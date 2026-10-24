Ngang cỡ Mazda CX-5, SUV điện công suất 163 mã lực, hỗ trợ lái thông minh giá 348 triệu đồng

Vượt trội Hyundai Creta, SUV cỡ B giá 530 triệu đồng thiết kế thể thao, tiêu thụ 6,3 lít/100 km, chắc chắn hút khách nhờ giá rẻ GĐXH - SUV cỡ B vừa ra mắt thị trường đang khiến dân tình xôn xao bởi thiết kế cực thể thao, dễ hút khách hơn Kia Seltos và Hyundai Creta nhờ mức giá cực rẻ chỉ 530 triệu đồng.

SUV điện công suất 163 mã lực, hỗ trợ lái thông minh

Changan Qiyuan Q05

Theo Tạp chí Doanh nghiêp Việt Nam, phiên bản nâng cấp năm 2027, Changan Qiyuan Q05 được bổ sung nhiều trang bị đáng chú ý, trong đó có hệ thống điều hòa không khí bơm nhiệt và tính năng kiểm soát ổn định khi lốp bị nổ được trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản.

Changan Qiyuan Q05 2027 áp dụng ngôn ngữ tạo hình Digital Wing 2.0 đặc trưng của thương hiệu Changan Qiyuan, kết hợp những đường nét bo tròn với phong cách hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED ban ngày kéo dài ở phía trên, trong khi cụm đèn pha LED được bố trí ở hai bên khu vực lưới tản nhiệt kín, tạo diện mạo đặc trưng của một mẫu SUV thuần điện.

Qiyuan Q05 2027 có kích thước dài 4.435 mm, rộng 1.855 mm và cao 1.600 mm hoặc 1.595 mm tùy cấu hình, cùng chiều dài cơ sở 2.735 mm. Những thông số này mang đến tỷ lệ thân xe cân đối, đồng thời tạo điều kiện để tối ưu không gian sử dụng trong cabin. Quan sát từ bên hông, mẫu SUV điện mới sở hữu đường nét thân xe thanh lịch, tay nắm cửa thiết kế chìm và bộ mâm khí động học mới.

Changan Qiyuan Q05 2027 áp dụng ngôn ngữ tạo hình Digital Wing 2.0 đặc trưng

Các chi tiết này không chỉ góp phần tăng tính thẩm mỹ mà còn tạo cảm giác cao cấp hơn cho tổng thể chiếc xe. Phía sau, cụm đèn hậu liền mạch kết hợp với cánh gió được tạo hình riêng, mang lại diện mạo hiện đại và tăng hiệu ứng thị giác theo chiều ngang. Changan cũng cung cấp nhiều lựa chọn màu sắc để khách hàng cá nhân hóa chiếc xe theo sở thích.

Khoang nội thất của Changan Qiyuan Q05 2027 được thiết kế theo phong cách buồng lái bao quanh người lái, với các trang bị tập trung vào trải nghiệm giải trí và khả năng kết nối. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí kích thước 15,6 inch, độ phân giải 2.5K, đi cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 10,17 inch.

Một trong những điểm nhấn công nghệ trên Changan Qiyuan Q05 2027 là hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh TianShu.

Hệ thống hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua Apple CarPlay và Huawei HiCar, đồng thời có khả năng liên kết với các thiết bị gia dụng của Haier. Những tính năng này giúp mở rộng khả năng tương tác giữa người dùng, phương tiện và hệ sinh thái thiết bị thông minh trong gia đình.

Một trong những điểm nhấn công nghệ trên Changan Qiyuan Q05 2027 là hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh TianShu. Ở các phiên bản cao cấp, xe được trang bị cảm biến LiDAR, kết hợp với 11 camera độ phân giải cao, ba radar sóng milimét và 12 radar siêu âm.

Cấu hình cảm biến này tạo nền tảng cho các tính năng hỗ trợ lái nâng cao, bao gồm hệ thống dẫn đường hỗ trợ lái xe NOA trên đường cao tốc và các tuyến đường đô thị được hệ thống hỗ trợ. Đây là trang bị đáng chú ý trong phân khúc SUV điện giá phổ thông, dù khả năng hoạt động thực tế của các tính năng hỗ trợ lái còn phụ thuộc vào phiên bản, điều kiện giao thông và phạm vi hệ thống được triển khai.

Qiyuan Q05 2027 sử dụng mô-tơ điện đặt phía trước, có công suất tối đa 163 mã lực. Tất cả các phiên bản đều được trang bị pin lithium sắt photphat (LFP) do CATL cung cấp, cho phạm vi di chuyển tối đa 506 km theo tiêu chuẩn CLTC. Tuy nhiên, quãng đường di chuyển thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện thời tiết, tốc độ, địa hình và cách sử dụng điều hòa.

Bên cạnh hệ truyền động điện, việc trang bị tiêu chuẩn điều hòa không khí bơm nhiệt và hệ thống kiểm soát ổn định khi lốp bị nổ trên toàn bộ các phiên bản là điểm đáng chú ý của Changan Qiyuan Q05 2027. Điều hòa bơm nhiệt có thể hỗ trợ cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong điều kiện nhiệt độ thấp, trong khi hệ thống kiểm soát ổn định khi lốp bị nổ được thiết kế nhằm hỗ trợ người lái duy trì khả năng kiểm soát phương tiện trong tình huống khẩn cấp.

Giá SUV điện Changan Qiyuan Q05 2027

SUV điện Changan Qiyuan Q05 2027 đã chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc với 3 phiên bản, giá niêm yết từ 89.900-101.900 Nhân dân tệ (tương đương 348,04-394,50 triệu đồng).

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.