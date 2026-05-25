TPHCM yêu cầu thi thử tốt nghiệp THPT thực chất, không gây áp lực cho học sinh
Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường THPT nâng cao chất lượng ôn thi và tổ chức thi thử tốt nghiệp theo hướng thực chất, hiệu quả.
Theo đó, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu hiệu trưởng các trường THPT tiếp tục triển khai nghiêm túc công tác ôn thi theo chỉ đạo của ngành.
Trong đó, các trường cần chú trọng tổ chức ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh có nhu cầu ôn thi tốt nghiệp đúng quy định theo các văn bản hiện hành về dạy học 2 buổi/ngày và dạy thêm, học thêm.
Giúp học sinh lớp 12 làm quen với cấu trúc, định dạng đề thi tốt nghiệp THPT và cách thức tổ chức kỳ thi theo công bố của Bộ GD&ĐT. Phân loại học sinh để xây dựng phương pháp ôn tập phù hợp, phân công giáo viên phụ trách theo từng nhóm đối tượng.
Đồng thời đa dạng hóa hình thức ôn tập, kết hợp hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn và tổ chức học nhóm đối với học sinh còn gặp khó khăn nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận kiến thức.
Cùng với đó là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả hệ thống quản lý học tập (LMS) và các hình thức dạy học phù hợp.
Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh lớp 12 nghiên cứu, học tập quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy định.
Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường nghiêm túc triển khai công tác thi thử tốt nghiệp THPT theo hướng hiệu quả, thực chất nhằm đánh giá đúng sự tiến bộ của học sinh.
Các trường cần rà soát, phân loại học sinh theo năng lực để tiếp tục xây dựng kế hoạch ôn tập, củng cố kiến thức và hỗ trợ kịp thời đối với những em có kết quả chưa tốt hoặc có nguy cơ không đạt tốt nghiệp. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng ôn tập và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Trước đó, ngày 13/5, nhằm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế; đồng thời giúp học sinh lớp 12 làm quen với phương thức thi, cấu trúc và định dạng đề thi theo Chương trình GDPT 2018, Sở GD&ĐT TPHCM đã đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai công tác tổ chức thi thử.
Theo yêu cầu, các trường căn cứ điều kiện thực tế để xây dựng kế hoạch tổ chức thi thử phù hợp và hoàn thành trước ngày 31/5.
Việc tổ chức thi thử nhằm đánh giá thực chất mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của học sinh theo Chương trình GDPT 2018; xác định những nội dung kiến thức học sinh còn hạn chế để điều chỉnh kế hoạch dạy học và ôn tập; đồng thời rèn luyện kỹ năng làm bài, quản lý thời gian và tâm lý phòng thi cho học sinh.
Ngoài ra, kỳ thi thử còn là dịp để tập huấn thực tế cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về nghiệp vụ tổ chức kỳ thi theo đúng quy định hiện hành.
Việt Nam đoạt 8 huy chương Olympic Vật lý châu Á lần thứ 26Giáo dục - 12 giờ trước
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lý châu Á lần thứ 26 - APhO 2026 đã đoạt 8 Huy chương, gồm 6 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.
Giáo viên được hưởng phụ cấp cao nhất tới 80%Giáo dục - 1 ngày trước
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 182/2026/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập. Theo quy định mới, mức phụ cấp dao động từ 20% đến 80%, tùy cấp học, vị trí việc làm và điều kiện công tác.
Học luật bằng 'phiên tòa giả định': Cách tiếp cận mới khiến học sinh hào hứngGiáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Không còn những buổi tuyên truyền khô cứng, nhiều trường học đang đưa tình huống thực tế và mô hình phiên tòa giả định vào giáo dục pháp luật để học sinh dễ tiếp cận, dễ nhớ hơn.
HaUI- nơi sinh viên được học tập trong môi trường học tập giàu sự đồng hành và thấu hiểuGiáo dục - 4 ngày trước
Trong mùa thi cao điểm, tại giảng đường hay thư viện của Đại học Công nghiệp Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những sinh viên ngồi hàng giờ bên màn hình laptop, vùi mình trong bài tập, đồ án và những áp lực vô hình của tuổi trẻ.
Từ ước mơ của mẹ đến tấm bằng thạc sĩ Đại học ở MỹGiáo dục - 4 ngày trước
Đại diện cho học viên quốc tế phát biểu tại Lễ tốt nghiệp Thạc sĩ, Đại học Duke (Mỹ), nam sinh Việt đã chạm đến trái tim nhiều người khi trích dẫn câu hát: "Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ" với thông điệp về lòng biết ơn, trân trọng những hành trang quý giá nhất giúp chúng ta đạt được thành tựu trong đời.
Sở hữu 3 công bố quốc tế, dược sĩ 10X giành học bổng châu Âu 1,3 tỷ đồngGiáo dục - 5 ngày trước
Với hai công bố Q2, 1 bài báo Q1 cùng IELTS 8.0, Phan Hoàng Lịch nhận học bổng Erasmus Mundus toàn phần, theo học thạc sĩ tại ba trường đại học châu Âu.
Nếu không nắm được những điều này, phụ huynh sẽ gặp khó khi đăng ký tuyển sinh đầu cấp cho con năm học 2026Giáo dục - 6 ngày trước
GĐXH - Năm 2026, tuyển sinh đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6) nổi bật với điểm mới là xét tuyển theo nơi cư trú. Phụ huynh cần nắm bắt những thông tin gì liên quan đến tuyển sinh đầu cấp?
Tiến sĩ AI tuổi 26 và cú rẽ định mệnh từ trò chơi Flappy BirdGiáo dục - 6 ngày trước
Từ sự tò mò với thuật toán "phá đảo" Flappy Bird, Nguyễn Gia Hy trở thành tiến sĩ AI ở tuổi 26, giảng dạy tại Australia.
Sĩ tử và phụ huynh Hà Nội hồi hộp đến chùa Đậu cầu may trước 'cuộc đua' vào 10 căng thẳngGiáo dục - 1 tuần trước
GĐXH - Chỉ còn ít ngày trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, nhiều học sinh và phụ huynh tại Hà Nội đã tìm đến chùa Đậu để dâng hương, cầu bình an và may mắn. Không khí vừa trang nghiêm, vừa chất chứa nhiều kỳ vọng phản ánh tâm trạng hồi hộp của các gia đình trước một trong những kỳ thi được đánh giá có áp lực lớn nhất đối với học sinh Thủ đô.
Xúc động trải nghiệm 'xuyên không' về thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lậpGiáo dục - 1 tuần trước
Hàng trăm du khách về thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, hào hứng trải nghiệm chương trình thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng”.
7 nhóm giáo viên được hưởng chính sách trọng dụng, hưởng phụ cấp 150%Giáo dục
GĐXH - Theo Nghị định số 93/2026/NĐ-CP, 7 nhóm giáo viên được hưởng chính sách thu hút, trọng dụng, hưởng phụ cấp 150%.