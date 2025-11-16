Tập thể dục để chữa đau lưng, người đàn ông 57 tuổi bất ngờ tử vong
GĐXH - Điều đặc biệt là bài tập thể dục treo cằm đã được khuyến cáo không an toàn, nhưng những người thực hiện đều tin tưởng nó có thể chữa đau cổ và lưng.
Vừa qua, thông tin người đàn ông xấu số Chengxi, Trùng Khánh, Trung Quốc ra đi vì tập thể dục theo "cách lạ" để giảm đau xương khớp khiến nhiều người thương tiếc.
Động tác thể dục được anh thực hiện ở xích đu ngoài trời. Được biết, những năm gần đây, tại Trung Quốc có một bài tập thể dục kỳ lạ thu hút sự chú ý của mọi người. Theo đó, người tập sẽ treo lơ lửng cơ thể nhờ sự hỗ trợ của một dây đeo bằng da.
Điều đáng chú ý bài tập kỳ lạ này được cho là do Sun Rongchun – một người gốc Thẩm Dương phát minh ra, nhằm giảm đau lưng. Sau đó, người ta dễ dàng bắt gặp cảnh mọi người thực hiện động tác treo cằm ở khắp các công viên, phòng tập thể dục ngoài trời trên khắp nước.
Điều đặc biệt chỉ với động tác treo cằm lên trông có vẻ không an toàn nhưng những người thực hiện đều tin tưởng nó có thể chữa đau cổ và lưng.
Các bác sĩ cũng đã cảnh bảo về sự nguy hiểm của động tác này trong nhiều năm.
Ông Zhao Qiang, Phó Giám đốc Bệnh viện Liên kết Số một Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc Thiên Tân cho biết: "Không nên tập thể dục với các thiết bị kỳ lạ, mặc dù điều này dựa trên các nguyên tắc lực kéo lâm sàng.
Thế nhưng, nó có thể làm tổn thương dây thần kinh, tuỷ sống hoặc thậm chí gây liệt nửa người. Không nên thực hiện động tác treo cằm để tập thể dục, nó không mang lại lợi ích nào cho cột sống cổ và sức khoẻ tổng thể".
5 bài tập tại nhà giúp giảm đau lưng hiệu quả
Theo các chuyên gia y tế, có nhiều nguyên nhân làm suy yếu cơ lưng theo thời gian như: chấn thương, lão hóa, trao đổi chất, tư thế xấu, hội chứng đau mạn tính và chấn thương...
Thực hiện một số bài tập dưới đây không chỉ giúp giảm đau lưng dưới mà còn có thể phòng ngừa bệnh lâu dài:
1. Bài tập lăn gối
Nằm xuống sàn, nhấc hai đầu gối hướng lên trần nhà, hay tay xuôi theo thân. Từ từ lăn cả hai đầu gối sang phải, giữ nguyên trong vài giây và trở lại vị trí ban đầu. Tiếp theo, lăn sang trái, lặp lại tương tự hai hiệp, mỗi hiệp 8 lần.
2. Bài tập nâng xương chậu
Nằm ngửa, đầu gối hướng lên trên, đặt tay dưới hông. Từ từ nâng hông về phía sàn, tạo khoảng cách giữa lưng dưới và sàn nhà. Thực hiện hai hiệp, mỗi hiệp 8 lần lặp lại và tăng dần.
3. Bài tâp ôm hai đầu gối
Bắt đầu bằng cách nằm ngửa và từ từ đưa đầu gối về phía ngực. Bạn có thể đặt tay lên đầu gối để giãn sâu hơn. Giữ trong 20-30 giây rồi thả lỏng. Thực hiện hai hiệp, mỗi hiệp 8 lần.
4. Bài tập quỳ gối - duỗi lưng
Gập người trên sàn, lòng bàn tay và đầu gối cách nhau một khoảng bằng vai, hông. Nhẹ nhàng ngả người ra sau, ngồi xuống, hông chạm gót chân. Duỗi tay ra ngoài và giữ trong 5 giây. Thực hiện 10 lần lặp lại động tác này mỗi ngày.
