Trẻ bị rôm sảy: Nguyên nhân và cách chăm sóc bé tại nhà

Rôm sảy ở trẻ là gì?

Làn da chúng ta được ví như "bức tường thành" vững chắc, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại từ bên ngoài như vi khuẩn, virus... Nhưng ở trẻ, "bức tường thành" này còn rất mỏng manh, dễ bị vi khuẩn, virus tấn công, khiến trẻ dễ bị rôm sảy, viêm da, thủy đậu, tay chân miệng, sởi, mụn nước,…

Rôm sảy là tình trạng da xuất hiện các nốt mẩn đỏ li ti, đôi khi có mụn nước nhỏ, gây ngứa ngáy và cảm giác nóng rát. Đây là phản ứng của da khi tuyến mồ hôi bị tắc nghẽn, khiến mồ hôi không thoát ra ngoài được. Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, dễ mắc rôm sảy hơn người lớn vì tuyến mồ hôi của trẻ chưa phát triển hoàn chỉnh và làn da lại quá mỏng manh.

Rôm sảy thường xuất hiện ở những vùng da nhiều mồ hôi như cổ, lưng, ngực, trán, nách và vùng quấn tã. Nếu không chăm sóc đúng cách, rôm sảy có thể lan rộng, gây viêm đỏ hoặc nhiễm khuẩn.

Nguyên nhân khiến trẻ bị rôm sảy

Rôm sảy xuất hiện khi tuyến mồ hôi bị bít tắc, nhưng có rất nhiều yếu tố tham gia vào quá trình này. Đầu tiên là thời tiết nóng bức, độ ẩm cao – môi trường khiến mồ hôi tiết ra nhiều hơn bình thường. Khi mồ hôi đọng lại trên da, cùng với bụi bẩn, vi khuẩn và lớp quần áo bí bách, lỗ chân lông bị bít lại.

Ngoài ra, nhiều cha mẹ có thói quen mặc quá nhiều lớp quần áo cho con, hoặc ủ bé quá kỹ khiến thân nhiệt tăng cao và mồ hôi tiết nhiều hơn. Với những bé có da nhạy cảm, chỉ cần thay đổi thời tiết, đồ ăn của mẹ (nếu bé bú mẹ) hoặc phản ứng với sữa tắm – bột giặt cũng có thể khiến da bị kích ứng và nổi rôm sảy.

Việc sử dụng khăn ướt thường xuyên hoặc các loại mỹ phẩm chứa hương liệu mạnh cũng dễ làm bít tắc tuyến mồ hôi. Một số bé có cơ địa nóng trong, tiêu hóa chưa ổn định hoặc hay vận động mạnh cũng dễ gặp tình trạng này hơn.

Dấu hiệu cho thấy bé bị rôm sảy

Rôm sảy thường bắt đầu bằng các nốt đỏ nhỏ li ti mọc thành từng cụm. Vùng da bị rôm có thể cảm giác nóng hơn, bé hay gãi hoặc cọ người vào chăn gối để giảm ngứa. Trong nhiều trường hợp, các mụn nước xuất hiện li ti, khi vỡ có thể gây xót và làm nặng thêm tình trạng viêm.

Nếu rôm sảy kéo dài, vùng da kích ứng có thể chuyển sang đỏ đậm, sần sùi hoặc rỉ dịch. Bé có thể khó ngủ, quấy khóc nhiều, đặc biệt vào ban đêm khi mồ hôi ra nhiều hơn. Với trẻ sơ sinh, rôm sảy có thể khiến bé bú kém hoặc mất tập trung khi bú do khó chịu trên da.

Việc nhận biết sớm giúp cha mẹ điều chỉnh cách chăm sóc, tránh để rôm sảy chuyển nặng hoặc bội nhiễm.

Rôm sảy ảnh hưởng thế nào tới sức khỏe của trẻ?

Rôm sảy bản chất không phải bệnh nguy hiểm, nhưng ảnh hưởng của nó đến trẻ lại không hề nhỏ. Da bị rôm khiến bé ngứa liên tục, gãi nhiều và làm trầy xước bề mặt da. Những vết xước này là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn xâm nhập, gây viêm da hoặc nhiễm trùng nặng.

