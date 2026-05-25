TPHCM yêu cầu thi thử tốt nghiệp THPT thực chất, không gây áp lực cho học sinh

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giờ học tiếng Anh của học sinh Trường THPT Bình Tân (phường Bình Tân, TPHCM).

Theo đó, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu hiệu trưởng các trường THPT tiếp tục triển khai nghiêm túc công tác ôn thi theo chỉ đạo của ngành.

Trong đó, các trường cần chú trọng tổ chức ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh có nhu cầu ôn thi tốt nghiệp đúng quy định theo các văn bản hiện hành về dạy học 2 buổi/ngày và dạy thêm, học thêm.

Giúp học sinh lớp 12 làm quen với cấu trúc, định dạng đề thi tốt nghiệp THPT và cách thức tổ chức kỳ thi theo công bố của Bộ GD&ĐT. Phân loại học sinh để xây dựng phương pháp ôn tập phù hợp, phân công giáo viên phụ trách theo từng nhóm đối tượng.

Đồng thời đa dạng hóa hình thức ôn tập, kết hợp hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn và tổ chức học nhóm đối với học sinh còn gặp khó khăn nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận kiến thức.

Cùng với đó là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả hệ thống quản lý học tập (LMS) và các hình thức dạy học phù hợp.

Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh lớp 12 nghiên cứu, học tập quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy định.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường nghiêm túc triển khai công tác thi thử tốt nghiệp THPT theo hướng hiệu quả, thực chất nhằm đánh giá đúng sự tiến bộ của học sinh.

Các trường cần rà soát, phân loại học sinh theo năng lực để tiếp tục xây dựng kế hoạch ôn tập, củng cố kiến thức và hỗ trợ kịp thời đối với những em có kết quả chưa tốt hoặc có nguy cơ không đạt tốt nghiệp. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng ôn tập và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trước đó, ngày 13/5, nhằm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế; đồng thời giúp học sinh lớp 12 làm quen với phương thức thi, cấu trúc và định dạng đề thi theo Chương trình GDPT 2018, Sở GD&ĐT TPHCM đã đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai công tác tổ chức thi thử.

Theo yêu cầu, các trường căn cứ điều kiện thực tế để xây dựng kế hoạch tổ chức thi thử phù hợp và hoàn thành trước ngày 31/5.

Việc tổ chức thi thử nhằm đánh giá thực chất mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của học sinh theo Chương trình GDPT 2018; xác định những nội dung kiến thức học sinh còn hạn chế để điều chỉnh kế hoạch dạy học và ôn tập; đồng thời rèn luyện kỹ năng làm bài, quản lý thời gian và tâm lý phòng thi cho học sinh.

Ngoài ra, kỳ thi thử còn là dịp để tập huấn thực tế cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về nghiệp vụ tổ chức kỳ thi theo đúng quy định hiện hành.