'Hoàng tử nhạc số' GREY D bật mí về tình yêu

Ca sĩ GREY D tên thật Đoàn Thế Lân, sinh năm 2000 tại TP HCM. Anh được khán giả, giới chuyên môn nhận xét là gương mặt gen Z nổi bật tại làng nhạc. Năm 2024, GREY D nhận cúp tại giải thưởng Làn Sóng Xanh. Năm 2023, anh là nam ca sĩ Việt có lượng người nghe lớn nhất trên nền tảng Spotify với 113 triệu lượt phát... Đầu năm 2026, side A – Ánh sáng của album "Ánh sáng • Màn đêm" đã được phát hành gồm 7 ca khúc do GREY D đảm nhận các khâu sáng tác, thể hiện và sản xuất.

Chặng đường đến với âm nhạc chuyên nghiệp của GREY D không dễ dàng. Năm 2014, anh thử sức tại sân chơi Giọng Hát Việt nhí, tiếp đó là Sing My Song nhưng không đạt thành tích cao. Năm 2019, GREY D gác hoạt động cùng nhóm Monstar sau hai năm gia nhập để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khi trở lại, nhóm tuyên bố tan rã khiến ca sĩ hụt hẫng.

GREY D khác lạ sau 2 năm vắng bóng.

Ca sĩ GREY D phát triển con đường âm nhạc theo hướng tự sáng tác và thể hiện. Nhiều nhạc phẩm của anh như "Dự báo thời tiết hôm nay mưa", "Vài câu nói có khiến người thay đổi", "Để tôi ôm em bằng giai điệu này", "Anh sẽ đến cùng cơn mưa" khi ra mắt đều hút triệu lượt xem.



Tự nhận mình là người ít nói, không quá khéo léo trong giao tiếp thường ngày, GREY D đã dồn toàn bộ ngôn từ quý giá ấy vào âm nhạc. Nghệ thuật trở thành lối thoát lớn nhất để anh bày tỏ tiếng lòng.

Thành công trong âm nhạc và được khán giả yêu mến gọi là "Hoàng tử nhạc số", khi chia sẻ về định nghĩa tình yêu ở thời điểm hiện tại, GREY D mang đến một góc nhìn rất hiện đại và trưởng thành. Trong chương trình "Sao Check" vừa được phát sóng, theo ca sĩ GREY D, cốt lõi của một mối quan hệ bền vững nằm ở sự tôn trọng tuyệt đối khoảng trời riêng.

GREY D đã có màn tái xuất đáng chú ý trong năm nay sau thời gian dài ít xuất hiện trên đường đua âm nhạc.

"Quan tâm đến sự tự do của đối phương và của chính bản thân mình. Trong cách yêu của em, thế giới của em vẫn ở đây, thế giới của người ấy vẫn ở đó, hoàn toàn độc lập. Nhưng cả hai sẽ cùng nhau xây dựng và sở hữu chung một không gian giao thoa ở giữa", GREY D nói.



Theo GREY D, sự thấu hiểu ranh giới cá nhân này sẽ giúp tình yêu không bao giờ mang cảm giác trói buộc. Cả hai mang đến cho nhau sự đồng hành tự nguyện, nơi mỗi người vẫn giữ trọn vẹn được bản sắc của mình nhưng luôn có một "trạm dừng chân" ấm áp để trở về.

Ca sĩ GREY D trong chương trình "Sao Check". Ảnh VTV

Sự tự do ấy không chỉ đúng trong tình yêu mà còn là kim chỉ nam để GREY D nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật. Rũ bỏ vẻ ngoài chỉn chu trên sân khấu, anh tự nhận mình khi ở trong không gian an toàn của riêng bản thân trông rất... xề xòa. "Em ở nhà cùng hai bé mèo, và bản thân cứ lăn lóc y như một chú mèo vậy. Tóc tai dạo này để dài xù lên, không hề chỉn chu chút nào", nam ca sĩ hóm hỉnh chia sẻ.

Nhưng trong sự thoải mái, GREY D đã "mở khóa" được những xúc cảm thuần khiết nhất để đưa vào Side A của dự án âm nhạc sắp ra mắt. Phần âm nhạc này mang giai điệu hân hoan, dễ thương, đại diện cho trạng thái "chữa lành". Trong khi đó, Side B của dự án lần này lại mang một tên gọi gai góc hơn - "Trả giá". Dưới lăng kính nhẹ nhàng của GREY D, đây hoàn toàn không phải là sự bi quan, mà chỉ đơn thuần là quy luật tất yếu của cuộc sống.

