Giảm mãi không xuống ký: Những 'thủ phạm vô hình' phá tan mọi nỗ lực của bạn

Chủ nhật, 11:40 16/11/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Bạn không ăn sai, cũng chẳng tập sai — nhưng cân nặng vẫn lì như đá? Rất có thể bạn đang rơi vào 4 “bẫy” khiến việc giảm cân thất bại mà nhiều người không hề nhận ra.

Giảm cân không đơn giản là ăn ít và tập nhiều — có những cơ chế sinh học rất thực tế đang chống lại bạn

Bạn kiên trì ăn kiêng, miệt mài tập luyện… nhưng cân nặng vẫn đứng yên? Có lẽ bạn đang bỏ qua những lý do "vô hình" nhưng cực mạnh mẽ khiến việc giảm cân thất bại. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá 4 "kẻ thù thầm lặng": căng thẳng & thiếu ngủ, calo ẩn, thích nghi chuyển hóa (metabolic adaptation) và vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Đồng thời, chúng tôi sẽ gợi ý giải pháp giảm cân khoa học, bền vững, không ép cân khắc nghiệt mà vẫn có hiệu quả lâu dài.

Xem ngay nếu bạn muốn hiểu rõ vì sao "giảm cân theo lối cũ" lại không còn đủ và làm thế nào để vượt qua áp lực cân nặng.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

7 thực phẩm giàu protein giúp giảm cân nhanh mà vẫn khỏe tim - "bí quyết" giữ dáng bền vững7 thực phẩm giàu protein giúp giảm cân nhanh mà vẫn khỏe tim - 'bí quyết' giữ dáng bền vững

GĐXH - Không cần ăn kiêng cực đoan hay tập luyện quá sức, chỉ cần chọn đúng nguồn thực phẩm giàu protein, bạn vẫn có thể giảm cân hiệu quả và giữ cho trái tim luôn khỏe mạnh. Dưới đây là 7 thực phẩm “vàng” giúp cơ thể đốt mỡ, tăng cơ và duy trì vóc dáng lý tưởng...

Bảo An
