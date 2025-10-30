Sức hấp dẫn của cải lương tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025
GĐXH - Hội chợ Mùa Thu 2025 mang đến cho khán giả Thủ đô những tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, trong đó nổi bật là chương trình cải lương được dàn dựng công phu, tái hiện nét đẹp truyền thống của sân khấu Việt.
Khán giả đến Hội chợ Mùa Thu 2025 để... nghe cải lương
Mới đây, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC, lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ I – 2025 chính thức diễn ra trong không khí rộn ràng, ấm áp. Đây là lần đầu tiên hội chợ được tổ chức với quy mô lớn, quy tụ hơn 500 doanh nghiệp, tổ chức và nghệ nhân trên cả nước, thuộc 12 ngành công nghiệp văn hoá. Ngoài mục tiêu thúc đẩy kết nối thương mại và giới thiệu sản phẩm Việt, Hội chợ Mùa Thu 2025 còn là không gian trưng bày, trình diễn và giao lưu văn hoá đặc sắc, nơi truyền thống gặp gỡ hiện đại, nghệ thuật dân gian song hành cùng hơi thở sáng tạo mới.
Theo ghi nhận tại sảnh Trung tâm Trung tâm Triển lãm Việt Nam, chương trình biểu diễn cải lương đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Trên sân khấu rực rỡ sắc cam và xanh, những làn điệu ngọt ngào, trữ tình vang lên, đưa khán giả trở về với không gian nghệ thuật truyền thống quen thuộc nhưng vẫn đầy mới mẻ.
Khi khán giả đồng sáng tạo cùng nghệ sĩ
Chia sẻ về ý nghĩa của việc mang sân khấu cải lương đến với hội chợ lần này, anh Bùi Anh Tuấn, Phó trưởng đoàn biểu diễn truyền thống - Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam
cho biết, đây không chỉ là cơ hội để giới thiệu nghệ thuật dân tộc, mà còn là cách để kết nối di sản văn hoá với thế hệ trẻ hôm nay.
"Mục đích của chúng tôi khi mang các tiết mục cải lương đến Hội chợ Mùa Thu là để giới thiệu và lan tỏa giá trị của nghệ thuật truyền thống Việt Nam, cụ thể là cải lương. Đây là một trong bốn loại hình nghệ thuật dân tộc tiêu biểu, nhưng với khán giả trẻ hiện nay, nhiều người vẫn chưa hiểu sâu về loại hình này. Vì thế, chúng tôi muốn đưa cải lương đến gần hơn với các bạn trẻ, để họ thấy rằng cải lương không chỉ là hoài niệm, mà còn là một phần sống động của văn hoá Việt," anh Bùi Anh Tuấn chia sẻ.
Theo anh Tuấn, cải lương không ngừng vận động và đổi mới. Giữa nhịp sống hiện đại, nghệ sĩ cần biết cách dung hòa giữa yếu tố truyền thống và hơi thở đương đại để nghệ thuật dân tộc tiếp tục được yêu mến.
“Điều quan trọng là phải biết hòa quyện. Cải lương truyền thống khi kết hợp với những yếu tố hiện đại, nếu khéo léo, sẽ làm tôn vinh lẫn nhau. Khi đó, khán giả đặc biệt là giới trẻ sẽ cảm nhận được cái đẹp của nghệ thuật dân tộc, chứ không thấy xa cách”, anh nói thêm.
Điểm đặc biệt nhất trong lần biểu diễn tại hội chợ chính là sự giao hòa giữa nghệ sĩ và khán giả. Nếu như trên sân khấu hộp, nghệ sĩ và người xem được ngăn cách bởi ánh đèn và ranh giới biểu diễn, thì tại Hội chợ Mùa Thu, cả hai lại cùng hòa vào nhau trong không gian mở đầy hứng khởi.
"Ở đây, khán giả không chỉ là người xem mà còn là người đồng sáng tạo. Nghệ thuật có ba ngôi sáng tạo: tác giả, nghệ sĩ và khán giả. Khi khán giả hòa mình vào câu chuyện, cùng cảm nhận lời ca, tiếng hát, thì tiết mục mới thật sự thành công. Sự cộng hưởng này khiến chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và được tiếp thêm năng lượng", anh bày tỏ.
