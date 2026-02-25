'Họa mi bán cổ điển' Phạm Thu Hà trình diễn trên sàn catwalk tại Nga
GĐXH - Ca sĩ Phạm Thu Hà cùng nhiều nghệ sĩ sẽ có mặt trong buổi ra mắt bộ sưu tập của NTK Linh Moon tại Nga vào tháng 3 tới.
Ngày 21/3 tới đây, lâu đài Petrovsky (Moscow) sẽ trở thành sàn diễn cho bộ sưu tập Sogno Night. Trong không gian mang đậm phong cách tân Gothic, sự xuất hiện của các nghệ sĩ Việt Nam như ca sĩ Phạm Thu Hà, nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc và nhạc sĩ Phạm Tuấn Hùng hứa hẹn tạo nên một dấu ấn văn hóa khó quên.
Việc trình diễn tại một di tích lịch sử tầm cỡ thế giới là minh chứng cho khát vọng đưa nghệ thuật Việt vươn tầm quốc tế. Tại đây, âm nhạc không chỉ là nền cốt, mà hòa quyện cùng kiến trúc để tôn vinh những thiết kế độc bản.
Chia sẻ trên Thời báo VTV về chuyến lưu diễn đặc biệt này, "Họa mi bán cổ điển" Phạm Thu Hà không giấu nổi sự xúc động: "Đây là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Hà. Không chỉ được hát trong không gian sang trọng của lâu đài Petrovsky, Hà còn được NTK Linh Moon tin tưởng mời sải bước trên sàn catwalk cùng các người mẫu Nga. Với Hà, nghệ sĩ không chỉ cần thanh mà phải có cả sắc. Việc ăn mặc đẹp chính là sự tôn trọng cao nhất dành cho khán giả".
Tiếp nối thành công của chuỗi sự kiện quảng bá văn hóa tại Nga năm 2025, NTK Linh Moon tiếp tục chọn xứ sở Bạch dương làm nơi để khẳng định vị thế văn hóa quốc gia. Bộ sưu tập Sogno Night gồm khoảng 40 thiết kế mang phong cách "công chúa, hoàng tử".
Bộ sưu tập Sogno Night gồm khoảng 40 thiết kế sẽ được trình diễn tại Nga vào cuối tháng 3 tới. Ảnh VTV
Ca sĩ Phạm Thu Hà sinh năm 1982 ở Hải Phòng. Cô từng đoạt giải Cống hiến với album đầu tay mang tên "Classic meets Chillout", gây tiếng vang trong giới chuyên môn qua CD "Tựa như gió phiêu du", đĩa than "Đường em đi" và album "Chạm". Tiên phong trong việc mang âm nhạc cổ điển đến với khán giả, Phạm Thu Hà được mệnh danh là "Họa mi bán cổ điển" của nhạc Việt.
Theo đuổi dòng nhạc bán cổ điển, trên sân khấu và cả phong cách thời trang thường thấy của Phạm Thu Hà vô cùng nhẹ nhàng, quyến rũ. Dù không có chiều cao nổi trội như người mẫu nhưng cô có thân hình cân đối. Nữ ca sĩ rất chịu khó tập thể dục để nâng cao sức khoẻ. Thời trang là niềm đam mê cũng là công việc bổ trợ trong lĩnh vực ca hát cho nữ ca sĩ.
'Dâu hào môn' Phanh Lee gây chú ý với khí chất quý cô Hà thànhĐẹp - 5 giờ trước
GĐXH - Phanh Lee thu hút sự chú ý với bộ ảnh áo dài xanh pastel giữa phố cổ Hà Nội. Nét đẹp cổ điển và hiện đại hòa quyện tạo nên thần thái sang trọng, quý phái.
Làm thế nào để cứu nguy làn da xuống cấp sau kỳ nghỉ dài?Chăm sóc da - 13 giờ trước
Với da nổi mụn sau kỳ nghỉ Tết, bạn đừng vội nặn hay chấm sản phẩm quá mạnh mà thay vào đó hãy giữ da sạch, cấp ẩm đủ và sử dụng sản phẩm trị mụn có hoạt chất nhẹ.
Nữ diễn viên phim Sex Education lọt Top mặc đẹp nhất BAFTA 2026Đẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Aimee Lou Wood - diễn viên phim "Sex Education" được đánh giá cao về gu thời trang khi xuất hiện tại lễ trao giải BAFTA.
Vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My gây chú ý trong ngày đầu năm mớiĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Trong bộ ảnh du xuân 2026, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My gây chú ý với phong cách áo dài. Hình ảnh gia đình hạnh phúc cùng bé Lúa thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.
Nữ Thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý trong ngày đầu năm mớiĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Châu Anh - nữ quân nhân đầu tiên giành danh hiệu Á hậu - gây chú ý với vẻ đẹp thanh lịch trong trang phục áo dài. Cô chia sẻ về hành trình trưởng thành và cống hiến trong năm 2026.
Những mẫu thời trang du Xuân gây ấn tượngThời trang - 3 ngày trước
GĐXH - Trang phục du Xuân mang đến vẻ đẹp và cuốn hút hơn ngày thường khi xuống phố ở thời điểm đầu năm mới.
Khổng Tú Quỳnh U40 đẹp "không góc chết", quyến rũ lấn át dàn mỹ nhân trẻĐẹp - 3 ngày trước
Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ Khổng Tú Quỳnh vẫn giữ được vẻ đẹp “vượt thời gian”, ngày càng thăng hạng cả về phong cách lẫn khí chất.
Lấy lại vóc dáng sau Tết bằng chế độ ăn và các bài tập đơn giảnGiảm cân - 4 ngày trước
GĐXH - Dịp Tết với chế độ ăn nghỉ "thả phanh", vậy nên ra Tết cần áp dụng chế độ ăn phù hợp và tích cực tập luyện để lấy lại vóc dáng.
Hoa hậu Thanh Thủy, Trúc Linh ưu tiên trang phục tôn vinh giá trị truyền thốngThời trang - 4 ngày trước
Tham gia một lễ trao giải mới đây, dàn Hoa - Á hậu Việt diện loạt trang phục lộng lẫy, nổi bật, tôn vinh các giá trị truyền thống. Mỗi thiết kế đều mang ý nghĩa và thông điệp riêng.
Diện áo dài hồng pastel như Huyền LizzieĐẹp - 5 ngày trước
GĐXH - Khám phá sắc đẹp của Huyền Lizzie trong bộ ảnh áo dài hồng pastel tinh tế. Đây là phong cách thời trang đón Tết 2026 vừa thanh lịch vừa hiện đại.
Nữ diễn viên phim Sex Education lọt Top mặc đẹp nhất BAFTA 2026Đẹp
GĐXH - Aimee Lou Wood - diễn viên phim "Sex Education" được đánh giá cao về gu thời trang khi xuất hiện tại lễ trao giải BAFTA.