Sức hút của 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025

Đông đảo người dân đến xem buổi chiếu phim "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không" miễn phí. Ảnh: Uyên Nguyễn

Theo ghi nhận của GĐ&XH tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC (Hà Nội) hàng dài người dân và du khách đã đổ về khu vực sảnh Trung tâm để xếp hàng chờ lấy vé xem phim miễn phí, ai cũng háo hức để được xem bộ phim yêu thích.



Theo ghi nhận, chỉ sau hơn một giờ mở cửa, toàn bộ số vé đã được phát hết. Một số khán giả đến muộn tranh thủ tham quan các gian hàng văn hoá quanh hội chợ, trong khi nhiều người vẫn kiên nhẫn nán lại, hy vọng được vào xem sớm hơn. Không khí tại khu vực phát vé lúc nào cũng đông đúc, sôi nổi và đầy chờ đợi.

Khán giả chen chúc lấy vé tại khu vực quầy. Ảnh: Uyên Nguyễn

Hai bộ phim Việt đang được trình chiếu miễn phí tại hội chợ là "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không". Cả hai tác phẩm đều từng gây tiếng vang lớn trên màn ảnh rộng, nay trở lại trong không gian chiếu phim đặc biệt tại phân khu "12 ngành công nghiệp văn hoá" – sảnh 6 của hội chợ. Căn phòng chiếu rộng 150m² được thiết kế hiện đại, có sức chứa 100 ghế, trang bị hệ thống âm thanh và ánh sáng chuẩn rạp chiếu chuyên nghiệp.



Theo Cục Điện ảnh (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), phim "Mưa đỏ" được chiếu vào ba khung giờ 9h, 13h45 và 18h30, còn "Tử chiến trên không" chiếu vào 11h30 và 16h15 mỗi ngày. Tất cả các suất chiếu đều miễn phí, mở đăng ký online trước và phát vé trực tiếp trong ngày. Ngay ngày đầu tiên, toàn bộ vé trực tuyến đã "cháy sạch" chỉ sau vài giờ, khiến nhiều người phải đến trực tiếp xếp hàng để có cơ hội trải nghiệm.

Mặc dù có nhiều suất chiếu nhưng "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không" đã hết sạch vé chỉ sau hơn 1 giờ phát hành. Điều này chứng tỏ sức hút rất lớn của 2 bộ phim trong lòng khán giả Việt. Ảnh: Uyên Nguyễn

Bên cạnh đó, khán giả có thể xếp hàng nhận vé trực tiếp trong ngày, hoặc đặt vé online cho các ngày tiếp theo. Mỗi người được nhận tối đa hai vé/lượt đăng ký tại quầy vé & khu Drink & Food, hoặc qua hệ thống đăng ký trực tuyến của Hội chợ. Ảnh: Uyên Nguyễn

Trong không gian rực rỡ ánh sáng của gian hàng điện ảnh, nhiều bạn trẻ hào hứng dừng chân chụp ảnh trước poster hai bộ phim "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không". Những nụ cười tươi và ánh mắt phấn khởi của họ gợi lên bầu không khí trẻ trung, sôi nổi, thể hiện tình yêu và sự quan tâm đặc biệt mà khán giả dành cho phim Việt tại Hội chợ Mùa Thu 2025.



Rất nhiều bạn trẻ đã có mặt tại hội chợ để "check-in" và thể hiện tình yêu với nền điện ảnh nước nhà. Ảnh: Uyên Nguyễn

"Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không" được lựa chọn trình chiếu nhằm tôn vinh giá trị nhân văn và quảng bá hình ảnh điện ảnh Việt tới công chúng trong dịp Hội chợ Mùa Thu 2025. Không ít người xem cho biết họ cảm thấy tự hào khi được xem lại những thước phim lịch sử trong không gian mở, gần gũi nhưng không kém phần trang trọng.



Bên trong khu vực chiếu, tất cả 100 ghế đều kín chỗ, nhiều người phải đứng ở phía sau để theo dõi. Khi ánh đèn dần tắt, mọi người lặng im, chỉ còn tiếng nhạc phim và âm thanh rền vang của chiến trường. Những tràng pháo tay vang lên khi phim kết thúc, nhiều khán giả không giấu nổi xúc động, có người lau nước mắt.

Một cựu chiến binh chia sẻ sau buổi chiếu: "Phim hay và ý nghĩa quá. Cảm xúc chân thực, tự hào và có chút nghẹn ngào. Tôi mong những phim như thế này được chiếu nhiều hơn để thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử nước mình". Ảnh: Uyên Nguyễn

Tại khu gian hàng điện ảnh của Beta Cinemas, một nhóm cựu chiến binh trong trang phục màu xanh truyền thống đã cùng nhau chụp ảnh lưu niệm. Họ mỉm cười rạng rỡ, tay cầm những tấm vé và bảng hiệu phim, thể hiện niềm vui khi được trở lại không gian văn hóa quen thuộc, nơi điện ảnh Việt tôn vinh ký ức chiến tranh và những giá trị nhân văn.



Hình ảnh giản dị nhưng ý nghĩa khiến không khí hội chợ thêm phần ấm áp, như một sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, nơi những người lính năm xưa và thế hệ trẻ hôm nay cùng chung niềm tự hào và tình yêu dành cho điện ảnh Việt. Ảnh: Uyên Nguyễn

Khi chiều xuống, hàng người lại tiếp tục xếp hàng trước sảnh chờ tới suất chiếu tiếp theo. Nhiều gương mặt đã quen, nhiều người mới ghé thăm, tất cả đều chung niềm háo hức được sống cùng cảm xúc điện ảnh Việt. Giữa không khí rộn ràng của hội chợ, hình ảnh những khán giả cầm trên tay tờ vé nhỏ với ánh mắt rạng rỡ chờ đợi, chính là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam hôm nay.