lịch được trời ưu ái: Cả đời ít phiền não, may mắn luôn vây quanhĐời sống
GĐXH - Những ai sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây thường có cuộc đời hanh thông, tránh xa rắc rối, dễ đạt được thành công và hạnh phúc viên mãn.