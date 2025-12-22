Tế bào ung thư 'thích' gì nhất? 4 nhóm thực phẩm được nghiên cứu có lợi trong việc giảm nguy cơ ung thư
GĐXH - Tế bào ung thư trong cơ thể sẽ tiến triển rất nhanh khi gặp điều kiện thuận lợi.
Tế bào ung thư "thích" gì nhất?
Theo các chuyên gia y tế, tế bào ung thư sẽ tiến triển rất nhanh khi gặp điều kiện thuận lợi. Trong đó, các yếu tố thuận lợi thúc đẩy quá trình phát triển của tế bào ung thư bao gồm: Độc tố, sự suy giảm hệ miễn dịch, suy dinh dưỡng, suy nhược hệ thần kinh, tăng lượng đường trong máu, vi khuẩn gây hại đường ruột, sự thiếu hụt enzyme và axit hydrochloric,…
Như vậy, cùng với các phương pháp trị liệu chuyên sâu, người bệnh cần duy trì thể trạng tốt bằng cách bổ sung thực phẩm một cách khoa học, hợp lý vào chế độ dinh dưỡng, điều này sẽ hạn chế môi trường thuận lợi phát triển của tế bào ung thư trong cơ thể.
4 nhóm thực phẩm nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư
Thực phẩm giàu folate
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng folate và các dạng tổng hợp của folate như axit folic có thể làm giảm nguy cơ mắc ung thư ruột kết một cách đáng kể. Vì vậy, việc bổ sung những thực phẩm chống ung thư giàu folate là điều cần thiết. Một số thực phẩm giàu folate (vitamin B9) điển hình như quả bơ, quả mơ, bí đỏ, các loại rau có màu xanh thẫm.
Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, chống viêm
Chất chống oxy hóa, chống viêm như carotenoids (beta-carotene, lycopene, lutein,…), retinol, α-tocopherol, polyphenols (flavonoids, anthocyanin, axit phenolics, tannins),.. giúp ngăn ngừa và làm chậm quá trình hình thành các bệnh lý nguy hiểm, trong đó có ung thư.
Những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, chống viêm, ngăn ngừa tế bào ung thư bao gồm: Ca cao, quả bơ, táo, trà xanh, rau cải, quả mọng, khoai tây, nấm, cà chua, các loại đậu,…
Thực phẩm giàu chất xơ
Theo các nghiên cứu, chất xơ có thể làm giảm tỷ lệ tử vong ở người bệnh ung thư trực tràng xuống 27% (từ 66.9% giảm còn 48.9%). Nói cách khác, việc bổ sung thực phẩm chống ung thư giàu chất xơ có thể giúp kéo dài sự sống của người bệnh.
Các loại thực phẩm giàu chất xơ điển hình là: quả lê (3,1 g chất xơ / 100 g), yến mạch (10,1 g chất xơ / 100 g), quả mâm xôi (6,5 g chất xơ / 100 g), cà rốt (2,8 g chất xơ / 100 g), chuối (2,6 g chất xơ / 100 g), bông cải xanh (2,6 g chất xơ / 100 g), đậu lăng (7,3 g chất xơ / 100 g), hạt chia (34,4 g chất xơ / 100 g),…
Thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất
Nhắc đến thực phẩm có khả năng năng ngừa tế bào ung thư không thể bỏ qua các loại thực phẩm giàu vitamin (A, B, C, D, E,…) và khoáng chất (selen, kẽm, sắt, omega 3,…). Bởi vì vitamin và khoáng chất được cung cấp từ thực phẩm có tác động giúp củng cố hệ xương, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ chống oxy hóa hiệu quả.
Theo nghiên cứu, việc bổ sung thực phẩm lành mạnh giàu vitamin và khoáng chất vào thực đơn dinh dưỡng có thể giúp ngăn chặn đột biến DNA, từ đó ức chế sự hình thành các tế bào ung thư trong cơ thể.
Các thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất điển hình như: Khoai lang (chứa khoảng 19.218 IU vitamin A / 100 g), ớt chuông đỏ (chứa khoảng 80.4 mg vitamin C / 100 g), sữa chua ít béo (chứa khoảng 415 mg canxi / 230 g), rau lá xanh, các loại hạt (hạnh nhân, đậu phộng, hạt hướng dương,…).
Chế độ ăn giúp ngăn ngừa tế bào ung thư
Chế độ ăn uống giúp người bệnh chống chọi với ung thư tối ưu là một thực đơn ăn uống đa dạng, đầy đủ chất dinh dưỡng, ưu tiên sử dụng thực phẩm sạch, loại bỏ thực phẩm gây hại cho sức khỏe,…
Chế độ ăn cho người khỏe mạnh cũng như người bệnh nhân ung thư cần đảm bảo các yếu tố sau:
- Ưu tiên các món ăn giàu dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất và ít calo.
- Ưu tiên chọn thực phẩm tươi mới, không nên ăn thức ăn chế biến sẵn, đặc biệt là các món ăn từ thịt, cá.
- Ưu tiên chế biến thực phẩm bằng cách hấp, luộc, chưng cách thủy thay vì chiên, rán, nướng
- Hạn chế ăn thức ăn nhanh nhiều calo, ít dinh dưỡng điển hình như khoai tây chiên, bánh ngọt, kem, các loại snack, nước ngọt có gas,…
- Khi chế biến thức ăn cần hạn chế dùng nhiều gia vị, chất phụ gia, đặc biệt là muối.
- Bổ sung vào thực đơn hàng ngày các món ăn với nguyên liệu chính là rau xanh, trái cây tươi nhiều màu sắc, ngũ cốc, các loại đậu, thịt nạc, hải sản tươi sống,…
Tế bào ung thư hình thành như thế nào? Cơ thể cần gì để chống lại sự phát triển của chúng?
GĐXH - Thay vì chết đi khi đã không còn hữu ích như các tế bào bình thường, tế bào ung thư lại tiếp tục phát triển và phân chia vượt khỏi tầm kiểm soát.