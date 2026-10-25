Trải nghiệm xe máy điện duy nhất của Việt Nam đi 285km/lần sạc, cốp siêu rộng, động cơ 7.000W giá 49,9 triệu đồng có xứng tầm?

Xe máy điện giá 31 triệu đồng sang hơn SH Mode, đi 72km/1 lần sạc, có I-Control, TCS xịn nhất GĐXH - Xe máy điện đang khiến Honda Vision phải lép vế nhờ thiết kế sang trọng như SH Mode, có I-Control, TCS xịn nhất tầm giá 30 triệu đồng.

Xe máy điện duy nhất của Việt Nam đi 285km/lần sạc, cốp siêu rộng, động cơ 7.000W





Xe máy điện Dat Bike Quantum S1 đi tới 285km

Trong khi nhiều mẫu xe máy điện tập trung vào nhu cầu đi lại quãng ngắn trong đô thị, Dat Bike Quantum S1 lại hướng đến nhóm khách hàng cần một phương tiện có thể di chuyển xa, vận hành mạnh mẽ và đáp ứng nhiều mục đích sử dụng.

Thông tin trên Tạp chí Kinh doanh chứng khoán, điểm đáng chú ý nhất trên Dat Bike Quantum S1 là hệ thống truyền động điện có công suất 7 kW, tương đương khoảng 9,4 mã lực. Theo thông số giới thiệu, xe có thể đạt tốc độ tối đa 100 km/h, cao hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe điện đô thị được giới hạn tốc độ ở mức 50–70 km/h.

Điểm đáng chú ý nhất trên Dat Bike Quantum S1 là hệ thống truyền động điện có công suất 7 kW,

Bên cạnh đó, Quantum S1 được công bố có khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 3 giây, hướng đến trải nghiệm vận hành linh hoạt khi cần tăng tốc hoặc di chuyển trên những tuyến đường thông thoáng.

Tuy nhiên, tốc độ tối đa và khả năng tăng tốc không phải yếu tố duy nhất quyết định chất lượng vận hành. Người dùng vẫn cần cân nhắc điều kiện đường sá, khả năng kiểm soát xe và các quy định về tốc độ khi tham gia giao thông.

Cung cấp năng lượng cho Quantum S1 là bộ pin Dat Battery Gen 5 dung lượng 6,4 kWh. Theo nhà sản xuất, xe có phạm vi hoạt động tối đa 285 km sau một lần sạc đầy trong điều kiện thử nghiệm. Đây là con số đáng chú ý đối với một mẫu xe máy điện, đặc biệt với người thường xuyên di chuyển quãng đường dài.

Quantum S1 được công bố có khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 3 giây

Về khả năng nạp năng lượng, Quantum S1 được giới thiệu có thời gian sạc khoảng 4 giờ khi sử dụng bộ sạc công suất 1.800W. Đối với người đi làm, thời gian này cho phép sạc xe tại nhà hoặc trong khoảng thời gian nghỉ phù hợp, thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào trạm sạc công cộng.

Không chỉ tập trung vào động cơ và pin, Quantum S1 còn được thiết kế theo phong cách thể thao, với thân xe có những đường nét mạnh mẽ và tư thế ngồi phù hợp cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Xe được trang bị cốp cực rộng với dung tích 41 lít

Một trong những trang bị thực dụng là cốp dưới yên dung tích 41 lít, cho phép người dùng mang theo nhiều vật dụng cá nhân. Ngoài ra, xe còn có hai hộc chứa đồ phía trước với tổng dung tích khoảng 3 lít.

Nhờ đó, Quantum S1 có thể đáp ứng nhu cầu mang theo áo mưa, túi xách, đồ dùng công việc hoặc những vật dụng cần thiết khi di chuyển xa.

Bên cạnh những thông số vận hành, Dat Bike Quantum S1 còn được giới thiệu với nhiều công nghệ hỗ trợ người lái. Đáng chú ý là tính năng Hill Assist, giúp hỗ trợ khởi hành khi xe đang dừng trên đường dốc, hạn chế hiện tượng trôi xe về phía sau.

Chế độ Reverse Mode hỗ trợ di chuyển xe ở tốc độ thấp khi cần dắt hoặc xoay trở trong không gian hẹp. Với người thường xuyên gửi xe tại bãi đỗ đông đúc, tính năng Call My Bike cho phép kích hoạt còi và đèn thông qua ứng dụng để dễ dàng xác định vị trí phương tiện.

Ngoài ra, hệ thống chống trộm Anti-theft có thể phát tín hiệu cảnh báo khi phát hiện tác động bất thường theo điều kiện hoạt động của hệ thống.

Quantum S1 còn có chức năng Cruise Control hỗ trợ duy trì tốc độ khi được kích hoạt giúp giảm thao tác giữ tay ga trên những đoạn đường phù hợp.

Quantum S1 còn có chức năng Cruise Control hỗ trợ duy trì tốc độ

Tuy nhiên, đây chỉ là tính năng hỗ trợ, người điều khiển vẫn phải chủ động quan sát, kiểm soát tốc độ và tuân thủ quy định giao thông. Tính năng Autolock cũng được giới thiệu nhằm tự động hóa thao tác khóa và mở khóa xe trong những điều kiện nhất định.

Về pin, Dat Bike công bố định hướng tuổi thọ sử dụng dài, với con số tham khảo lên tới 350.000 km hoặc 25 năm theo điều kiện đánh giá của hãng.

Dù vậy, đây không phải cam kết pin sẽ duy trì nguyên dung lượng trong suốt thời gian trên. Tuổi thọ thực tế phụ thuộc vào chu kỳ sạc, nhiệt độ, cách bảo quản và điều kiện sử dụng.

Giá xe máy điện Dat Bike Quantum S1

VTC News thông tin theo thông tin sản phẩm, Dat Bike Quantum S1 có giá niêm yết từ 49,9 triệu đồng, đã bao gồm pin và VAT. Một số tùy chọn màu sắc như trắng hoặc xám có giá cao hơn khoảng 1 triệu đồng.

Mẫu xe máy điện do thương hiệu Việt phát triển sở hữu động cơ công suất 7.000W, tốc độ tối đa 100 km/h và phạm vi hoạt động được công bố lên tới 285 km sau mỗi lần sạc. Đáng chú ý, giá niêm yết khởi điểm ở mức 49,9 triệu đồng, đã bao gồm pin và thuế giá trị gia tăng.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.