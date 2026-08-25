Đúng 1 củ khoai tây tôi làm thành món này, cắt ra mới thấy điều kì diệu trong nhân

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Khoai tây vốn là nguyên liệu quen thuộc, nhưng chỉ cần nghiền nhuyễn rồi bọc thêm phần nhân thịt đậm đà, món ăn lại trở nên thú vị hơn hẳn. Bên ngoài vàng giòn, bên trong mềm bùi, cắt đôi còn thấy phần nhân thịt nóng hổi rất bắt mắt.

Nguyên liệu

1 củ khoai tây lớn, khoảng 300g

150g thịt băm

1/2 củ hành tây

1 củ cà rốt nhỏ

Hành lá, tiêu

Nước mắm, hạt nêm

Bột chiên giòn hoặc bột mì

Dầu ăn

Làm phần vỏ khoai

Khoai tây gọt vỏ, cắt miếng nhỏ rồi hấp hoặc luộc chín. Khi khoai còn nóng, nghiền thật nhuyễn, thêm một chút muối và tiêu rồi trộn đều.

Để khoai nguội hẳn trước khi tạo hình. Khoai càng nguội càng dễ nặn, ít bị dính tay và giữ được dáng khi áp chảo.

Ảnh minh họa

Làm nhân thịt

Phi thơm hành tây băm nhỏ, cho thịt băm vào xào săn. Thêm cà rốt thái hạt lựu, nêm nước mắm, hạt nêm và tiêu.

Xào đến khi thịt chín, phần nhân tương đối khô thì thêm hành lá rồi tắt bếp. Để nhân nguội bớt trước khi bọc.

Bọc nhân

Lấy một phần khoai nghiền, ấn dẹt trong lòng bàn tay rồi đặt nhân thịt vào giữa.

Khéo léo gấp phần khoai lại, bọc kín nhân rồi vo thành viên tròn hoặc ép nhẹ thành miếng dẹt. Có thể lăn qua một lớp bột chiên giòn thật mỏng để mặt ngoài sau khi áp chảo vàng đẹp hơn.

Áp chảo vàng giòn

Làm nóng chảo, cho một lượng dầu vừa đủ rồi đặt từng miếng khoai vào.

Áp chảo trên lửa vừa, trở nhẹ từng mặt đến khi lớp vỏ vàng đều, giòn thơm. Không nên để lửa quá lớn vì khoai dễ cháy bên ngoài trong khi phần nhân chưa nóng.

Gắp ra giấy thấm dầu, rắc thêm chút hành lá hoặc tiêu.

Khi ăn, cắt đôi từng miếng sẽ thấy lớp khoai vàng mềm bao quanh phần nhân thịt đậm đà, cà rốt và hành lá nhiều màu sắc. Món này có thể ăn cùng tương ớt, sốt mayonnaise hoặc nước mắm chua ngọt.

Chỉ với một củ khoai tây và một ít thịt băm, thay đổi cách chế biến một chút là đã có món ăn vừa lạ mắt, vừa dễ ăn, dùng làm món ăn vặt hoặc ăn cùng cơm đều hợp.