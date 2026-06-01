'Hoàng tử nhạc số' GREY D bật mí về tình yêu
GĐXH - Ca sĩ GREY D cho rằng, trong tình yêu cả hai mang đến cho nhau sự đồng hành tự nguyện, nơi mỗi người vẫn giữ trọn vẹn được bản sắc của mình nhưng luôn có một "trạm dừng chân" ấm áp để trở về.
Ca sĩ GREY D tên thật Đoàn Thế Lân, sinh năm 2000 tại TP HCM. Anh được khán giả, giới chuyên môn nhận xét là gương mặt gen Z nổi bật tại làng nhạc. Năm 2024, GREY D nhận cúp tại giải thưởng Làn Sóng Xanh. Năm 2023, anh là nam ca sĩ Việt có lượng người nghe lớn nhất trên nền tảng Spotify với 113 triệu lượt phát... Đầu năm 2026, side A – Ánh sáng của album "Ánh sáng • Màn đêm" đã được phát hành gồm 7 ca khúc do GREY D đảm nhận các khâu sáng tác, thể hiện và sản xuất.
Chặng đường đến với âm nhạc chuyên nghiệp của GREY D không dễ dàng. Năm 2014, anh thử sức tại sân chơi Giọng Hát Việt nhí, tiếp đó là Sing My Song nhưng không đạt thành tích cao. Năm 2019, GREY D gác hoạt động cùng nhóm Monstar sau hai năm gia nhập để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khi trở lại, nhóm tuyên bố tan rã khiến ca sĩ hụt hẫng.
Ca sĩ GREY D phát triển con đường âm nhạc theo hướng tự sáng tác và thể hiện. Nhiều nhạc phẩm của anh như "Dự báo thời tiết hôm nay mưa", "Vài câu nói có khiến người thay đổi", "Để tôi ôm em bằng giai điệu này", "Anh sẽ đến cùng cơn mưa" khi ra mắt đều hút triệu lượt xem.
Tự nhận mình là người ít nói, không quá khéo léo trong giao tiếp thường ngày, GREY D đã dồn toàn bộ ngôn từ quý giá ấy vào âm nhạc. Nghệ thuật trở thành lối thoát lớn nhất để anh bày tỏ tiếng lòng.
Thành công trong âm nhạc và được khán giả yêu mến gọi là "Hoàng tử nhạc số", khi chia sẻ về định nghĩa tình yêu ở thời điểm hiện tại, GREY D mang đến một góc nhìn rất hiện đại và trưởng thành. Trong chương trình "Sao Check" vừa được phát sóng, theo ca sĩ GREY D, cốt lõi của một mối quan hệ bền vững nằm ở sự tôn trọng tuyệt đối khoảng trời riêng.
"Quan tâm đến sự tự do của đối phương và của chính bản thân mình. Trong cách yêu của em, thế giới của em vẫn ở đây, thế giới của người ấy vẫn ở đó, hoàn toàn độc lập. Nhưng cả hai sẽ cùng nhau xây dựng và sở hữu chung một không gian giao thoa ở giữa", GREY D nói.
Theo GREY D, sự thấu hiểu ranh giới cá nhân này sẽ giúp tình yêu không bao giờ mang cảm giác trói buộc. Cả hai mang đến cho nhau sự đồng hành tự nguyện, nơi mỗi người vẫn giữ trọn vẹn được bản sắc của mình nhưng luôn có một "trạm dừng chân" ấm áp để trở về.
Sự tự do ấy không chỉ đúng trong tình yêu mà còn là kim chỉ nam để GREY D nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật. Rũ bỏ vẻ ngoài chỉn chu trên sân khấu, anh tự nhận mình khi ở trong không gian an toàn của riêng bản thân trông rất... xề xòa. "Em ở nhà cùng hai bé mèo, và bản thân cứ lăn lóc y như một chú mèo vậy. Tóc tai dạo này để dài xù lên, không hề chỉn chu chút nào", nam ca sĩ hóm hỉnh chia sẻ.