Nếu bé bị rôm ở vùng cổ hoặc lưng, bé sẽ khó ngủ, hay trằn trọc lúc đêm. Thiếu ngủ kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến hệ miễn dịch và sự phát triển trí não. Ngoài ra, sự khó chịu này có thể khiến bé biếng ăn, giảm hứng thú với vận động hoặc chơi đùa.

Một số trẻ có cơ địa dị ứng hoặc da nhạy cảm có thể bị rôm sảy tái phát liên tục, đặc biệt vào mùa hè. Khi đó, da bé thường mỏng và yếu hơn, cần có kế hoạch chăm sóc đúng để phục hồi hàng rào bảo vệ da.

Cách chăm sóc bé bị rôm sảy tại nhà

Việc chăm sóc trẻ bị rôm sảy tập trung vào mục tiêu giảm bít tắc mồ hôi, làm dịu da và ngăn tái phát. Trước hết, cha mẹ nên giữ cho phòng ngủ thông thoáng, nhiệt độ mát mẻ.

Vệ sinh là yếu tố rất quan trọng. Tắm bé bằng nước ấm vừa phải, không tắm quá lâu, và hạn chế sử dụng sản phẩm tắm có mùi thơm mạnh. Sau khi tắm, cần lau khô da trước khi mặc quần áo để tránh hơi ẩm đọng lại gây bít tắc.

Một số cha mẹ có thói quen dùng phấn rôm để giảm ẩm, nhưng nếu dùng quá nhiều, phấn rôm có thể gây bít lỗ chân lông và làm rôm sảy nặng hơn. Chế độ ăn uống cũng ảnh hưởng đến rôm sảy. Trẻ nên được bổ sung nước và trái cây để hạn chế tình trạng tăng nhiệt trong cơ thể.

Để hỗ trợ cải thiện rôm sảy ở bé, bên cạnh những lưu ý như trên, cha mẹ có thể tư vấn ý kiến bác sỹ về việc cho con sử dụng các loại gel bôi ngoài da có thành phần thiên nhiên, lành tính. Cụ thể, nhiều nghiên cứu cho thấy, những thành phần như nano bạc, dịch chiết neem, kẽm salicylate và chitosan có khả năng:

• Hỗ trợ giúp làm sạch da, kháng khuẩn.

• Giúp làm dịu da khi bị: rôm sảy, mụn nhọt, mẩn ngứa, viêm da, hăm tã.

• Hỗ trợ chăm sóc và bảo vệ da, cho làn da mềm mại, khỏe mạnh.

Do đó, đây cũng là giải pháp hỗ trợ hữu hiệu giúp tăng cường sức khỏe cho "bức tường thành" bảo vệ cơ thể, từ đó giúp bé cải thiện rôm sảy nhanh hơn.

Các biện pháp phòng ngừa rôm sảy ở trẻ

Ba mẹ hoàn toàn có thể phòng ngừa rôm sảy ở trẻ em bằng những cách đơn giản sau đây:

• Luôn ưu tiên những bộ đồ rộng rãi, thoáng mát từ chất liệu cotton, thấm hút mồ hôi tốt. Tránh xa những bộ đồ dài tay, dài chân từ các chất liệu dày nóng – nhất là vào mùa hè.

• Tắm và lau mồ hôi thường xuyên cho bé, tránh để tình trạng mồ hôi đọng trên da quá lâu.

• Mùa hè, hạn chế cho bé ra ngoài và tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời vào thời điểm tia UV cao.

• Khuyến khích trẻ uống đủ nước và tăng cường bổ sung rau xanh, trái cây trong thực đơn ăn uống hằng ngày.

Trên đây là những thông tin hữu ích về cách nhận biết và chăm sóc da bé khi bị rôm sảy. Hy vọng bài viết sẽ giúp cha mẹ chủ động phòng ngừa và hỗ trợ điều trị hiệu quả cho con.

