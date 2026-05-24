Giáo viên được hưởng phụ cấp cao nhất tới 80%

Mức phụ cấp sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2026. Ảnh minh họa.

Cụ thể, mức phụ cấp 20% áp dụng với nhân sự hỗ trợ giáo dục tại các trường mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và một số cơ sở giáo dục đặc thù.

Mức 25% dành cho giảng viên đại học, giáo viên tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của bộ, ngành trung ương và người hướng dẫn thực hành trong phòng thí nghiệm, xưởng trường hoặc trên tàu huấn luyện.

Nhà giáo giảng dạy tại trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp hoặc trung tâm chính trị cấp xã được hưởng mức 30%. Trong khi đó, giáo viên công tác ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo được hưởng mức 35%.

Mức phụ cấp 40% áp dụng với giáo viên THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường sư phạm, khoa sư phạm và giáo viên dạy tích hợp lý thuyết với thực hành tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đáng chú ý, giáo viên mầm non và tiểu học được hưởng mức phụ cấp 45%. Một số trường hợp giảng dạy ở vùng khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo hoặc dạy người khuyết tật có thể được hưởng mức cao hơn, lên tới 80%.

Nghị định cũng quy định công thức tính tiền phụ cấp ưu đãi theo nghề hằng tháng. Một số khoảng thời gian sẽ không được tính hưởng phụ cấp như thời gian nghỉ thai sản, nghỉ không lương từ một tháng trở lên, bị đình chỉ công tác hoặc đi học, làm việc ở nước ngoài chỉ hưởng 40% lương.

Theo quy định, nghị định có hiệu lực từ ngày 7/7/2026, song các mức phụ cấp sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2026.