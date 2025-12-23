Tế bào ung thư phát triển thế nào trong cơ thể? Hiểu đúng để giảm nguy cơ mắc bệnh

Tế bào ung thư và tế bào bình thường có gì khác nhau?

Tế bào ung thư vốn là những tế bào khỏe mạnh nhưng lại chứa gen đột biến khiến chúng tăng sinh mất kiểm soát, gây tình trạng dư thừa tế bào dẫn đến ung thư.

Tế bào ung thư có thể phát triển nhanh, tạo điều kiện hình thành các khối u, sau đó di căn đến nhiều cơ quan khác trong cơ thể.



Một điểm khác biệt rất quan trọng giữa tế bào ung thư và tế bào bình thường, là tế bào ung thư kém biệt hóa hơn. Trong khi các tế bào bình thường sinh ra, lớn lên, trưởng thành và biệt hóa thành các loại tế bào khác nhau đảm nhiệm các chức năng khác nhau thì tế bào ung thư lại kém hoặc không biệt hóa. Và đó là lí do giải thích tại sao tế bào ung thư lại có thể phân chia, nhân lên vô độ - điều mà tế bào bình thường không có.

Ảnh minh họa.

Các tế bào ung thư có thể tác động vào vi môi trường xung quanh nó, bao gồm các tế bào bình thường, các phân tử và các mạch máu nuôi dưỡng xung quanh khối u. Nghĩa là, các tế bào ung thư có khả năng kích thích các tế bào bình thường hình thành các mạch máu nhằm cung cấp ô xy, chất dinh dưỡng và đào thải chất cặn bã để nuôi dưỡng, phát triển khối u.

Các tế bào ung thư cũng có khả năng qua mặt hệ miễn dịch của cơ thể. Bình thường hệ miễn dịch của cơ thể con người có nhiệm vụ chống lại sự viêm nhiễm, cũng như đào thải những tế bào bất thường hoặc những tế bào đã bị hư hại. Tuy nhiên tế bào ung thư lại có khả năng “ẩn mình” trước hệ miễn dịch của cơ thể.

Tế bào ung thư hình thành thế nào trong cơ thể?

Thực tế, tế bào ung thư có nguồn gốc là tế bào khỏe mạnh. Tuy nhiên, điểm khác biệt của chúng lại nằm ở gen đột biến. Sự đột biến này có thể là do phân tử ADN bị biến đổi hoặc bị hư hỏng. Khi đó, tế bào có khả năng nhân lên nhanh chóng dẫn đến ung thư.

Bên cạnh yếu tố di truyền, tác nhân từ môi trường sống cũng có thể ảnh hưởng đến gen, tăng nguy cơ đột biến nhiễm sắc thể theo thời gian. Trong đó, thói quen sử dụng chất kích thích, rượu bia, tiếp xúc nhiều với tia cực tím thường khiến gen dễ bị hao mòn hơn.

Điểm khác biệt cơ bản của tế bào ung thư so với tế bào thông thường là chúng vẫn tồn tại ngay cả khi không còn cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, những tế bào này không thể đạt đến trạng thái hoàn thiện như các tế bào khác.

Ảnh minh họa.

Tế bào ung thư phát triển thế nào trong cơ thể?

Cũng giống như tế bào khỏe mạnh khác, tế bào ung thư duy trì sự sống nhờ vào nguồn oxy và dưỡng chất trong máu. Các khối u thường xuất hiện khi tế bào đã nhân lên với số lượng lớn. Nhờ hệ thống mạch lân cận nuôi dưỡng, chúng sẽ tiếp tục phát triển.

Theo thời gian, khối u lớn dần, kéo theo đó là nhu cầu dinh dưỡng tăng lên để duy trì quá trình sản sinh của tế bào. Lúc này, mạch máu mới sẽ hình thành, khiến kích thước khối u ngày càng lớn. Đồng thời, thông qua mạng lưới mạch máu, tế bào ung thư có thể xâm lấn, di căn đến nhiều hệ cơ quan khác.

Tế bào ung thư di căn là gì?

Tế bào ung thư di căn là những tế bào đã xâm nhập đến phần mô lân cận khi khối u lớn dần. Chúng có khả năng tổng hợp enzyme khiến tế bào khỏe mạnh và các mô bị phá hủy.

Ngoài ra, các tế bào này còn có xu hướng xâm lấn nhiều hệ cơ quan ở vị trí xa hơn. Người ta còn gọi đây là tình trạng di căn. Khi đó, chúng đã tách khỏi khối u và xâm nhập đến khu vực khác thông qua mạng lưới hạch bạch huyết hoặc mạch máu.

Trong phần lớn trường hợp, nếu không được điều trị kịp thời, tế bào ung thư sẽ di căn đến hàng loạt cơ quan như xương, phổi, gan, não bộ,... khiến sức khỏe suy giảm nghiêm trọng.

Ảnh minh họa.

Tế bào ung thư tái phát là gì?

Tình trạng tái phát sau điều trị ung thư là khá phổ biến. Bởi nhiều tế bào ung thư chưa bị tiêu diệt hoàn toàn vẫn có khả năng phân chia, hình thành khối u mới. Theo đó, khối u mới có thể xuất hiện tại vị trí ban đầu hoặc xuất hiện tại vị trí khác theo mạch máu hoặc mạng lưới hạch bạch huyết.

Chính bởi vậy, sau khi phẫu thuật loại bỏ khối u, phần lớn bệnh nhân vẫn phải điều trị bổ sung bằng các phương pháp như xạ trị, hoá trị. Mục đích chính của việc điều trị bổ sung này là phòng ngừa tình trạng tái phát, loại bỏ những tế bào ung thư còn sót lại.

Làm gì để ngăn ngừa tế bào ung thư? Chuyên gia y tế khuyến cáo, bạn không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ung thư, nhưng tự bạn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh bằng những việc làm cụ thể sau: Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng: Cố gắng bổ sung nhiều rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt trong chế độ ăn uống của bạn. Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đường, thịt đỏ và thịt chế biến sẵn. Sàng lọc ung thư: Một số xét nghiệm, như phết tế bào cổ tử cung và nội soi đại tràng, có thể phát hiện các tế bào bất thường trước khi chúng có cơ hội chuyển thành ung thư. Các sàng lọc khác, như chụp X-quang tuyến vú, có thể phát hiện các tế bào ung thư khu trú trước khi chúng bắt đầu di căn. Không lạm dụng rượu bia: Các loại đồ uống có cồn như rượu có chứa ethanol làm tăng nguy cơ ung thư theo thời gian. Rượu nên được giới hạn ở mức một ly mỗi ngày đối với phụ nữ và hai ly đối với nam giới. Tránh thuốc lá: Tại Hoa Kỳ, cứ 3 trường hợp tử vong do ung thư thì có 1 trường hợp do hút thuốc. Thuốc lá gây hại baogồm cả xì gà, thuốc lá điếu, tẩu và các sản phẩm thuốc lá không khói. Tập thể dục đều đặn: Ít hoạt động thể chất có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Cố gắng tập thể dục cường độ vừa phải ít nhất 150 phút hoặc vận động mạnh 75 phút mỗi tuần.



