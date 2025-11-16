Giảm mãi không xuống ký: Những 'thủ phạm vô hình' phá tan mọi nỗ lực của bạn
GĐXH - Bạn không ăn sai, cũng chẳng tập sai — nhưng cân nặng vẫn lì như đá? Rất có thể bạn đang rơi vào 4 “bẫy” khiến việc giảm cân thất bại mà nhiều người không hề nhận ra.
Giảm cân không đơn giản là ăn ít và tập nhiều — có những cơ chế sinh học rất thực tế đang chống lại bạn
Bạn kiên trì ăn kiêng, miệt mài tập luyện… nhưng cân nặng vẫn đứng yên? Có lẽ bạn đang bỏ qua những lý do "vô hình" nhưng cực mạnh mẽ khiến việc giảm cân thất bại. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá 4 "kẻ thù thầm lặng": căng thẳng & thiếu ngủ, calo ẩn, thích nghi chuyển hóa (metabolic adaptation) và vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Đồng thời, chúng tôi sẽ gợi ý giải pháp giảm cân khoa học, bền vững, không ép cân khắc nghiệt mà vẫn có hiệu quả lâu dài.
Xem ngay nếu bạn muốn hiểu rõ vì sao "giảm cân theo lối cũ" lại không còn đủ và làm thế nào để vượt qua áp lực cân nặng.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
Ăn yến chưng táo đỏ, người phụ nữ 52 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện gấp vì bất cẩnBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Vô tình nuốt hạt táo đỏ khi ăn yến chưng táo đỏ, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng thượng vị, đau âm ỉ liên tục, được người nhà đưa đi cấp cứu.
Cách loại bỏ hạt vi nhựa trong thực phẩm, người Việt nên làm càng sớm càng tốtBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Có 3 cách hạn chế hạt vi nhựa người Việt nên áp dụng, đó là: Hạn chế sử dụng bao bì nhựa dùng 1 lần; lựa chọn thực phẩm, nước uống có nguồn gốc rõ ràng và có chế độ ăn uống hợp lý, sinh hoạt điều độ.
10 mẹo ăn uống thông minh giúp nam giới giảm mỡ bụng hiệu quảBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Mỡ bụng không chỉ khiến vóc dáng kém săn chắc mà còn là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe ở nam giới. Thay vì nhịn ăn hay ép cân cực đoan, bạn có thể áp dụng 10 mẹo ăn uống thông minh để giảm mỡ bụng hiệu quả, duy trì năng lượng và cải thiện sức khỏe toàn diện từ chính bàn ăn hàng ngày.
7 mẹo giảm mỡ bụng tại nhà: Nam nữ đều áp dụng được, giúp cơ thể săn chắc mỗi ngàyBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Mỡ bụng không chỉ ảnh hưởng vóc dáng mà còn cảnh báo sức khỏe. Tin vui là bạn không cần ép cân cực đoan hay tập gym quá sức: chỉ cần 7 thói quen hàng ngày đơn giản nhưng kiên trì, cơ thể sẽ tự nhiên đốt mỡ bụng, vóc dáng thon gọn hơn và năng lượng tràn đầy mỗi ngày.
Nhồi máu cơ tim cấp: 3 lần ngưng tim, người bệnh thoát chết ngoạn mụcBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Sau 30 phút cấp cứu ngạt thở, bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp biến chứng rung thất, ngừng tuần hoàn 3 lần liên tiếp may mắn thoát chết.
Bé 12 tuổi ở Hà Nội bỏng nặng do tự nghịch cồn trong nhà tắmBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Tự thực hiện thí nghiệm đốt cồn tại nhà, một bé trai 12 tuổi ở Hà Nội không may bị lửa bén lên người, gây bỏng nặng vùng đùi, cẳng chân và bàn tay phải.
Thực phẩm đại kỵ với mật ong: Uống mật ong buổi sáng cần tránh xa những thực phẩm nàyBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Mật ong chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng giá trị mà không phải loại thực phẩm nào cũng có. Tuy nhiên, dùng mật ong không phải lúc nào cũng an toàn.
Thanh niên 17 tuổi nhập viện gấp vì thủng ruột, thừa nhận 2 sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Nguyên nhân gây thủng tạng rỗng ngày càng trẻ hóa do thói quen thức khuya, ăn uống thất thường, sử dụng nhiều đồ cay nóng, thức ăn nhanh và căng thẳng kéo dài...
5 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm: Bổ từ gốc, khoẻ từ bên trongBệnh thường gặp - 5 ngày trước
GĐXH - Việc tóc bạc sớm không chỉ đến từ tuổi tác mà còn liên quan chặt chẽ đến thói quen ăn uống và tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng. Các chuyên gia cho biết, bổ sung đúng nhóm thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hoá có thể hỗ trợ làm chậm quá trình giảm sắc tố melanin, giúp mái tóc giữ được màu đen tự nhiên lâu hơn. Bài viết dưới đây giới thiệu 5 loại thực phẩm đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt, dễ bổ sung vào khẩu phần hằng ngày.
Thanh niên 27 tuổi thừa nhận sốc: Đi khám vì đau vai, bất ngờ phát hiện đột quỵBệnh thường gặp - 5 ngày trước
GĐXH - Anh K. khăng khăng nghĩ rằng mình chỉ bị tổn thương cơ - xương - khớp vùng vai. Tuy nhiên, kết quả chụp MSCT cho thấy anh bị đột quỵ nhồi máu não.
Cách loại bỏ hạt vi nhựa trong thực phẩm, người Việt nên làm càng sớm càng tốtBệnh thường gặp
GĐXH - Có 3 cách hạn chế hạt vi nhựa người Việt nên áp dụng, đó là: Hạn chế sử dụng bao bì nhựa dùng 1 lần; lựa chọn thực phẩm, nước uống có nguồn gốc rõ ràng và có chế độ ăn uống hợp lý, sinh hoạt điều độ.