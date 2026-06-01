Á hậu Thụy Vân ngừng dẫn 'Chuyển động 24h' sau gần 12 năm gắn bó

Thứ hai, 15:15 01/06/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Á hậu Thụy Vân bất ngờ nói lời chia tay chương trình "Chuyển động 24h" khiến khán giả ngạc nhiên, hụt hẫng.

Sáng 1/6, trên trang cá nhân, Á hậu Thụy Vân thông báo chia tay chương trình "Chuyển động 24h" phát sóng trên Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sau 12 năm gắn bó. Chương trình Chuyển động 24h đầu tiên có sự dẫn dắt của MC Thụy Vân phát sóng vào ngày 10/10/2014. Đến ngày 28/5/2026 chính thức rời chương trình.

"Câu nói "Tôi là Thuỵ Vân của Chuyển động 24h" đại diện cho thanh xuân của chính Vân, là điều khán giả nhớ đến Vân, biết đến Vân. Ngày chia tay khó nói thành lời, Vân sẽ làm nhiều chương trình khác nữa nhưng Chuyển động 24h mãi là cột mốc đẹp nhất trong sự nghiệp truyền hình của Vân", nữ MC viết.

MC Thụy Vân cũng đã gửi lời cảm ơn tới các lãnh đạo, những người bạn dẫn, những biên tập viên và ê-kíp thầm lặng phía sau đã làm nên một chặng đường đã qua của "Chuyển động 24h". Cô cũng mong khán giả tiếp tục ủng hộ chương trình ở một format mới với ê-kíp mới và ủng hộ Thụy Vân ở những chương trình mới tiếp theo.

Á hậu Thụy Vân chia tay ' Chuyển động 24 h ' sau 12 năm gắn bó đầy cảm xúc - Ảnh 1.

Á hậu Thụy Vân nói lời chia tay "Chuyển động 24h". Ảnh FBNV

Được biết, MC Thụy Vân sau khi rời "Chuyển động 24h", cô vẫn công tác ở Đài truyền hình Việt Nam, nhưng ở một phòng ban khác.

Thông tin MC Thụy Vân không còn dẫn "Chuyển động 24h" khiến nhiều khán giả cảm thấy hụt hẫng. Bởi suốt thời gian dài vừa qua hình ảnh của nữ MC xinh đẹp, nụ cười duyên dáng và lối dẫn chương trình cuốn hút đã góp phần làm nên thương hiệu của MC Thụy Vân cũng như "Chuyển động 24h".

Á hậu Thụy Vân chia tay ' Chuyển động 24 h ' sau 12 năm gắn bó đầy cảm xúc - Ảnh 2.

Á hậu Thụy Vân.

Thụy Vân sinh năm 1986, cô trở thành á hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Kể từ đó đến nay, cô gắn bó với công việc của một MC. Nhiều năm nay, cô được biết tới với vai trò biên tập viên, MC truyền hình. Á hậu Thụy Vân gắn bó với nhiều chương trình của VTV như: "Chuyển động 24h", "Hoa xuân ca", "Gặp gỡ diễn viên truyền hình", "Việc tử tế", "Bản tin Tài chính tiêu dùng".

Từ khi trở thành á hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, Thụy Vân luôn theo đuổi phong cách ngọt ngào, nữ tính. Với các chương trình phát sóng trên đài quốc gia, cô luôn chọn áo dài hoặc trang phục công sở kín đáo, thanh lịch. Thỉnh thoảng, á hậu làm mới mình với những kiểu trang phục gợi cảm hơn những vẫn trong khuôn khổ.

