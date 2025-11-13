Mới nhất
Cách loại bỏ hạt vi nhựa trong thực phẩm, người Việt nên làm càng sớm càng tốt

Thứ năm, 09:59 13/11/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Có 3 cách hạn chế hạt vi nhựa người Việt nên áp dụng, đó là: Hạn chế sử dụng bao bì nhựa dùng 1 lần; lựa chọn thực phẩm, nước uống có nguồn gốc rõ ràng và có chế độ ăn uống hợp lý, sinh hoạt điều độ.

Hạt vi nhựa là gì?

Vi nhựa (microplastic) là những mảnh nhựa có kích thước rất nhỏ, có đường kính nhỏ hơn 5mm, được tìm thấy trong môi trường (sông, đại dương, đất,...). Chúng có thể tồn tại trong nguồn nước, thức ăn.

Cách loại bỏ hạt vi nhựa trong thực phẩm, người Việt nên làm càng sớm càng tốt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Có hai nguồn gốc chính gây ra hạt vi nhựa. Thứ nhất, chúng có thể được sản xuất chủ động trong kích thước nhỏ, được sử dụng trong các sản phẩm như kem đánh răng, tẩy tế bào chết và nhiều sản phẩm khác. Thứ hai, chúng có thể hình thành từ quá trình phân hủy các mảnh nhựa lớn hơn trong môi trường.

Theo ước tính, hàng năm có khoảng 8,8 triệu tấn chất thải nhựa được đưa vào đại dương. Ngoài ra, có 276.000 tấn nhựa đang trôi nổi trên bờ biển, trong khi còn những phần khác đã chìm hoặc dạt vào bờ.

Tác hại của hạt vi nhựa đối với sức khỏe: Gây hại gan, thận, ruột, não và sinh sản

Tuy có nhiều nghiên cứu chỉ ra sự hiện diện của các hạt vi nhựa trong thực phẩm những vẫn chưa có bằng chứng nào rõ ràng chứng minh tác hại của chúng đối với sức khỏe.

Có một nghiên cứu về tác động của hạt vi nhựa đã chỉ ra rằng, chuột ăn phải vi nhựa sẽ tích tụ trong gan, thận, ruột làm tăng mức độ chống oxy hóa trong gan, làm tăng các phân tử gây độc cho não.

Bisphenol A (BPA) có trong các bao bì nhựa có thể nhiễm vào thực phẩm, con người tiêu thụ BPA có thể can thiệp vào sự sản sinh hormone sinh sản, đặc biệt là ở nữ giới.

Một số sản phẩm từ nhựa không đạt chất lượng còn chứa nhiều thành phần khác gây hại đến sức khỏe con người. Chất tạo màu chứa kim loại nặng và một số hóa chất khác có thể phá vỡ hệ thống bài tiết của con người.

Cách loại bỏ hạt vi nhựa trong thực phẩm, người Việt nên làm càng sớm càng tốt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

3 cách hạn chế hạt vi nhựa trong thực phẩm

Thực tế là hạt vi nhựa tồn tại trong nhiều nguồn thực phẩm khác nhau, đặc biệt là trong cá và động vật có vỏ. Để cảm thấy an tâm hơn, bạn có thể lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng từ các nhà cung cấp uy tín. 

Các phân tử nhựa có thể "rò rỉ" từ bao bì và hộp nhựa một lần vào thực phẩm. Vì vậy, hạn chế việc sử dụng bao bì một lần sẽ giúp giảm lượng rác thải gây ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe trong tương lai.

Nhìn chung, bạn không cần phải loại bỏ hoàn toàn các món ăn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm hạt vi nhựa, chỉ cần có một kế hoạch ăn uống hợp lý và duy trì lối sống lành mạnh để tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể.

2 loại nước chứa đầy hạt vi nhựa nhưng người Việt lại thích, đa số uống mỗi ngày2 loại nước chứa đầy hạt vi nhựa nhưng người Việt lại thích, đa số uống mỗi ngày

Thức uống này có thể giải phóng ra hàng tỷ hạt vi nhựa trong quá trình sử dụng.

Nguyễn Vũ (th)
