Sai lầm khi ăn lẩu khiến mỡ máu tăng vọt, trước khi ăn cần biết điều này
GĐXH - Nếu thích ăn lẩu và uống nước lẩu, tốt nhất bạn nên tự chế biến nước lẩu bằng các vị ngọt thanh từ rau củ, vị nhạt, không nhiều chất cay, dầu mỡ...
Mùa lạnh, món lẩu nóng hổi luôn được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, việc ăn uống không đúng cách có thể dẫn đến những hệ quả sức khỏe nghiêm trọng.
Trường hợp của một bệnh nhân ở Trung Quốc mới đây là ví dụ điển hình: Sau 3 ngày liên tiếp ăn lẩu, ông Chu nằm bệt vì mệt mỏi nên đã đến viện khám.
Kết quả xét nghiệm cho thấy, cholesterol toàn phần của ông đã tăng từ 180 lên 260 mg/dL, vượt ngưỡng bình thường (dưới 200 mg/dL), đồng thời phát hiện gan nhiễm mỡ.
Bác sĩ Trác Vĩ Nho, chuyên khoa Tiêu hóa - Gan mật của một bệnh viện ở Trung Quốc cho biết nguyên nhân chính xuất phát từ việc bệnh nhân chọn sai cách bồi bổ.
Bác sĩ cho biết, trong 3 ngày liền, bệnh nhân liên tục ăn thịt mỡ, thực phẩm nhiều dầu và muối, uống cả nước lẩu. Sở thích ăn uống này như "đổ dầu vào mạch máu", khiến cơ thể phải gánh chịu lượng dầu mỡ tích tụ dồn dập chỉ trong thời gian ngắn. Đây cũng là lý do khiến chỉ số máu và chức năng gan thay đổi rõ rệt.
Sai lầm cần tránh khi ăn lẩu
Theo các chuyên gia Bệnh viện Mount Alvernia (Singapore), chúng ta không nên ăn lẩu quá 1-2 lần mỗi tháng. Ngoài ra, bạn nên nấu nước dùng trong, ăn rau đầu tiên, chọn các loại thịt nạc.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các chuyên gia y tế Singapore nhận định mỗi ngày, bạn không nên ăn quá 2.000mg natri, tương đương 5g muối (muối chứa 40% là natri).
Bệnh viện Mount Alvernia (Singapore) đã tính toán lượng natri có trong 7 loại nước dùng lẩu. Theo đó, mức natri trên 100ml nước dao động từ 2.800mg tới 12.800mg, cao hơn nhiều so với mức khuyến cáo. Vì vậy, không nên uống quá nhiều nước lẩu.
Cách ăn lẩu lành mạnh, an toàn cho sức khỏe
Tự chế biến nước lẩu
Thật hấp dẫn khi thưởng thức nước dùng đậm đà nhưng đó là thói quen nguy hiểm cho sức khỏe tim mạch. Nếu thích uống nước lẩu, tốt nhất bạn nên tự chế biến nước lẩu bằng các vị ngọt thanh từ rau củ, vị nhạt, không nhiều chất cay, dầu mỡ.
Ăn rau trước, thịt sau
Bạn nên bắt đầu với rau trước và thịt sau, nước dùng sẽ ít béo hơn. Rau cũng hấp thụ ít chất béo hơn so với khi cho vào cuối cùng.
Đừng bỏ qua tinh bột
Điều này nghe có vẻ phi lý nhưng nếu bạn đang muốn giảm lượng thực phẩm không tốt cho sức khỏe thì đây là cách nên làm. Chỉ cần tránh mì ăn liền và chọn các loại carb lành mạnh hơn làm từ ngũ cốc nguyên hạt.
Đảm bảo thức ăn phải được nấu chín
Thức ăn phải được nấu chín kỹ, tránh cho quá nhiều vào cùng lúc sẽ khiến nhiệt phân bổ không đều. Khi cho thực phẩm sống hoặc thêm nước dùng, phải đợi đến khi sôi mới thưởng thức bất kỳ thức ăn nào trong nồi.
Không ăn thức ăn quá nóng
Với nhiều người món lẩu ngon là vì đồ ăn nóng, vừa thổi vừa ăn, cảm giác tê cay đầu lưỡi.Tuy nhiên, khoang miệng của chúng ta chỉ chịu được nhiệt tối đa 50 độ C. Nếu ăn quá nóng sẽ ảnh hưởng đến khoang miệng, thực quản và niêm mạc dạ dày.
