Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Sức hút của 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025

Thứ hai, 19:00 27/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hàng trăm người dân và du khách đã đổ về Trung tâm Triển lãm Việt Nam để xếp hàng chờ lấy vé xem phim miễn phí hai bộ phim “Mưa đỏ” và “Tử chiến trên không”.

Sức hút của Mưa đỏ và Tử chiến trên không tại hội chợ Mùa Thu 2025 - Ảnh 1.

Đông đảo người dân đến xem buổi chiếu phim "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không" miễn phí. Ảnh: Uyên Nguyễn

Theo ghi nhận của GĐ&XH tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC (Hà Nội) hàng dài người dân và du khách đã đổ về khu vực sảnh Trung tâm để xếp hàng chờ lấy vé xem phim miễn phí, ai cũng háo hức để được xem bộ phim yêu thích.

Theo ghi nhận, chỉ sau hơn một giờ mở cửa, toàn bộ số vé đã được phát hết. Một số khán giả đến muộn tranh thủ tham quan các gian hàng văn hoá quanh hội chợ, trong khi nhiều người vẫn kiên nhẫn nán lại, hy vọng được vào xem sớm hơn. Không khí tại khu vực phát vé lúc nào cũng đông đúc, sôi nổi và đầy chờ đợi.

Sức hút của Mưa đỏ và Tử chiến trên không tại hội chợ Mùa Thu 2025 - Ảnh 2.

Khán giả chen chúc lấy vé tại khu vực quầy. Ảnh: Uyên Nguyễn

Hai bộ phim Việt đang được trình chiếu miễn phí tại hội chợ là "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không". Cả hai tác phẩm đều từng gây tiếng vang lớn trên màn ảnh rộng, nay trở lại trong không gian chiếu phim đặc biệt tại phân khu "12 ngành công nghiệp văn hoá" – sảnh 6 của hội chợ. Căn phòng chiếu rộng 150m² được thiết kế hiện đại, có sức chứa 100 ghế, trang bị hệ thống âm thanh và ánh sáng chuẩn rạp chiếu chuyên nghiệp.

Theo Cục Điện ảnh (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), phim "Mưa đỏ" được chiếu vào ba khung giờ 9h, 13h45 và 18h30, còn "Tử chiến trên không" chiếu vào 11h30 và 16h15 mỗi ngày. Tất cả các suất chiếu đều miễn phí, mở đăng ký online trước và phát vé trực tiếp trong ngày. Ngay ngày đầu tiên, toàn bộ vé trực tuyến đã "cháy sạch" chỉ sau vài giờ, khiến nhiều người phải đến trực tiếp xếp hàng để có cơ hội trải nghiệm.

Sức hút của Mưa đỏ và Tử chiến trên không tại hội chợ Mùa Thu 2025 - Ảnh 3.

Mặc dù có nhiều suất chiếu nhưng "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không" đã hết sạch vé chỉ sau hơn 1 giờ phát hành. Điều này chứng tỏ sức hút rất lớn của 2 bộ phim trong lòng khán giả Việt. Ảnh: Uyên Nguyễn

Sức hút của Mưa đỏ và Tử chiến trên không tại hội chợ Mùa Thu 2025 - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, khán giả có thể xếp hàng nhận vé trực tiếp trong ngày, hoặc đặt vé online cho các ngày tiếp theo. Mỗi người được nhận tối đa hai vé/lượt đăng ký tại quầy vé & khu Drink & Food, hoặc qua hệ thống đăng ký trực tuyến của Hội chợ. Ảnh: Uyên Nguyễn

Trong không gian rực rỡ ánh sáng của gian hàng điện ảnh, nhiều bạn trẻ hào hứng dừng chân chụp ảnh trước poster hai bộ phim "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không". Những nụ cười tươi và ánh mắt phấn khởi của họ gợi lên bầu không khí trẻ trung, sôi nổi, thể hiện tình yêu và sự quan tâm đặc biệt mà khán giả dành cho phim Việt tại Hội chợ Mùa Thu 2025.

Sức hút của Mưa đỏ và Tử chiến trên không tại hội chợ Mùa Thu 2025 - Ảnh 5.

Sức hút của Mưa đỏ và Tử chiến trên không tại hội chợ Mùa Thu 2025 - Ảnh 6.