Những chia sẻ mộc mạc nhưng đầy tâm huyết của anh Bùi Anh Tuấn cho thấy tinh thần gìn giữ và đổi mới của những người làm nghệ thuật truyền thống. Cải lương dù trải qua hơn một thế kỷ, vẫn đang tìm thấy sức sống mới giữa đời sống hiện đại, bằng sự sáng tạo, bằng tình yêu nghề và bằng chính sự đồng hành của khán giả hôm nay.
Khán giả thích thú với màn biểu diễn cải lương tại Hội chợ Mùa Thu 2025.
Ảnh: Uyên Nguyễn
Du khách thích thú chiêm ngưỡng quy trình chế tác thời trang cao cấp tại triển lãm Giao điểm tinh hoaCâu chuyện văn hóa - 3 giờ trước
GĐXH - Trong khuôn khổ triển lãm “Giao điểm tinh hoa”, phòng “Nghệ nhân” thu hút đông đảo khách tham quan với hành trình thị giác đầy cảm xúc. Tại đây, nhiều du khách bày tỏ sự hào hứng khi được tận mắt chiêm ngưỡng quy trình chế tác thủ công.
Á hậu Thụy Vân sinh con gái ở tuổi 39Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước
GĐXH - Sau nửa năm sinh con gái, Á hậu Thụy Vân khoe sắc vóc sau sinh và hé lộ chuyện mang bầu vẫn dẫn bản tin VTV.
BTV tốt nghiệp xuất sắc đỗ VTV, gây chú ý ở chung kết Olympia là ai?Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
BTV Thu Uyên gây chú ý khi đặt câu hỏi tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025. Cô được khen giọng Anh như người bản xứ nhờ luyện tập đều đặn mỗi ngày.
Du khách thích thú với trải nghiệm xin chữ, tự viết thư pháp tại Hội chợ Mùa Thu 2025Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều du khách thích thú với gian hàng trải nghiệm thư pháp tại Hội chợ Mùa Thu 2025.
Danh hài từng đi phục vụ bàn giờ làm chủ khách sạn, tuổi 44 lập sẵn di chúcCâu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
Sau nhiều thăng trầm trong cuộc đời, nữ nghệ sĩ này chọn cuộc sống thoải mái, an yên một mình và cũng không còn gánh nặng kinh tế.
NSƯT Sĩ Tiến: Không sợ bị so sánh khi dựng 'Quân khu Nam Đồng'Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
GĐXH - NSƯT Sĩ Tiến cho biết, kịch chỉ chọn một lát cắt của nguyên gốc để phát triển, làm sao ra được khí thế, khát vọng và tuổi trẻ thời ấy nhưng cũng không được quá xa lạ với thời nay.
Nhà văn Phạm Ngọc Tiến đưa 'Quân khu Nam Đồng' lần đầu lên sân khấu kịchCâu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
GĐXH - "Quân khu Nam Đồng rất khó chuyển thể. Khó không phải ở kinh nghiệm hay kỹ thuật mà đó là câu chuyện dàn trải của cả một thế hệ với rất nhiều nhân vật nhưng không có nhân vật chính", nhà văn Phạm Ngọc Tiến nói về thách thức khi đưa tác phẩm nổi tiếng này lên sân khấu kịch.
NSND, Đại tá Vi Hoa: Từ cô gái nghèo đi xe thủng lốp đến 'huyền thoại biên phòng'Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Đại tá, NSND Vi Hoa mang tiếng hát hơn 30 năm sưởi ấm biên cương, tri ân đồng đội và quê hương.
Nữ ca sĩ được NSND Quang Vinh nhận xét giọng hát 'không dầu mỡ' là ai?Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
Ca sĩ Khánh Thy ngày càng trưởng thành, cẩn trọng trong phát ngôn, biết lắng nghe và muốn khẳng định mình bằng năng lực thật sự, không phải bằng ồn ào.
Ca sĩ Bảo Yến một mình nuôi 2 con, chưa tính chuyện đi bước nữaCâu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
Quán quân "Đấu trường ngôi sao 2025" Trương Bảo Yến tự học nghề để kiếm sống, một mình nuôi 2 con, ví mình như đàn ông vì có thể tự tay sửa điện, nước.
Á hậu Thụy Vân sinh con gái ở tuổi 39Câu chuyện văn hóa
GĐXH - Sau nửa năm sinh con gái, Á hậu Thụy Vân khoe sắc vóc sau sinh và hé lộ chuyện mang bầu vẫn dẫn bản tin VTV.