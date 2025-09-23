Mới nhất
Trẻ bị viêm da: Chăm sóc da cho bé thế nào?

Thứ ba, 10:00 23/09/2025 | Sống khỏe
Viêm da là một trong những bệnh ngoài da thường gặp ở trẻ em, nhất là vào mùa hè. Vậy khi trẻ bị viêm da, cha mẹ cần làm gì để con mau cải thiện?

Viêm da ở trẻ nhỏ là gì?

Viêm da ở trẻ nhỏ là tình trạng da bị viêm nhiễm, kích ứng hoặc phản ứng quá mức với các tác nhân bên ngoài hoặc bên trong cơ thể. Biểu hiện thường gặp là da đỏ, ngứa, khô ráp, thậm chí bong tróc, nứt nẻ, rỉ dịch hoặc nổi mụn nước.

Viêm da ở trẻ có nhiều dạng khác nhau:

Viêm da cơ địa: Bệnh thường xuất hiện sớm ngay từ khi bé vài tháng tuổi, tái đi tái lại nhiều lần, đặc trưng bởi da khô, ngứa, nổi mẩn đỏ.

Viêm da dị ứng: Do da phản ứng với một số tác nhân như thực phẩm, phấn hoa, bụi bẩn, hóa chất.

Viêm da tiếp xúc: Khi da bé chạm vào chất gây kích ứng như xà phòng, bột giặt, nước xả vải, côn trùng…

Viêm da do nhiễm khuẩn hoặc nấm: Xuất hiện khi vi khuẩn, virus, nấm men xâm nhập qua vùng da bị trầy xước.

Tùy nguyên nhân và thể bệnh, viêm da ở trẻ có biểu hiện khác nhau nhưng điểm chung là gây khó chịu và cần được xử trí kịp thời.

- Ảnh 1.

Viêm da là tình trạng phổ biến ở trẻ nhỏ.

Nguyên nhân gây viêm da ở trẻ nhỏ

Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ bị viêm da, có thể chia thành yếu tố bên ngoài và yếu tố bên trong.

Nguyên nhân bên ngoài:

- Thời tiết nóng ẩm, mồ hôi nhiều dễ gây bí bách, bít tắc lỗ chân lông.

- Khói bụi, ô nhiễm, hóa chất tẩy rửa, xà phòng, nước xả vải, mỹ phẩm chăm sóc da chứa hương liệu.

- Dị nguyên từ môi trường: Phấn hoa, lông thú, mạt bụi nhà.

- Côn trùng đốt, ký sinh trùng…

Nguyên nhân bên trong:

- Hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, da bé dễ phản ứng quá mức.
- Yếu tố di truyền: nếu bố mẹ bị dị ứng, viêm da cơ địa, trẻ có nguy cơ cao hơn.
- Chế độ ăn uống: Bé bú sữa mẹ có thể bị ảnh hưởng từ chế độ ăn của mẹ; với trẻ ăn dặm, một số thực phẩm dễ gây dị ứng như hải sản, trứng, sữa bò.
- Dùng kháng sinh hoặc thuốc kéo dài gây mất cân bằng hệ vi sinh, dẫn đến viêm da do nấm hoặc vi khuẩn.

- Ảnh 2.

Viêm da khiến bé nổi nốt mẩn đỏ hoặc mụn nước nhỏ li ti.

Dấu hiệu nào cho thấy bé bị viêm da?

Cha mẹ có thể nhận biết bé bị viêm da thông qua những biểu hiện đặc trưng sau:

Da đỏ, ngứa: Bé thường gãi nhiều, đặc biệt vào ban đêm.

Nổi mẩn hoặc mụn nước: Các nốt mụn li ti, có thể vỡ ra gây rỉ dịch.

Da khô, bong tróc: Nhất là ở trẻ bị viêm da cơ địa, da thường rất khô và dễ nứt nẻ.

Dày sừng, thâm da: Ở những bé bị viêm da mạn tính, da có thể dày lên, sậm màu do gãi nhiều.

Vị trí thường gặp: Má, cằm, trán, nếp gấp tay chân, bụng, lưng, mông.

Việc phát hiện sớm và phân biệt viêm da với các bệnh da liễu khác như rôm sảy, hăm tã, thủy đậu sẽ giúp cha mẹ xử trí đúng cách, tránh điều trị nhầm lẫn.

Ảnh hưởng của viêm da tới sức khỏe của trẻ

Cha mẹ có thể nhận biết bé bị viêm da thông qua những biểu hiện đặc trưng sau:

Viêm da ở trẻ không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe:

Ngứa ngáy, khó chịu: Bé thường quấy khóc, gãi nhiều, ngủ không ngon giấc.

Nhiễm trùng da: Khi gãi, móng tay có thể làm xước da, tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm xâm nhập.

Ảnh hưởng dinh dưỡng: Trẻ khó chịu, biếng ăn, chậm tăng cân.