Rất nhiều bạn trẻ đã có mặt tại hội chợ để "check-in" và thể hiện tình yêu với nền điện ảnh nước nhà. Ảnh: Uyên Nguyễn

"Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không" được lựa chọn trình chiếu nhằm tôn vinh giá trị nhân văn và quảng bá hình ảnh điện ảnh Việt tới công chúng trong dịp Hội chợ Mùa Thu 2025. Không ít người xem cho biết họ cảm thấy tự hào khi được xem lại những thước phim lịch sử trong không gian mở, gần gũi nhưng không kém phần trang trọng.

Bên trong khu vực chiếu, tất cả 100 ghế đều kín chỗ, nhiều người phải đứng ở phía sau để theo dõi. Khi ánh đèn dần tắt, mọi người lặng im, chỉ còn tiếng nhạc phim và âm thanh rền vang của chiến trường. Những tràng pháo tay vang lên khi phim kết thúc, nhiều khán giả không giấu nổi xúc động, có người lau nước mắt.

Sức hút của Mưa đỏ và Tử chiến trên không tại hội chợ Mùa Thu 2025 - Ảnh 7.

Một cựu chiến binh chia sẻ sau buổi chiếu: "Phim hay và ý nghĩa quá. Cảm xúc chân thực, tự hào và có chút nghẹn ngào. Tôi mong những phim như thế này được chiếu nhiều hơn để thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử nước mình". Ảnh: Uyên Nguyễn

Tại khu gian hàng điện ảnh của Beta Cinemas, một nhóm cựu chiến binh trong trang phục màu xanh truyền thống đã cùng nhau chụp ảnh lưu niệm. Họ mỉm cười rạng rỡ, tay cầm những tấm vé và bảng hiệu phim, thể hiện niềm vui khi được trở lại không gian văn hóa quen thuộc, nơi điện ảnh Việt tôn vinh ký ức chiến tranh và những giá trị nhân văn.

Sức hút của Mưa đỏ và Tử chiến trên không tại hội chợ Mùa Thu 2025 - Ảnh 8.

Hình ảnh giản dị nhưng ý nghĩa khiến không khí hội chợ thêm phần ấm áp, như một sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, nơi những người lính năm xưa và thế hệ trẻ hôm nay cùng chung niềm tự hào và tình yêu dành cho điện ảnh Việt. Ảnh: Uyên Nguyễn

Khi chiều xuống, hàng người lại tiếp tục xếp hàng trước sảnh chờ tới suất chiếu tiếp theo. Nhiều gương mặt đã quen, nhiều người mới ghé thăm, tất cả đều chung niềm háo hức được sống cùng cảm xúc điện ảnh Việt. Giữa không khí rộn ràng của hội chợ, hình ảnh những khán giả cầm trên tay tờ vé nhỏ với ánh mắt rạng rỡ chờ đợi, chính là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam hôm nay.

Yến Nhi - Uyên Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, sức khỏe hiện tại khiến nhiều người lo lắng ra sao?

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, sức khỏe hiện tại khiến nhiều người lo lắng ra sao?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Siu Black, 58 tuổi, nhập viện cấp cứu sau khi ngất xỉu tại nhà, hiện nằm ở phòng Hồi sức chống độc, theo gia đình cho biết.

Con trai Jennifer Phạm được mẹ và cậu đưa đi chọn trường Đại học ở Mỹ

Con trai Jennifer Phạm được mẹ và cậu đưa đi chọn trường Đại học ở Mỹ

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Bảo Nam - con trai Jennifer Phạm được cậu và mẹ đưa đi chọn trường Đại học ở Mỹ, đây là giai đoạn quan trọng nên gia đình luôn đồng hành và quan tâm đến Bảo Nam.

Động thái gây chú ý của H'Hen Niê sau chia sẻ về bệnh lạ

Động thái gây chú ý của H'Hen Niê sau chia sẻ về bệnh lạ

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Chia sẻ hình ảnh mặt sưng sau sinh, H'Hen Niê thể hiện sự lạc quan: "Ở cữ là siêu đẹp, siêu khỏe nha".

Cục trưởng Xuân Bắc: Cần xử lý nghiêm những sản phẩm phản cảm trong ca từ, trang phục

Cục trưởng Xuân Bắc: Cần xử lý nghiêm những sản phẩm phản cảm trong ca từ, trang phục

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Sáng 27/10, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có buổi làm việc về tình trạng xuất hiện nhiều ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa trong thời gian gần đây.

