Nhiều phim hoạt hình kinh điển phát sóng trên VTV2 dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6
GĐXH - Những bộ phim hoạt hình kinh điển của điện ảnh Việt Nam thực hiện từ những năm 1960 - 1990 sẽ được phát sóng trên VTV2 dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
Nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Đài Truyền hình Việt Nam mang đến một món quà đặc biệt dành tặng các khán giả nhí và cả những thế hệ từng gắn bó với chương trình "Những bông hoa nhỏ". Từ ngày 1/6/2026, Tuần phim hoạt hình Việt Nam sẽ chính thức lên sóng trên kênh VTV2, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm điện ảnh gia đình đầy ý nghĩa.
Bắt đầu từ ngày 1/6, khung giờ "Những bông hoa nhỏ" trên VTV2 sẽ ngập tràn sắc màu cổ tích và những bài học nhân văn sâu sắc qua Tuần phim hoạt hình Việt Nam. Đây là dịp hiếm hoi để khán giả truyền hình được thưởng thức lại những bộ phim hoạt hình kinh điển do thế hệ các nghệ sĩ gạo cội của điện ảnh Việt Nam thực hiện từ những năm 1960 - 1990.
Mở màn cho tuần phim đặc biệt này vào đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi là tác phẩm "Mèo con" (sản xuất năm 1965) của NSND Ngô Mạnh Lân. Bộ phim là niềm tự hào của nghệ thuật hoạt hình nước nhà, từng gặt hái nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế.
Bên cạnh đó, xuyên suốt tuần lễ từ 1/6 đến 7/6/2026, khán giả sẽ tiếp tục được đắm chìm trong những thế giới diệu kỳ quen thuộc như "Cây tre trăm đốt" (NSƯT Bảo Quang), "Trường học bói cá" (NSƯT Đinh Trang Nguyên) hay tác phẩm mang đậm tính nghệ thuật "Chiếc ô đỏ" (NSND Nguyễn Thị Phương Hoa).
Tuần phim hoạt hình Việt Nam là dịp để khán giả nhỏ tuổi hôm nay tiếp cận những tác phẩm hoạt hình kinh điển của Việt Nam, từ đó hiểu thêm về một giai đoạn giàu sáng tạo của điện ảnh nước nhà. Mỗi ngày một câu chuyện, mỗi tập phim là một thế giới quan sinh động, không chỉ mang tính giáo dục cao mà còn lưu giữ những giá trị nghệ thuật nguyên bản của hoạt hình Việt Nam truyền thống.
Lịch phát sóng Tuần phim hoạt hình Việt Nam phát sóng 18h15 trên kênh VTV2: Thứ Hai (1/6/2026): Mèo con – NSND Ngô Mạnh Lân (1965); Thứ Ba (2/6/2026): Giai điệu – NSƯT Đặng Hiền (1982); Thứ Tư (3/6/2026): Trường học bói cá - NSƯT Đinh Trang Nguyên (1987); Thứ Năm (4/6/2026): Cây tre trăm đốt – NSƯT Bảo Quang (1983); Thứ Sáu (5/6/2026): Phép lạ hồi sinh – NSND Ngô Mạnh Lân (1995); Thứ Bảy (6/6/2026): Chuột chũi ăn trăng – NSƯT Trần Trọng Bình (1997); Chủ nhật (7/6/2026): Chiếc ô đỏ - NSND Nguyễn Thị Phương Hoa (1998).
