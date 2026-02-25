'Họa mi bán cổ điển' Phạm Thu Hà trình diễn trên sàn catwalk tại Nga

Ngày 21/3 tới đây, lâu đài Petrovsky (Moscow) sẽ trở thành sàn diễn cho bộ sưu tập Sogno Night. Trong không gian mang đậm phong cách tân Gothic, sự xuất hiện của các nghệ sĩ Việt Nam như ca sĩ Phạm Thu Hà, nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc và nhạc sĩ Phạm Tuấn Hùng hứa hẹn tạo nên một dấu ấn văn hóa khó quên.

Việc trình diễn tại một di tích lịch sử tầm cỡ thế giới là minh chứng cho khát vọng đưa nghệ thuật Việt vươn tầm quốc tế. Tại đây, âm nhạc không chỉ là nền cốt, mà hòa quyện cùng kiến trúc để tôn vinh những thiết kế độc bản.

"Họa mi bán cổ điển" Phạm Thu Hà. Ảnh VTV

Chia sẻ trên Thời báo VTV về chuyến lưu diễn đặc biệt này, "Họa mi bán cổ điển" Phạm Thu Hà không giấu nổi sự xúc động: "Đây là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Hà. Không chỉ được hát trong không gian sang trọng của lâu đài Petrovsky, Hà còn được NTK Linh Moon tin tưởng mời sải bước trên sàn catwalk cùng các người mẫu Nga. Với Hà, nghệ sĩ không chỉ cần thanh mà phải có cả sắc. Việc ăn mặc đẹp chính là sự tôn trọng cao nhất dành cho khán giả".

Tiếp nối thành công của chuỗi sự kiện quảng bá văn hóa tại Nga năm 2025, NTK Linh Moon tiếp tục chọn xứ sở Bạch dương làm nơi để khẳng định vị thế văn hóa quốc gia. Bộ sưu tập Sogno Night gồm khoảng 40 thiết kế mang phong cách "công chúa, hoàng tử".

Bộ sưu tập Sogno Night gồm khoảng 40 thiết kế sẽ được trình diễn tại Nga vào cuối tháng 3 tới. Ảnh VTV

Ca sĩ Phạm Thu Hà sinh năm 1982 ở Hải Phòng. Cô từng đoạt giải Cống hiến với album đầu tay mang tên "Classic meets Chillout", gây tiếng vang trong giới chuyên môn qua CD "Tựa như gió phiêu du", đĩa than "Đường em đi" và album "Chạm". Tiên phong trong việc mang âm nhạc cổ điển đến với khán giả, Phạm Thu Hà được mệnh danh là "Họa mi bán cổ điển" của nhạc Việt.

Theo đuổi dòng nhạc bán cổ điển, trên sân khấu và cả phong cách thời trang thường thấy của Phạm Thu Hà vô cùng nhẹ nhàng, quyến rũ. Dù không có chiều cao nổi trội như người mẫu nhưng cô có thân hình cân đối. Nữ ca sĩ rất chịu khó tập thể dục để nâng cao sức khoẻ. Thời trang là niềm đam mê cũng là công việc bổ trợ trong lĩnh vực ca hát cho nữ ca sĩ.

