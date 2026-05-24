Giáo viên được hưởng phụ cấp cao nhất tới 80%
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 182/2026/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập. Theo quy định mới, mức phụ cấp dao động từ 20% đến 80%, tùy cấp học, vị trí việc làm và điều kiện công tác.
Cụ thể, mức phụ cấp 20% áp dụng với nhân sự hỗ trợ giáo dục tại các trường mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và một số cơ sở giáo dục đặc thù.
Mức 25% dành cho giảng viên đại học, giáo viên tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của bộ, ngành trung ương và người hướng dẫn thực hành trong phòng thí nghiệm, xưởng trường hoặc trên tàu huấn luyện.
Nhà giáo giảng dạy tại trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp hoặc trung tâm chính trị cấp xã được hưởng mức 30%. Trong khi đó, giáo viên công tác ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo được hưởng mức 35%.
Mức phụ cấp 40% áp dụng với giáo viên THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường sư phạm, khoa sư phạm và giáo viên dạy tích hợp lý thuyết với thực hành tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Đáng chú ý, giáo viên mầm non và tiểu học được hưởng mức phụ cấp 45%. Một số trường hợp giảng dạy ở vùng khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo hoặc dạy người khuyết tật có thể được hưởng mức cao hơn, lên tới 80%.
Nghị định cũng quy định công thức tính tiền phụ cấp ưu đãi theo nghề hằng tháng. Một số khoảng thời gian sẽ không được tính hưởng phụ cấp như thời gian nghỉ thai sản, nghỉ không lương từ một tháng trở lên, bị đình chỉ công tác hoặc đi học, làm việc ở nước ngoài chỉ hưởng 40% lương.
Theo quy định, nghị định có hiệu lực từ ngày 7/7/2026, song các mức phụ cấp sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2026.
Học luật bằng 'phiên tòa giả định': Cách tiếp cận mới khiến học sinh hào hứngGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Không còn những buổi tuyên truyền khô cứng, nhiều trường học đang đưa tình huống thực tế và mô hình phiên tòa giả định vào giáo dục pháp luật để học sinh dễ tiếp cận, dễ nhớ hơn.
HaUI- nơi sinh viên được học tập trong môi trường học tập giàu sự đồng hành và thấu hiểuGiáo dục - 2 ngày trước
Trong mùa thi cao điểm, tại giảng đường hay thư viện của Đại học Công nghiệp Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những sinh viên ngồi hàng giờ bên màn hình laptop, vùi mình trong bài tập, đồ án và những áp lực vô hình của tuổi trẻ.
Từ ước mơ của mẹ đến tấm bằng thạc sĩ Đại học ở MỹGiáo dục - 3 ngày trước
Đại diện cho học viên quốc tế phát biểu tại Lễ tốt nghiệp Thạc sĩ, Đại học Duke (Mỹ), nam sinh Việt đã chạm đến trái tim nhiều người khi trích dẫn câu hát: "Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ" với thông điệp về lòng biết ơn, trân trọng những hành trang quý giá nhất giúp chúng ta đạt được thành tựu trong đời.
Sở hữu 3 công bố quốc tế, dược sĩ 10X giành học bổng châu Âu 1,3 tỷ đồngGiáo dục - 4 ngày trước
Với hai công bố Q2, 1 bài báo Q1 cùng IELTS 8.0, Phan Hoàng Lịch nhận học bổng Erasmus Mundus toàn phần, theo học thạc sĩ tại ba trường đại học châu Âu.
Nếu không nắm được những điều này, phụ huynh sẽ gặp khó khi đăng ký tuyển sinh đầu cấp cho con năm học 2026Giáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Năm 2026, tuyển sinh đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6) nổi bật với điểm mới là xét tuyển theo nơi cư trú. Phụ huynh cần nắm bắt những thông tin gì liên quan đến tuyển sinh đầu cấp?
Tiến sĩ AI tuổi 26 và cú rẽ định mệnh từ trò chơi Flappy BirdGiáo dục - 5 ngày trước
Từ sự tò mò với thuật toán "phá đảo" Flappy Bird, Nguyễn Gia Hy trở thành tiến sĩ AI ở tuổi 26, giảng dạy tại Australia.
Sĩ tử và phụ huynh Hà Nội hồi hộp đến chùa Đậu cầu may trước 'cuộc đua' vào 10 căng thẳngGiáo dục - 5 ngày trước
GĐXH - Chỉ còn ít ngày trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, nhiều học sinh và phụ huynh tại Hà Nội đã tìm đến chùa Đậu để dâng hương, cầu bình an và may mắn. Không khí vừa trang nghiêm, vừa chất chứa nhiều kỳ vọng phản ánh tâm trạng hồi hộp của các gia đình trước một trong những kỳ thi được đánh giá có áp lực lớn nhất đối với học sinh Thủ đô.
Xúc động trải nghiệm 'xuyên không' về thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lậpGiáo dục - 6 ngày trước
Hàng trăm du khách về thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, hào hứng trải nghiệm chương trình thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng”.
7 nhóm giáo viên được hưởng chính sách trọng dụng, hưởng phụ cấp 150%Giáo dục - 6 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định số 93/2026/NĐ-CP, 7 nhóm giáo viên được hưởng chính sách thu hút, trọng dụng, hưởng phụ cấp 150%.
Học ngoại ngữ gì để AI không thể thay thế trong tương lai? Đây là 3 thứ tiếng đáng để đầu tư ngay từ bây giờGiáo dục - 6 ngày trước
GĐXH - Trong thời đại AI phát triển cực nhanh, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: “Liệu học ngoại ngữ còn đáng giá?”. Thực tế, câu trả lời không nằm ở việc học hay không học, mà là học ngôn ngữ nào để tạo lợi thế dài hạn.
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra nhiều vi phạm trong quản lý tài chính và dạy thêm tại Trường THPT Triệu Sơn 4Giáo dục
GĐXH - Thanh tra tỉnh chỉ ra nhiều khuyết điểm, vi phạm trong quản lý tài chính và dạy thêm tại Trường THPT Triệu Sơn 4, đồng thời kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân.