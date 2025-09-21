Ba trẻ bị ong đốt: Hai em nguy kịch do tổn thương gan, thận, rối loạn đông máu, một em tử vong
GĐXH - Theo bà đi làm nương thì bị đàn ong bất ngờ tấn công. Do còn quá nhỏ, các bé hoảng loạn bỏ chạy nhưng không kịp thoát.
Vừa qua, các bác sĩ khoa Cấp cứu và Chống độc - Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết đã tiếp nhận 2 bệnh nhi (4 tuổi, ở Sơn La) nhập viện trong tình trạng nhiều tổn thương do bị ong đốt. Một trẻ (3 tuổi) cùng bị tai nạn ong đốt đã tử vong ngay sau khi vào bệnh viện địa phương.
Theo lời kể của gia đình, 3 bé là họ hàng, chiều ngày 16/9, các bé theo bà đi làm nương thì bị đàn ong bất ngờ tấn công. Do còn quá nhỏ, các bé hoảng loạn bỏ chạy nhưng không kịp thoát, bà và 3 trẻ bị ong đốt nhiều vị trí trên cơ thể.
Khi về nhà, gia đình thấy 3 trẻ sưng phù vùng mặt và nhiều vết trên toàn thân, xuất hiện sốt, khó thở nên trẻ được đưa đến trạm y tế xã để cấp cứu. Sau đó trẻ được chuyển đến bệnh viện tuyến tỉnh.
Đáng tiếc, cháu bé 3 tuổi do bị ong đốt 80 vết, tình trạng nặng nề nên đã tử vong, 2 trẻ còn lại được liên hệ hội chẩn và chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.
Tại đây, 2 trẻ được theo dõi sát và điều trị tích cực tại khoa Khoa Cấp cứu và Chống độc. “Số lượng vết đốt trên cơ thể mỗi bệnh nhi lên tới gần 20 nốt. Ngay khi tiếp nhận, chúng tôi đã đánh giá tình trạng lâm sàng và thực hiện khẩn cấp các xét nghiệm cho trẻ, kết quả cho thấy hai trẻ có tình trạng tổn thương gan, thận, rối loạn đông máu và tiêu cơ vân.
Vì vậy, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành điều trị theo phác đồ với các biện pháp truyền dịch, lợi tiểu cưỡng bức, điều chỉnh rối loạn đông máu và bảo vệ các tế bào gan.” – BSCKI Phạm Văn Tuấn – Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
Hiện tại, sau 48 giờ điều trị, các chỉ số của 2 bệnh nhi đã cải thiện rõ rệt, tình trạng lâm sàng ổn định hơn. Nếu tiến triển thuận lợi, 2 bệnh nhi có thể được xuất viện trong những ngày tới.
Được biết, cũng trong đầu tháng 9, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận và điều trị 2 trường hợp bị ong đốt khác là bé 4 tuổi và 6 tuổi, cùng ở Sơn La có biến chứng tiêu cơ vân. Hai trẻ bị ong đốt khi nghịch ném tổ ong trong vườn. Rất may mắn, nhờ được phát hiện và điều trị kịp thời, cả 2 đã ổn định sức khỏe và được xuất viện sau 5 ngày.
Từ những tình huống nguy hiểm này, các bác sĩ cảnh báo cộng đồng không nên chủ quan với việc ong đốt, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Ngay cả khi chỉ bị một vài vết đốt, trẻ vẫn nguy cơ diễn biến nặng nếu không được theo dõi và xử trí đúng cách.
Vì vậy, phụ huynh luôn giám sát con, đặc biệt khi trẻ chơi gần khu vực có cây cối rậm rạp, vườn đồi, nương rẫy. Giáo dục trẻ không chọc phá, ném đá tổ ong.