Điều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nay

Điều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nay

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Bộ phim về đề tài chính luận "Lằn ranh" quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng được "chọn mặt gửi vàng'' sẽ lên sóng VTV1 từ hôm nay (27/10).

NSƯT Sĩ Tiến: Không sợ bị so sánh khi dựng 'Quân khu Nam Đồng'

NSƯT Sĩ Tiến: Không sợ bị so sánh khi dựng 'Quân khu Nam Đồng'

Câu chuyện văn hóa - 14 giờ trước

GĐXH - NSƯT Sĩ Tiến cho biết, kịch chỉ chọn một lát cắt của nguyên gốc để phát triển, làm sao ra được khí thế, khát vọng và tuổi trẻ thời ấy nhưng cũng không được quá xa lạ với thời nay.

Song Luân và Mono nín thở nằm chờ lệnh 'đánh' tội phạm ma túy

Song Luân và Mono nín thở nằm chờ lệnh 'đánh' tội phạm ma túy

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Tập 14 "Chiến sĩ quả cảm" với chủ đề “Trận đánh đồi Rồng” đã đưa các chiến sĩ nhập vai vào những trải nghiệm đầy kịch tích khi tham gia “Đại án” lấy cảm hứng từ chuyên án gây chấn động trước đây.

Đăng choáng váng khi thấy Linh 'tiểu tam' đang bên cạnh Mỹ Anh

Đăng choáng váng khi thấy Linh 'tiểu tam' đang bên cạnh Mỹ Anh

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 34, Đăng đến nơi hẹn với Mỹ Anh nhưng điều không mong muốn đã xảy ra khi thấy Linh ngồi cùng vợ mình.

Tư Mắm 'Đất rừng phương Nam' bị bệnh trầm cảm tái phát nhiều lần, phải tự cứu mình

Tư Mắm 'Đất rừng phương Nam' bị bệnh trầm cảm tái phát nhiều lần, phải tự cứu mình

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Băng Di mới đây đã gây ấn tượng mạnh với khán giả khi vào vai Thương - bị trầm cảm sau sinh trong phim "Cục vàng của ngoại" của đạo diễn Khương Ngọc. Sau thành công của phim "Đất rừng phương Nam", cô trở lại và kể câu chuyện của chính cuộc đời mình.

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến đưa 'Quân khu Nam Đồng' lần đầu lên sân khấu kịch

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến đưa 'Quân khu Nam Đồng' lần đầu lên sân khấu kịch

Câu chuyện văn hóa - 21 giờ trước

GĐXH - "Quân khu Nam Đồng rất khó chuyển thể. Khó không phải ở kinh nghiệm hay kỹ thuật mà đó là câu chuyện dàn trải của cả một thế hệ với rất nhiều nhân vật nhưng không có nhân vật chính", nhà văn Phạm Ngọc Tiến nói về thách thức khi đưa tác phẩm nổi tiếng này lên sân khấu kịch.

Xem nhiều

Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ bé

Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ bé

Thế giới showbiz

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang là nhân vật được công chúng dành sự quan tâm trong thời gian gần đây. Cô nhận được nhiều khen ngợi của khán giả khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hiền dịu từ bé.

Nam diễn viên từng được Việt Hương yêu thầm, tình duyên lận đận, 2 lần cưới hụt, 50 tuổi chuẩn bị làm bố

Nam diễn viên từng được Việt Hương yêu thầm, tình duyên lận đận, 2 lần cưới hụt, 50 tuổi chuẩn bị làm bố

Giải trí
'Lằn ranh' mới nhất (tập 1): Bí thư tỉnh Việt Đông quan tâm tới phiên tòa xét xử lãnh đạo huyện nhận hối lộ

'Lằn ranh' mới nhất (tập 1): Bí thư tỉnh Việt Đông quan tâm tới phiên tòa xét xử lãnh đạo huyện nhận hối lộ

Xem - nghe - đọc
Diện mạo gây sốc ở tuổi trung niên của Hồng Đào - Việt Hương

Diện mạo gây sốc ở tuổi trung niên của Hồng Đào - Việt Hương

Thế giới showbiz
Đăng choáng váng khi thấy Linh 'tiểu tam' đang bên cạnh Mỹ Anh

Đăng choáng váng khi thấy Linh 'tiểu tam' đang bên cạnh Mỹ Anh

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top