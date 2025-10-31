Mới nhất
Trải nghiệm đa văn hoá tại Hội chợ mùa thu 2025

Thứ sáu, 11:49 31/10/2025 | Câu chuyện văn hóa
GĐXH - Hội chợ mùa thu 2025 chính thức khai mạc ngày 25/10 tại Trung tâm triển lãm quốc Việt Nam và mở cửa đón khách từ ngày 26/10 đến hết ngày 4/11. Ngoài sự có mặt của hơn 2.500 gian hàng đến từ địa phương và các doanh nghiệp, Hội chợ mùa thu 2025 còn mang đến những trải nghiệm văn hoá đầy màu sắc, mang đến không khí sôi động, rộn ràng như một lễ hội văn hoá giữa lòng Hà Nội.

Trải nghiệm văn hóa đa dạng tại Hội chợ mùa thu 2025 ở Hà Nội - Ảnh 1.

Các em nhỏ háo hức khám phá và tự tay điều khiển những con rối gỗ trong hoạt động trải nghiệm múa rối nước của Nhà hát múa rối Việt Nam.

Trải nghiệm văn hóa đa dạng tại Hội chợ mùa thu 2025 ở Hà Nội - Ảnh 2.

Nghệ nhân trình diễn cách nặn tò he, thu hút đông đảo du khách dừng chân quan sát và trải nghiệm làm tò he ở ngay sảnh chính của Hội chợ.

Trải nghiệm văn hóa đa dạng tại Hội chợ mùa thu 2025 ở Hà Nội - Ảnh 3.

Tại Hội chợ, du khách có thể được trải nghiệm văn hoá viết thư pháp do chính thầy đồ Nguyễn Tiến Đạt hướng dẫn.

Trải nghiệm văn hóa đa dạng tại Hội chợ mùa thu 2025 ở Hà Nội - Ảnh 4.

Khách tham quan thích thú trải nghiệm chơi nhạc cụ truyền thống T’rưng và đàn đá của đồng bào dân tộc tại gian trưng bày của tỉnh Quảng Ngãi trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu 2025.

Trải nghiệm văn hóa đa dạng tại Hội chợ mùa thu 2025 ở Hà Nội - Ảnh 5.

Điệu múa Apsara của người Chăm làm bừng sáng không gian hội chợ với các vũ công uyển chuyển mang đến vẻ đẹp huyền bí và tinh tế của văn hóa Chăm Pa giữa lòng mùa thu.

Trải nghiệm văn hóa đa dạng tại Hội chợ mùa thu 2025 ở Hà Nội - Ảnh 6.

Trải nghiệm văn hóa đa dạng tại Hội chợ mùa thu 2025 ở Hà Nội - Ảnh 7.

Trải nghiệm văn hóa đa dạng tại Hội chợ mùa thu 2025 ở Hà Nội - Ảnh 8.

Trải nghiệm văn hóa đa dạng tại Hội chợ mùa thu 2025 ở Hà Nội - Ảnh 9.

Nghề làm giấy bản, tinh hoa nghề thêu hoa văn trên trang phục truyền thống hay tiếng hát then, đàn tính của người dân Cao Bằng đã tái hiện những sắc màu văn hóa đặc trưng của vùng cao phía Bắc.

Trải nghiệm văn hóa đa dạng tại Hội chợ mùa thu 2025 ở Hà Nội - Ảnh 10.

Trải nghiệm văn hóa đa dạng tại Hội chợ mùa thu 2025 ở Hà Nội - Ảnh 11.

Trải nghiệm uống rượu cần, dệt thổ cẩm của người Mường tại khu du lịch tỉnh Phú Thọ thu hút đông đảo du khách nhờ mang đậm nét văn hoá truyền thống, thể hiện sự khéo léo, hiếu khách và tinh thần cộng đồng đặc trưng của dân tộc.

Trải nghiệm văn hóa đa dạng tại Hội chợ mùa thu 2025 ở Hà Nội - Ảnh 12.

Khách du lịch được khám phá vùng đất Quảng Trị qua chiếc kính thực tế ảo, đem đến trải nghiệm thú vị và độc đáo với công nghệ hiện đại.

Trải nghiệm văn hóa đa dạng tại Hội chợ mùa thu 2025 ở Hà Nội - Ảnh 13.

Tiếng đàn bầu đã mang đến cho du khách những giai điệu sâu lắng, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Đây là một trong những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, góp phần tôn vinh và gìn giữ giá trị âm nhạc truyền thống.

Uyên Nguyễn
