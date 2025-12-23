Tế bào ung thư 'thích' gì nhất? Hiểu đúng để phòng bệnh từ trong bữa cơm nhà bạn
GĐXH - Chế độ ăn nhiều đường không trực tiếp khiến tế bào ung thư phát triển, nhưng có thể dẫn đến thừa cân, béo phì, đái tháo đường – yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.
Tế bào ung thư có liên hệ gì với đường ngọt?
Bác sĩ Nguyễn Minh Đức (Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Ung bướu TP.HCM) đã chia sẻ trên Báo Tuổi trẻ về thông tin từ bài báo cáo quốc tế về: " Ung thư và đường có mối liên hệ nào không".
Theo bác sĩ Minh Đức, ăn uống chất đường nhiều không phải là yếu tố gây ra ung thư mà sẽ gây ra thừa cân, béo phì, đái tháo đường. Trong đó thừa cân, béo phì và tiểu đường là yếu tố nguy cơ của một số loại ung thư.
Về mặt sinh học, tế bào ung thư có đặc điểm chuyển hóa glucose mạnh và tạo ra nhiều acid lactic, khiến môi trường vi mô xung quanh khối u có tính axit cao. Tuy nhiên, đây là đặc điểm của tế bào ung thư, không đồng nghĩa với việc ăn nhiều đường sẽ trực tiếp “nuôi” ung thư.
Đường có trong thực phẩm nào?
Đường có nhiều dạng khác nhau, nhưng dạng đơn giản nhất là một phân tử gọi là glucose. Nghiên cứu cho thấy, tất cả các tế bào, kể cả tế bào ung thư, đều sử dụng glucose làm nhiên liệu chính. Hiểu đơn giản, glucose là nhiên liệu cơ bản cung cấp năng lượng cho từng tế bào của chúng ta.
Glucose có trong bất kỳ thực phẩm nào có chứa carbohydrate bao gồm thực phẩm lành mạnh như rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và sữa... Glucose cũng đến từ carbohydrate tinh chế và đường bổ sung như bánh mì trắng, mì ống, bánh kẹo và đồ uống có đường…
Đường không làm cho các tế bào ung thư phát triển nhanh hơn
Tất cả các tế bào khỏe mạnh của chúng ta đều cần glucose để hoạt động và không có cách nào để cơ thể chúng ta chỉ cung cấp lượng glucose cần thiết cho tế bào khỏe mạnh mà không cung cấp cho tế bào ung thư.
Nếu không có đủ lượng carbohydrate từ thực phẩm chúng ta ăn, cơ thể chúng ta sẽ tạo ra glucose từ các nguồn khác, bao gồm cả protein và chất béo.
Theo ThS.BS Trần Châu Quyên, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thực tế là đường không trực tiếp làm cho các tế bào ung thư phát triển nhanh hơn.
Tất cả các tế bào, kể cả tế bào ung thư sẽ phụ thuộc vào lượng đường trong máu (glucose) để sản sinh năng lượng. Nhưng ăn nhiều đường không có nghĩa là tế bào ung thư tăng trưởng nhanh hay giảm.
Tế bào ung thư tăng trưởng nhanh là do tính chất ác tính của nó. Hơn nữa, tế bào ung thư không phụ thuộc riêng vào bột đường trong chế độ ăn. Trong khi các mô cơ thể cần chất bột đường để thực hiện các chức năng hàng ngày. Vì thế, nếu không ăn tinh bột sẽ cực kỳ nguy hiểm tới sức khỏe.
Chế độ ăn lành mạnh giúp kìm hãm tế bào ung thư
Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, hãy sử dụng đường tự nhiên trong trái cây, rau, ngũ cốc và sữa. Những sản phẩm này cũng chứa các chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất khác nhau, vì vậy chúng thường được coi là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho nhu cầu năng lượng của cơ thể.
Các thực phẩm và đồ uống đã qua chế biến để cải thiện hương vị hoặc tăng thời hạn sử dụng của sản phẩm người ta đã cho thêm đường. Chúng được gọi là "đường bổ sung - Added Sugar". Các chuyên gia dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe đã khuyên chúng ta nên hạn chế dùng đường bổ sung để không hại sức khỏe.
Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị phụ nữ tiêu thụ không quá 25g (100 calo hoặc 6 thìa cà phê) mỗi ngày và nam giới không quá 36g (150 calo hoặc 9 thìa cà phê) mỗi ngày từ đường bổ sung. Những hướng dẫn này áp dụng cho tất cả mọi người, bất kể họ có bị ung thư hay không.
Vì vậy, chúng ta khi mua thực phẩm, hãy nhớ xem nhãn thông tin dinh dưỡng, trong đó liệt kê cả tổng lượng đường và đường bổ sung trên mỗi khẩu phần. Hàng ngày cần ăn nhiều loại thực phẩm, bao gồm rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt.
