Ca sĩ Hòa Minzy trúng cử

Tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, ca sỹ Hòa Minzy (tên thật Nguyễn Thị Hòa) được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV.

Sự xuất hiện của hai nữ ca sỹ trong Ban Chấp hành khóa mới được đánh giá là điểm nhấn về cơ cấu, thành phần đại biểu, đồng thời phản ánh vai trò ngày càng nổi bật của phụ nữ trong các lĩnh vực văn hóa, sáng tạo và truyền thông xã hội.

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy hạnh phúc thông báo với gia đình, bạn bè và người hâm mộ về việc trúng cử, trở thành một trong 127 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV. Cô cũng là đại biểu trẻ tuổi nhất của nhiệm kỳ 2026-2031.

Hòa Minzy trở thành Uỷ Viên BCH Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV.

Giọng ca "Bắc Bling" tâm sự, đây là bước ngoặt lớn trong cuộc sống của bản thân và cũng là một cơ hội lớn để cô có thể hỗ trợ nhiều hơn cho những phụ nữ, trẻ em đang gặp khó khăn.

Trước đó, ca sĩ Hòa Minzy tiếp tục đón nhận tin vui khi được vinh danh tại lễ trao giải Music Awards Japan 2026 (MAJ 2026), một trong những sự kiện âm nhạc quốc tế uy tín của Nhật Bản. Lễ trao giải diễn ra tại Toyota Arena Tokyo, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Nhật Bản và khu vực châu Á.

Ca sĩ Hòa Minzy tại Nhật Bản.

Ca sĩ Hòa Minzy sinh năm 1995, quê Bắc Ninh. Học hết cấp ba, cô xin mẹ lên Hà Nội, đi hát ở các phòng trà, quán cà phê để có tiền học thanh nhạc. Ca sĩ được khán giả biết đến khi giành quán quân Học viện Ngôi sao 2014. Thời điểm đó, Hòa Minzy nổi tiếng với ca khúc "Thư chưa gửi anh" (Nguyễn Hải Phong), phô diễn chất giọng cao, nội lực.

Năm 2018, cô tuyên bố rút lui khỏi làng nhạc nếu không có bài hit. Sau đó, ca sĩ ra mắt MV "Rời bỏ" (Vũ Huy Hoàng). Tác phẩm đạt hiệu ứng tốt, giúp cô có niềm tin tiếp tục gắn bó nghề. Phát hành sản phẩm "Không thể cùng nhau suốt kiếp" (Mr Siro) năm 2020, Hòa Minzy được đánh giá cao và sau đó thắng giải MV của năm tại Làn Sóng Xanh. Sự nghiệp của cô thăng hoa hơn với loạt hit "Bật tình yêu lên", "Thị Mầu".

Hồi tháng 1/2024, Hòa Minzy lần đầu nhận giải Mai Vàng sau 10 năm ca hát, thắng hạng mục Nữ ca sĩ được yêu thích nhất. Năm 2025 cô gặt hái nhiều thành công với MV "Bắc Bling", "Nỗi đau giữa hòa bình"...

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