Người mẹ hạnh phúc đón em bé 3,4kg khỏe mạnh, chào đời trong 'bọc điều' hiếm gặpMẹ và bé - 16 giờ trước
GĐXH - Bé trai nặng 3,4kg cháo đời trong tình trạng vẫn còn nguyên vẹn trong bọc ối. Khi bbế ra, bé cất tiếng khóc to, hồng hào, tràn đầy sức sống.
Mổ cấp cứu cho bé trai Hà Nội mắc căn bệnh nguy hiểm ở vùng kínMẹ và bé - 2 tuần trước
Em bé 10 tháng tuổi ở Hà Nội quấy khóc dữ dội, gia đình vội bế con đi cấp cứu không ngờ trẻ phải lên bàn mổ ngay lập tức.
Mẹ con sản phụ bị rau bong non nguy hiểm: Đừng bỏ qua dấu hiệu bất thường này!Mẹ và bé - 3 tuần trước
GĐXH - Bác sĩ phát hiện sản phụ bị rau bong non nguy hiểm có biểu hiện: Rối loạn cơn co tử cung, cơn co cường tính, tim thai nhanh...
Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 5 tuổi nuốt đồng xu vào thực quảnMẹ và bé - 3 tuần trước
GĐXH - Sau khi vô tình nuốt phải đồng xu, bé D. may mắn được gia đình phát hiện và đưa vào viện kịp thời.
Bé 21 tháng tuổi ở Quảng Ninh hôn mê vì rắn cắn: Bác sĩ khuyến cáo thận trọng với vết cắn gần như không nhìn thấyMẹ và bé - 1 tháng trước
GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê, đồng tử 2 bên giãn sau 3 tiếng nghi ngờ bị rắn cắn.
"Người mẹ nghị lực Ngô Thanh Vân”: Mang thai ở tuổi 46 và tuyên ngôn “chưa bao giờ là trễ để được làm mẹ”Mẹ và bé - 1 tháng trước
Ngay cả khi các chuyên gia y tế khuyến cáo độ tuổi sinh học tốt nhất để làm mẹ là trước 35 thì Ngô Thanh Vân lần đầu mãn nguyện làm mẹ ở tuổi 46, minh chứng cho việc phụ nữ có quyền tự chủ trong mọi quyết định của mình.
Chơi vật tay với bạn, thanh niên 18 tuổi ở Hà Nội bị gãy xươngMẹ và bé - 1 tháng trước
GĐXH - Trong lúc chơi vật tay với bạn, một tiếng rắc vang lên, kèm theo cảm giác đau dữ dội ở cánh tay phải và biểu hiện biến dạng rõ rệt.
Người phụ nữ 34 tuổi ở TPHCM mang khối u buồng trứng nặng 20,5kgMẹ và bé - 1 tháng trước
SKĐS - Nghĩ chỉ béo bình thường, người phụ nữ bất ngờ khi mang trong mình khối u buồng trứng nặng 20,5kg, bụng to hơn phụ nữ mang tam thai sắp sinh.
Cháu bé 3 tuổi ngừng tuần hoàn, hôn mê do hóc quả nhãnMẹ và bé - 1 tháng trước
Một cháu bé 3 tuổi ở xã Cẩm Tú (tỉnh Thanh Hóa) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê do hóc quả nhãn.
Bé 5 tuổi phát hiện có nang thực quản đôi từ dấu hiệu nhiều trẻ mắc phải nhưng dễ bị bỏ quaMẹ và bé - 1 tháng trước
GĐXH - Bệnh nhi bị nang thực quản đôi được gia đình đưa đến khám trong tình trạng khó nuốt nên lười ăn dẫn đến sụt cân, bụng chướng, tưởng bị giun sán nên cho uống thuốc sổ nhưng không khỏi.
Cô gái 25 tuổi xinh đẹp bất ngờ phát hiện ung thư vú từ 2 dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phảiMẹ và bé
GĐXH - Cô gái trẻ phát hiện ung thư vú khi bắt đầu từ những dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài và đau nhức xương...