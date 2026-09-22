Cảnh báo từ cơ quan Thuế: Người dân không nhập mã số thuế, tài khoản, mật khẩu trong trường hợp sau
GĐXH - Cơ quan Thuế khuyến cáo người nộp thuế không truy cập những website nghi ngờ giả mạo, đặc biệt tuyệt đối không nhập mã số thuế, tài khoản, mật khẩu, mã OTP hay thông tin cá nhân trên những trang web không rõ nguồn gốc.
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