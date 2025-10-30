Sức hấp dẫn của cải lương tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025

Sức hút của 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 GĐXH - Hàng trăm người dân và du khách đã đổ về Trung tâm Triển lãm Việt Nam để xếp hàng chờ lấy vé xem phim miễn phí hai bộ phim “Mưa đỏ” và “Tử chiến trên không”.





Khán giả đến Hội chợ Mùa Thu 2025 để... nghe cải lương

Mới đây, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC, lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ I – 2025 chính thức diễn ra trong không khí rộn ràng, ấm áp. Đây là lần đầu tiên hội chợ được tổ chức với quy mô lớn, quy tụ hơn 500 doanh nghiệp, tổ chức và nghệ nhân trên cả nước, thuộc 12 ngành công nghiệp văn hoá. Ngoài mục tiêu thúc đẩy kết nối thương mại và giới thiệu sản phẩm Việt, Hội chợ Mùa Thu 2025 còn là không gian trưng bày, trình diễn và giao lưu văn hoá đặc sắc, nơi truyền thống gặp gỡ hiện đại, nghệ thuật dân gian song hành cùng hơi thở sáng tạo mới.

Theo ghi nhận tại sảnh Trung tâm Trung tâm Triển lãm Việt Nam, chương trình biểu diễn cải lương đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Trên sân khấu rực rỡ sắc cam và xanh, những làn điệu ngọt ngào, trữ tình vang lên, đưa khán giả trở về với không gian nghệ thuật truyền thống quen thuộc nhưng vẫn đầy mới mẻ.

Các tiết mục cải lương kết hợp múa minh họa, kể lại những câu chuyện dân gian quen thuộc qua góc nhìn sân khấu mới mẻ. Sự kết hợp tinh tế giữa âm thanh hiện đại và cổ truyền tạo nên hiệu ứng nghệ thuật đặc biệt.

Cô Loan (ở giữa) chia sẻ: “Tôi thấy chương trình văn nghệ cải lương là một chương trình rất hay, với những bài hát dân ca tràn đầy ý nghĩa về quê hương đất nước và tình yêu thương đối với con người, dân tộc Việt Nam... Nếu có cơ hội, cô cũng muốn quay lại đây, không chỉ để đi hội chợ mà còn được thưởng thức thêm nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc như thế này”.

Khán giả ở mọi lứa tuổi từ người lớn tuổi đến các bạn trẻ đều hào hứng theo dõi, ghi hình và chụp ảnh kỷ niệm.

Phần biểu diễn sáo độc tấu tái hiện khung cảnh núi rừng Tây Nguyên cũng khiến nhiều người xúc động. Trong hình ảnh mái nhà rông hiện lên trên màn hình LED khổng lồ, tiếng sáo du dương cất lên như một lời mời gọi trở về cội nguồn, khiến không ít khán giả lặng người dõi theo.

Chương trình cải lương tại Hội chợ Mùa Thu còn mang ý nghĩa kết nối những nghệ sĩ, nghệ nhân từ khắp vùng miền cùng đứng chung sân khấu. Những trích đoạn nhỏ được lồng ghép khéo léo với yếu tố hiện đại về âm thanh, ánh sáng, giúp cải lương trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ mà vẫn giữ được bản sắc truyền thống.

Khi khán giả đồng sáng tạo cùng nghệ sĩ

Chia sẻ về ý nghĩa của việc mang sân khấu cải lương đến với hội chợ lần này, anh Bùi Anh Tuấn, Phó trưởng đoàn biểu diễn truyền thống - Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam

cho biết, đây không chỉ là cơ hội để giới thiệu nghệ thuật dân tộc, mà còn là cách để kết nối di sản văn hoá với thế hệ trẻ hôm nay.

"Mục đích của chúng tôi khi mang các tiết mục cải lương đến Hội chợ Mùa Thu là để giới thiệu và lan tỏa giá trị của nghệ thuật truyền thống Việt Nam, cụ thể là cải lương. Đây là một trong bốn loại hình nghệ thuật dân tộc tiêu biểu, nhưng với khán giả trẻ hiện nay, nhiều người vẫn chưa hiểu sâu về loại hình này. Vì thế, chúng tôi muốn đưa cải lương đến gần hơn với các bạn trẻ, để họ thấy rằng cải lương không chỉ là hoài niệm, mà còn là một phần sống động của văn hoá Việt," anh Bùi Anh Tuấn chia sẻ.

Theo anh Tuấn, cải lương không ngừng vận động và đổi mới. Giữa nhịp sống hiện đại, nghệ sĩ cần biết cách dung hòa giữa yếu tố truyền thống và hơi thở đương đại để nghệ thuật dân tộc tiếp tục được yêu mến.

“Điều quan trọng là phải biết hòa quyện. Cải lương truyền thống khi kết hợp với những yếu tố hiện đại, nếu khéo léo, sẽ làm tôn vinh lẫn nhau. Khi đó, khán giả đặc biệt là giới trẻ sẽ cảm nhận được cái đẹp của nghệ thuật dân tộc, chứ không thấy xa cách”, anh nói thêm.

Điểm đặc biệt nhất trong lần biểu diễn tại hội chợ chính là sự giao hòa giữa nghệ sĩ và khán giả. Nếu như trên sân khấu hộp, nghệ sĩ và người xem được ngăn cách bởi ánh đèn và ranh giới biểu diễn, thì tại Hội chợ Mùa Thu, cả hai lại cùng hòa vào nhau trong không gian mở đầy hứng khởi.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô, hình ảnh người nghệ sĩ trong tà áo dài đứng trên sân khấu, cất cao tiếng hát giữa tiếng vỗ tay rộn rã của khán giả, đã trở thành khoảnh khắc đẹp đẽ của Hội chợ Mùa Thu 2025.

"Ở đây, khán giả không chỉ là người xem mà còn là người đồng sáng tạo. Nghệ thuật có ba ngôi sáng tạo: tác giả, nghệ sĩ và khán giả. Khi khán giả hòa mình vào câu chuyện, cùng cảm nhận lời ca, tiếng hát, thì tiết mục mới thật sự thành công. Sự cộng hưởng này khiến chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và được tiếp thêm năng lượng", anh bày tỏ.

Những chia sẻ mộc mạc nhưng đầy tâm huyết của anh Bùi Anh Tuấn cho thấy tinh thần gìn giữ và đổi mới của những người làm nghệ thuật truyền thống. Cải lương dù trải qua hơn một thế kỷ, vẫn đang tìm thấy sức sống mới giữa đời sống hiện đại, bằng sự sáng tạo, bằng tình yêu nghề và bằng chính sự đồng hành của khán giả hôm nay.

Khán giả thích thú với màn biểu diễn cải lương tại Hội chợ Mùa Thu 2025.

