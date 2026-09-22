Cảnh báo từ cơ quan Thuế: Người dân không nhập mã số thuế, tài khoản, mật khẩu trong trường hợp sau

Người dân tuyệt đối không nhập mã số thuế, tài khoản, mật khẩu trong 3 trường hợp trên.

GĐXH - Hộ kinh doanh Huỳnh Anh Tú (TP.HCM) hoạt động tiếp thị liên kết trên TikTok, với doanh thu đã vượt 1 tỷ đồng/năm, gửi câu hỏi tới Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn về việc có phải xuất hóa đơn điện tử hay không, xuất cho ai và thời điểm lập hóa đơn.