Tâm lý: Bé dễ cáu gắt, khó chịu, ảnh hưởng tới sự phát triển tinh thần.

Nguy cơ mạn tính: Một số dạng viêm da cơ địa có thể kéo dài tới tuổi trưởng thành, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống.

- Ảnh 3.

Viêm da khiến bé ngứa ngáy, khó chịu.

Lưu ý khi chăm sóc bé bị viêm da

Để giúp bé dễ chịu và giảm nguy cơ tái phát viêm da, cha mẹ cần lưu ý:

Giữ da sạch sẽ, khô thoáng: Tắm rửa hằng ngày bằng nước ấm, không nên tắm quá lâu.

Dùng sản phẩm dịu nhẹ: Chọn sữa tắm, dầu gội không hương liệu, không chất tẩy mạnh.

Chọn quần áo thoáng mát: Ưu tiên cotton, tránh vải cứng, bí hơi.

Cắt móng tay bé thường xuyên: Tránh gãi gây trầy xước.

Chế độ ăn hợp lý: Với trẻ bú mẹ, mẹ nên hạn chế thực phẩm dễ gây dị ứng. Với trẻ ăn dặm, nên thử từng loại thực phẩm mới một cách từ từ.

Tránh nhiệt độ, độ ẩm thay đổi đột ngột: Phòng bé cần thoáng mát, tránh khói thuốc, bụi bẩn.

Dưỡng ẩm da: Thoa kem dưỡng ẩm phù hợp giúp giảm khô, hạn chế tái phát.

Sử dụng sản phẩm hỗ trợ chuyên dụng: Các loại gel, kem kháng khuẩn, kháng viêm, phục hồi da giúp vùng viêm nhanh lành.

- Ảnh 4.

Cần giữ da bé luôn sạch sẽ, khô thoáng để cải thiện viêm da.

Cách xử trí viêm da cho bé thế nào?

Khi bé bị viêm da, cha mẹ nên xử trí theo từng mức độ:

Mức độ nhẹ: Chỉ cần giữ vệ sinh, dưỡng ẩm đều đặn, hạn chế các yếu tố kích ứng.

Mức độ trung bình: Có thể cần sử dụng thêm sản phẩm bôi ngoài da có tác dụng kháng khuẩn, làm dịu, phục hồi tổn thương.

Mức độ nặng: Xuất hiện mụn mủ, rỉ dịch, loét hoặc kèm sốt, cần đưa bé đến bác sĩ da liễu để được thăm khám và điều trị.

Nguyên tắc chung: không gãi, không chà xát mạnh, không bôi thuốc chứa corticoid. Việc lựa chọn sản phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng là yếu tố quan trọng giúp bé nhanh hồi phục.

Giải pháp hỗ trợ cải thiện tình trạng viêm da từ thảo dược

Để hỗ trợ cải thiện viêm da ở bé, bên cạnh những cách chăm sóc da như trên, cha mẹ có thể tham khảo cho con sử dụng các loại gel bôi có thành phần thiên nhiên lành tính. Nhiều nghiên cứu cho thấy, một số thành phần như nano bạc, dịch chiết neem, kẽm salicylate và chitosan có thể:

Hỗ trợ giúp làm sạch da, kháng khuẩn.

Giúp làm dịu da khi bị viêm da, rôm sảy, mụn nhọt, mẩn ngứa, hăm tã, bỏng nhẹ.

Hỗ trợ chăm sóc và bảo vệ da, cho làn da mềm mại, khỏe mạnh.

Do đó, đây cũng là một giải pháp hỗ trợ hữu hiệu giúp bé nhanh chóng lấy lại làn da mịn màng.

Trên đây là những thông tin về nguyên nhân gây viêm da và cách chăm sóc da cho bé tại nhà. Hy vọng bài viết sẽ giúp cha mẹ có thêm kinh nghiệm trong việc phòng ngừa và xử lý viêm da hiệu quả, giúp bé luôn khỏe mạnh trong những năm tháng đầu đời.

Gel Subạc - Giúp làm sạch da, kháng khuẩn, bảo vệ da

Gel Subạc có thành phần nano bạc, chiết xuất lá neem, kẽm salicylate, chitosan… giúp làm sạch da, kháng khuẩn; Giúp làm dịu da khi bị: rôm sảy, mụn nhọt, mẩn ngứa, viêm da, hăm tã, bỏng nhẹ; Giúp chăm sóc và bảo vệ da, cho làn da mềm mại, khỏe mạnh; Góp phần làm mờ các vết thâm trên da.

Cách dùng

Thoa gel ngày 3 - 4 lần hoặc nhiều hơn vào da sau khi lau sạch bằng khăn mềm và nước ấm.

- Ảnh 5.

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Dược - Mỹ phẩm Spaphar.

Địa chỉ: Tầng 8, số 173 đường Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Liên hệ: 024.37757240.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo gel Subạc: 448/24/XNQCMP-YTHN

*Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Doanh nghiệp tự giới thiệu

