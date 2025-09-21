Mới nhất
Ba trẻ bị ong đốt: Hai em nguy kịch do tổn thương gan, thận, rối loạn đông máu, một em tử vong

Chủ nhật, 17:05 21/09/2025 | Mẹ và bé
GĐXH - Theo bà đi làm nương thì bị đàn ong bất ngờ tấn công. Do còn quá nhỏ, các bé hoảng loạn bỏ chạy nhưng không kịp thoát.

Vừa qua, các bác sĩ khoa Cấp cứu và Chống độc - Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết đã tiếp nhận 2 bệnh nhi (4 tuổi, ở Sơn La) nhập viện trong tình trạng nhiều tổn thương do bị ong đốt. Một trẻ (3 tuổi) cùng bị tai nạn ong đốt đã tử vong ngay sau khi vào bệnh viện địa phương.

Ba trẻ bị ong đốt: 2 trẻ tổn thương gan, thận, rối loạn đông máu, tiêu cơ vân và 1 trẻ tử vong - Ảnh 1.

2 trẻ bị ong đốt được điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu và Chống độc – BV Nhi Trung ương. Ảnh: BVCC

Theo lời kể của gia đình, 3 bé là họ hàng, chiều ngày 16/9, các bé theo bà đi làm nương thì bị đàn ong bất ngờ tấn công. Do còn quá nhỏ, các bé hoảng loạn bỏ chạy nhưng không kịp thoát, bà và 3 trẻ bị ong đốt nhiều vị trí trên cơ thể.

Khi về nhà, gia đình thấy 3 trẻ sưng phù vùng mặt và nhiều vết trên toàn thân, xuất hiện sốt, khó thở nên trẻ được đưa đến trạm y tế xã để cấp cứu. Sau đó trẻ được chuyển đến bệnh viện tuyến tỉnh.

Đáng tiếc, cháu bé 3 tuổi do bị ong đốt 80 vết, tình trạng nặng nề nên đã tử vong, 2 trẻ còn lại được liên hệ hội chẩn và chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ba trẻ bị ong đốt: 2 trẻ tổn thương gan, thận, rối loạn đông máu, tiêu cơ vân và 1 trẻ tử vong - Ảnh 2.

Tại đây, 2 trẻ được theo dõi sát và điều trị tích cực tại khoa Khoa Cấp cứu và Chống độc. “Số lượng vết đốt trên cơ thể mỗi bệnh nhi lên tới gần 20 nốt. Ngay khi tiếp nhận, chúng tôi đã đánh giá tình trạng lâm sàng và thực hiện khẩn cấp các xét nghiệm cho trẻ, kết quả cho thấy hai trẻ có tình trạng tổn thương gan, thận, rối loạn đông máu và tiêu cơ vân. 

Vì vậy, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành điều trị theo phác đồ với các biện pháp truyền dịch, lợi tiểu cưỡng bức, điều chỉnh rối loạn đông máu và bảo vệ các tế bào gan.” – BSCKI Phạm Văn Tuấn – Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.

Ba trẻ bị ong đốt: 2 trẻ tổn thương gan, thận, rối loạn đông máu, tiêu cơ vân và 1 trẻ tử vong - Ảnh 3.

BSCKI Phạm Văn Tuấn – Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám cho bệnh nhi


Hiện tại, sau 48 giờ điều trị, các chỉ số của 2 bệnh nhi đã cải thiện rõ rệt, tình trạng lâm sàng ổn định hơn. Nếu tiến triển thuận lợi, 2 bệnh nhi có thể được xuất viện trong những ngày tới.

Ba trẻ bị ong đốt: 2 trẻ tổn thương gan, thận, rối loạn đông máu, tiêu cơ vân và 1 trẻ tử vong - Ảnh 4.

Mẹ bệnh nhi nghẹn ngào chia sẻ: “May mắn là 2 cháu đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Nếu không, tôi thực sự không biết phải làm sao. Cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã hết lòng điều trị, quan tâm các cháu”


Được biết, cũng trong đầu tháng 9, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận và điều trị 2 trường hợp bị ong đốt khác là bé 4 tuổi và 6 tuổi, cùng ở Sơn La có biến chứng tiêu cơ vân. Hai trẻ bị ong đốt khi nghịch ném tổ ong trong vườn. Rất may mắn, nhờ được phát hiện và điều trị kịp thời, cả 2 đã ổn định sức khỏe và được xuất viện sau 5 ngày.

Từ những tình huống nguy hiểm này, các bác sĩ cảnh báo cộng đồng không nên chủ quan với việc ong đốt, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Ngay cả khi chỉ bị một vài vết đốt, trẻ vẫn nguy cơ diễn biến nặng nếu không được theo dõi và xử trí đúng cách.

Vì vậy, phụ huynh luôn giám sát con, đặc biệt khi trẻ chơi gần khu vực có cây cối rậm rạp, vườn đồi, nương rẫy. Giáo dục trẻ không chọc phá, ném đá tổ ong.

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốtNgười phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

M.H (th)
