Ăn yến chưng táo đỏ, người phụ nữ 52 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện gấp vì bất cẩn
GĐXH - Vô tình nuốt hạt táo đỏ khi ăn yến chưng táo đỏ, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng thượng vị, đau âm ỉ liên tục, được người nhà đưa đi cấp cứu.
Mới đây, các bác sĩ Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết đã thành công can thiệp gắp dị vật hạt táo đỏ đâm vào thành dạ dày của người bệnh.
Bệnh nhân Nguyễn T. L (52 tuổi, ở phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) vô tình nuốt hạt táo đỏ khi ăn cháo yến chưng táo đỏ. Sau ăn khoảng 1 tiếng, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng thượng vị, đau âm ỉ liên tục, được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy.
Kết quả siêu âm và chụp cắt lớp vi tính ổ bụng phát hiện có dị vật đâm một phần vào thành dạ dày. Các bác sĩ đã hội chẩn và chỉ định nội soi dạ dày gắp dị vật. Quá trình nội soi quan sát thấy dị vật là hạt táo đỏ, dài khoảng 3cm, nhọn 2 đầu, 1 đầu đâm vào thành dạ dày, ekip can thiệp nội soi đã tiến hành gắp dị vật ra ngoài một cách an toàn. Sau can thiệp 24h, bệnh nhân tỉnh, sức khỏe ổn định.
Điều gì xảy ra khi bạn nuốt phải dị vật
Bác sĩ Nguyễn Xuân Văn – Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: "Dị vật dạng hạt cứng, có đầu nhọn như hạt táo đỏ, xương cá… khi đi vào đường tiêu hóa rất nguy hiểm vì dễ mắc lại và đâm xuyên thành ống tiêu hóa.
Dị vật đâm vào thành dạ dày có thể gây ra tổn thương niêm mạc, viêm loét, áp xe thành dạ dày, thậm chí thủng dạ dày nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Rất may mắn bệnh nhân được can thiệp thành công lấy dị vật kịp thời và dị vật chưa gây ra biến chứng nghiêm trọng."
Làm gì khi nuốt phải dị vật?
Bác sĩ khuyến cáo: Người dân nên tập thói quen ăn uống chậm rãi, nhai kỹ, đặc biệt cẩn trọng khi ăn những thực phẩm có hạt cứng, hoặc xương...
Khi không may nuốt phải các dị vật sắc nhọn… không nên chủ quan cho rằng dị vật sẽ dễ dàng được đào thải ra ngoài, mà cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tiêu hóa để được nội soi can thiệp gắp dị vật kịp thời, tránh để xảy ra các biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.
GĐXH - Có 3 cách hạn chế hạt vi nhựa người Việt nên áp dụng, đó là: Hạn chế sử dụng bao bì nhựa dùng 1 lần; lựa chọn thực phẩm, nước uống có nguồn gốc rõ ràng và có chế độ ăn uống hợp lý, sinh hoạt điều độ.
GĐXH - Mỡ bụng không chỉ khiến vóc dáng kém săn chắc mà còn là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe ở nam giới. Thay vì nhịn ăn hay ép cân cực đoan, bạn có thể áp dụng 10 mẹo ăn uống thông minh để giảm mỡ bụng hiệu quả, duy trì năng lượng và cải thiện sức khỏe toàn diện từ chính bàn ăn hàng ngày.
GĐXH - Mỡ bụng không chỉ ảnh hưởng vóc dáng mà còn cảnh báo sức khỏe. Tin vui là bạn không cần ép cân cực đoan hay tập gym quá sức: chỉ cần 7 thói quen hàng ngày đơn giản nhưng kiên trì, cơ thể sẽ tự nhiên đốt mỡ bụng, vóc dáng thon gọn hơn và năng lượng tràn đầy mỗi ngày.
GĐXH - Sau 30 phút cấp cứu ngạt thở, bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp biến chứng rung thất, ngừng tuần hoàn 3 lần liên tiếp may mắn thoát chết.
GĐXH - Tự thực hiện thí nghiệm đốt cồn tại nhà, một bé trai 12 tuổi ở Hà Nội không may bị lửa bén lên người, gây bỏng nặng vùng đùi, cẳng chân và bàn tay phải.
GĐXH - Mật ong chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng giá trị mà không phải loại thực phẩm nào cũng có. Tuy nhiên, dùng mật ong không phải lúc nào cũng an toàn.
GĐXH - Nguyên nhân gây thủng tạng rỗng ngày càng trẻ hóa do thói quen thức khuya, ăn uống thất thường, sử dụng nhiều đồ cay nóng, thức ăn nhanh và căng thẳng kéo dài...
GĐXH - Việc tóc bạc sớm không chỉ đến từ tuổi tác mà còn liên quan chặt chẽ đến thói quen ăn uống và tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng. Các chuyên gia cho biết, bổ sung đúng nhóm thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hoá có thể hỗ trợ làm chậm quá trình giảm sắc tố melanin, giúp mái tóc giữ được màu đen tự nhiên lâu hơn. Bài viết dưới đây giới thiệu 5 loại thực phẩm đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt, dễ bổ sung vào khẩu phần hằng ngày.
GĐXH - Anh K. khăng khăng nghĩ rằng mình chỉ bị tổn thương cơ - xương - khớp vùng vai. Tuy nhiên, kết quả chụp MSCT cho thấy anh bị đột quỵ nhồi máu não.
GĐXH - Các hợp chất chống oxy hóa không chỉ giúp chống lão hóa mà còn bảo vệ mạch máu, cải thiện tuần hoàn và giảm nguy cơ tim mạch. Bài viết này sẽ giới thiệu 4 loại thực phẩm quen thuộc giúp duy trì mạch máu khỏe mạnh, dễ áp dụng hằng ngày.
