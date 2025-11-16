Mới nhất
Tập thể dục để chữa đau lưng, người đàn ông 57 tuổi bất ngờ tử vong

Chủ nhật, 09:15 16/11/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Điều đặc biệt là bài tập thể dục treo cằm đã được khuyến cáo không an toàn, nhưng những người thực hiện đều tin tưởng nó có thể chữa đau cổ và lưng.

Người đàn ông đột tử khi đang tập thể dục: 3 sai lầm tuyệt đối tránh khi tập thể dục buổi sángNgười đàn ông đột tử khi đang tập thể dục: 3 sai lầm tuyệt đối tránh khi tập thể dục buổi sáng

GĐXH - Trong khi đang chạy bộ tập thể dục buổi sáng, ông đột nhiên cảm thấy đau ngực và gục ngã nên được đưa ông đến bệnh viện cấp cứu.

Vừa qua, thông tin người đàn ông xấu số Chengxi, Trùng Khánh, Trung Quốc ra đi vì tập thể dục theo "cách lạ" để giảm đau xương khớp khiến nhiều người thương tiếc. 

Động tác thể dục được anh thực hiện ở xích đu ngoài trời. Được biết, những năm gần đây, tại Trung Quốc có một bài tập thể dục kỳ lạ thu hút sự chú ý của mọi người. Theo đó, người tập sẽ treo lơ lửng cơ thể nhờ sự hỗ trợ của một dây đeo bằng da.

Tập thể dục để chữa đau lưng, người đàn ông 57 tuổi bất ngờ tử vong - Ảnh 2.

Điều đáng chú ý bài tập kỳ lạ này được cho là do Sun Rongchun – một người gốc Thẩm Dương phát minh ra, nhằm giảm đau lưng. Sau đó, người ta dễ dàng bắt gặp cảnh mọi người thực hiện động tác treo cằm ở khắp các công viên, phòng tập thể dục ngoài trời trên khắp nước.

Điều đặc biệt chỉ với động tác treo cằm lên trông có vẻ không an toàn nhưng những người thực hiện đều tin tưởng nó có thể chữa đau cổ và lưng.

Các bác sĩ cũng đã cảnh bảo về sự nguy hiểm của động tác này trong nhiều năm.

Ông Zhao Qiang, Phó Giám đốc Bệnh viện Liên kết Số một Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc Thiên Tân cho biết: "Không nên tập thể dục với các thiết bị kỳ lạ, mặc dù điều này dựa trên các nguyên tắc lực kéo lâm sàng. 

Thế nhưng, nó có thể làm tổn thương dây thần kinh, tuỷ sống hoặc thậm chí gây liệt nửa người. Không nên thực hiện động tác treo cằm để tập thể dục, nó không mang lại lợi ích nào cho cột sống cổ và sức khoẻ tổng thể".

5 bài tập tại nhà giúp giảm đau lưng hiệu quả 

Theo các chuyên gia y tế, có nhiều nguyên nhân làm suy yếu cơ lưng theo thời gian như: chấn thương, lão hóa, trao đổi chất, tư thế xấu, hội chứng đau mạn tính và chấn thương...

Thực hiện một số bài tập dưới đây không chỉ giúp giảm đau lưng dưới mà còn có thể phòng ngừa bệnh lâu dài:

1. Bài tập lăn gối

Tập thể dục để chữa đau lưng, người đàn ông 57 tuổi bất ngờ tử vong - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Nằm xuống sàn, nhấc hai đầu gối hướng lên trần nhà, hay tay xuôi theo thân. Từ từ lăn cả hai đầu gối sang phải, giữ nguyên trong vài giây và trở lại vị trí ban đầu. Tiếp theo, lăn sang trái, lặp lại tương tự hai hiệp, mỗi hiệp 8 lần.

2. Bài tập nâng xương chậu

Tập thể dục để chữa đau lưng, người đàn ông 57 tuổi bất ngờ tử vong - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Nằm ngửa, đầu gối hướng lên trên, đặt tay dưới hông. Từ từ nâng hông về phía sàn, tạo khoảng cách giữa lưng dưới và sàn nhà. Thực hiện hai hiệp, mỗi hiệp 8 lần lặp lại và tăng dần.

3. Bài tâp ôm hai đầu gối

Tập thể dục để chữa đau lưng, người đàn ông 57 tuổi bất ngờ tử vong - Ảnh 5.

Ảnh minh họa.

Bắt đầu bằng cách nằm ngửa và từ từ đưa đầu gối về phía ngực. Bạn có thể đặt tay lên đầu gối để giãn sâu hơn. Giữ trong 20-30 giây rồi thả lỏng. Thực hiện hai hiệp, mỗi hiệp 8 lần.

4. Bài tập quỳ gối - duỗi lưng

Tập thể dục để chữa đau lưng, người đàn ông 57 tuổi bất ngờ tử vong - Ảnh 6.

Ảnh minh họa.

Gập người trên sàn, lòng bàn tay và đầu gối cách nhau một khoảng bằng vai, hông. Nhẹ nhàng ngả người ra sau, ngồi xuống, hông chạm gót chân. Duỗi tay ra ngoài và giữ trong 5 giây. Thực hiện 10 lần lặp lại động tác này mỗi ngày.

5. Bài tập tấm ván (plank)

Tập thể dục để chữa đau lưng, người đàn ông 57 tuổi bất ngờ tử vong - Ảnh 7.

Ảnh minh họa.

Tấm ván hay plank là một bài tập tác động đến hầu hết các nhóm cơ lưng như cơ bụng, cơ duỗi lưng, cơ dựng sống lưng và cơ vuông thắt lưng. Người tập nằm sấp, chống hai khuỷu tay xuống sàn, sao cho khuỷu tay thẳng hàng với vai. Từ từ nhấc cơ thể lên khỏi sàn, tạo thành một đường thẳng từ đầu đến gót chân, giữ trong 30 giây. Lặp lại 5 lần mỗi ngày.

Chọn bài tập và thời điểm tập giúp kiểm soát đường huyết hiệu quảChọn bài tập và thời điểm tập giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả

Tập thể dục đều đặn, dù chỉ trong thời gian ngắn, có thể tăng hiệu quả insulin và giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn. Vậy nên chọn bài tập nào và tập vào thời điểm nào để đạt hiệu quả tối ưu?

M.H (th)
