Trải nghiệm đa văn hoá tại Hội chợ mùa thu 2025
GĐXH - Hội chợ mùa thu 2025 chính thức khai mạc ngày 25/10 tại Trung tâm triển lãm quốc Việt Nam và mở cửa đón khách từ ngày 26/10 đến hết ngày 4/11. Ngoài sự có mặt của hơn 2.500 gian hàng đến từ địa phương và các doanh nghiệp, Hội chợ mùa thu 2025 còn mang đến những trải nghiệm văn hoá đầy màu sắc, mang đến không khí sôi động, rộn ràng như một lễ hội văn hoá giữa lòng Hà Nội.