Nhưng trong sự thoải mái, GREY D đã "mở khóa" được những xúc cảm thuần khiết nhất để đưa vào Side A của dự án âm nhạc sắp ra mắt. Phần âm nhạc này mang giai điệu hân hoan, dễ thương, đại diện cho trạng thái "chữa lành". Trong khi đó, Side B của dự án lần này lại mang một tên gọi gai góc hơn - "Trả giá". Dưới lăng kính nhẹ nhàng của GREY D, đây hoàn toàn không phải là sự bi quan, mà chỉ đơn thuần là quy luật tất yếu của cuộc sống.
Hoa hậu Kỳ Duyên hóa 'Thị Mầu' quay phim ở Bắc NinhGiải trí - 27 phút trước
GĐXH - Hoa hậu Kỳ Duyên hóa thân thành Thị Mầu trong "Chị chị em em 3". Bộ phim ghi hình tại Bắc Ninh, mang văn hóa dân gian Bắc Bộ lên màn ảnh.
Nhiều phim hoạt hình kinh điển phát sóng trên VTV2 dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Những bộ phim hoạt hình kinh điển của điện ảnh Việt Nam thực hiện từ những năm 1960 - 1990 sẽ được phát sóng trên VTV2 dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
Khánh Thi thừa nhận 'bị điên' khi mỗi năm đầu tư hơn 8 tỷ đồng để tổ chức giải đấu dancesportGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Khánh Thi dành tình yêu sâu đậm cho bộ môn dancesport. Mỗi năm, cô chi hơn 8 tỷ đồng để tổ chức các giải đấu dành cho bộ môn khiêu vũ thể thao này. Chính nữ kiện tướng cũng từng hài hước thừa nhận mình "bị điên" vì sự đam mê và tâm huyết dành cho dancesport.
Con gái Hồng Đăng thi vào lớp 10Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Bé Nhím ngày nào trong chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?" giờ đã lớn khôn và vừa thi vào lớp 10. Hình ảnh của cô bé được diễn viên Hồng Đăng chia sẻ cùng niềm hạnh phúc và tự hào.
Nữ diễn viên bị ghét của Trung Quốc đổi đờiThế giới showbiz - 5 giờ trước
Từng mang danh "tiểu tam bị ghét nhất màn ảnh", bị khán giả chửi bới, giờ đây Trương Nguyệt là thí sinh được yêu thích bậc nhất show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2026.
Vì sao Hương Giang không đăng quang Miss Grand All Stars dù áp đảo bình chọn?Giải trí - 16 giờ trước
Việc Hương Giang dừng chân ở vị trí Á hậu 2 Miss Grand All Stars khiến không ít khán giả tiếc nuối, đặc biệt khi cô nhận được lượng bình chọn áp đảo.
Hai em gái Thương Tín ở Mỹ có kịp về dự tang lễ mẹ?Giải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết mẹ Thương Tín đã được an táng tại quê nhà. Vì thời gian bà hấp hối kéo dài nên các con cháu, cả ở nước ngoài cũng đều kịp về đưa bà đi chặng cuối cuộc đời.
Hương Giang tuổi 35: Từ hoa hậu chuyển giới đến Á hậu cuộc thi dành cho tất cả phụ nữGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - "Từ hoa hậu của cuộc thi chuyển giới lớn nhất Thế giới tới Á hậu của cuộc thi dành cho tất cả phụ nữ với những ứng cử viên siêu mạnh... Hành trình nhan sắc này với tôi không còn gì tuyệt hơn", Hương Giang chia sẻ sau ngôi vị Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026.
20 năm sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy chọn cuộc sống bình lặng ra sao?Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 trong sự yêu mến của đông đảo khán giả. Sau gần hai thập kỷ kể từ khi giành vương miện, cuộc sống của cô ngày càng bình lặng và kín tiếng hơn.
'Tinh hoa vũ đạo nhí 2026' tìm kiếm tài năng nhí hội tụ những giá trị chân - thiện - mỹXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - "Tinh hoa vũ đạo nhí 2026" là cuộc thi tìm kiếm những gương mặt nổi bật trong lĩnh vực vũ đạo, đồng thời hướng đến việc lan tỏa các giá trị chân - thiện - mỹ đích thực.
Bố mẹ chồng H'Hen Niê vui đùa cùng cháu nội, fan nhận xét một câu bất ngờGiải trí
GĐXH - Bố mẹ chồng H'Hen Niê đội mưa lên thăm cháu, dân mạng đồng loạt nhận ra bé Harley 9 tháng tuổi ngày càng giống bà nội.