5. Bài tập tấm ván (plank)
Tấm ván hay plank là một bài tập tác động đến hầu hết các nhóm cơ lưng như cơ bụng, cơ duỗi lưng, cơ dựng sống lưng và cơ vuông thắt lưng. Người tập nằm sấp, chống hai khuỷu tay xuống sàn, sao cho khuỷu tay thẳng hàng với vai. Từ từ nhấc cơ thể lên khỏi sàn, tạo thành một đường thẳng từ đầu đến gót chân, giữ trong 30 giây. Lặp lại 5 lần mỗi ngày.
Loại rau giúp thải tác hại của hạt vi nhựa đang bán đầy chợ, người Việt nên ăn hàng ngàySống khỏe - 38 phút trước
GĐXH - Các thói quen liên quan đến chế độ ăn uống và lối sống có thể giúp giảm thiểu mức độ tiếp xúc của con người với vi nhựa.
Sai lầm khi ăn lẩu khiến mỡ máu tăng vọt, trước khi ăn cần biết điều nàySống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Nếu thích ăn lẩu và uống nước lẩu, tốt nhất bạn nên tự chế biến nước lẩu bằng các vị ngọt thanh từ rau củ, vị nhạt, không nhiều chất cay, dầu mỡ...
5 cách loại bỏ hạt vi nhựa đơn giản mà hiệu quả, người Việt nên làm ngaySống khỏe - 17 giờ trước
GĐXH - Dù không thể loại bỏ hoàn toàn hạt vi nhựa trong cuộc sống, chúng ta vẫn có thể chủ động giảm thiểu việc hấp thụ những hạt này.
Cụ bà 96 tuổi vẫn quyết tâm chiến thắng ung thưSống khỏe - 18 giờ trước
96 tuổi mắc ung thư dạ dày, cụ bà vẫn quyết tâm lên bàn mổ để chữa bệnh tới cùng và ca phẫu thuât thành công đã vượt xa kỳ vọng của gia đình.
Uống nhầm dầu đèn, bé 2 tuổi ở Hà Nội suy hô hấp do gia đình xử lý sai cáchMẹ và bé - 19 giờ trước
GĐXH - Việc cố gắng móc họng để gây nôn cho trẻ uống nhầm dầu đèn thắp hương khiến bé hít sặc dầu vào phổi, dẫn đến tình trạng nặng hơn.
Bé 3 tuổi ở Quảng Trị bị kim chọc tủy kẹt trong đường thởY tế - 20 giờ trước
Trong lúc làm răng, bé 3 tuổi không may bị sặc kim chọc tủy vào đường thở. Trong tình huống vừa nguy hiểm vừa khó, các bác sĩ đã khẩn trương gắp thành công dị vật cho bệnh nhi.
Người có thận suy yếu, gan kiệt quệ thường có đặc điểm này ở chân: Nếu không có thì xin chúc mừng!Sống khỏe - 21 giờ trước
Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng những thay đổi bất thường ở chân và bàn chân có thể là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề tim mạch, bệnh lý gan hoặc thận.
Chuyên gia tiết lộ mối liên hệ giữa ăn thịt và sống thọ 100 tuổiSống khỏe - 1 ngày trước
Chuyên gia Dan Buettner chia sẻ điều ông gọi là “sự thật” về tác động của ăn thịt đến tuổi thọ sau khi nghiên cứu những vùng có nhiều người sống lâu 100 tuổi.
Cúm A nên ăn gì và không nên ăn gì để nhanh khỏi?Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Với những trường hợp gặp biến chứng khi bị cúm A, bệnh nhân thường có biểu hiện sốt cao, khó thở, tím tái và nếu không điều trị sớm có thể dẫn đến tử vong.
24 giờ chạy đua sinh tử: Cứu sống 5 bệnh nhân từ tạng của người đàn ông trẻY tế - 1 ngày trước
Người đàn ông 35 tuổi ở Cần Thơ chết não sau tai nạn, trái tim và gan của anh được vận chuyển vượt hơn 2.000km từ Cần Thơ ra Hà Nội, kịp hồi sinh các bệnh nhân nguy kịch.
5 cách loại bỏ hạt vi nhựa đơn giản mà hiệu quả, người Việt nên làm ngaySống khỏe
GĐXH - Dù không thể loại bỏ hoàn toàn hạt vi nhựa trong cuộc sống, chúng ta vẫn có thể chủ động giảm thiểu việc hấp thụ những hạt này.