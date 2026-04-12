Trí tuệ nhân tạo bước vào lớp học: Hỗ trợ học tập hay làm suy yếu tư duy?

Thư tay của học sinh cô Chanea Bond.

Trong khi công nghệ này mở ra cơ hội cá nhân hóa học tập và thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục, không ít chuyên gia cảnh báo nguy cơ suy giảm tư duy độc lập và kỹ năng nền tảng của người học. Bài toán đặt ra không còn là có nên sử dụng AI, mà là sử dụng như thế nào.

Tốc độ bất thường

Ông Rajen Sheth, nhà sáng lập kiêm CEO của Công ty công nghệ giáo dục Kyron Learning, nhận định: AI cho phép việc giảng dạy thoát khỏi các mốc thời gian cứng nhắc. Thay vì chờ đến kỳ kiểm tra hoặc bài tập cuối khóa, hệ thống có thể phản hồi liên tục theo tiến trình tư duy của người học, hướng dẫn họ trong thời gian thực và điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp.

AI đang tái định hình giáo dục nhanh hơn nhiều so với những gì các nhà hoạch định chính sách, giáo viên hay phụ huynh từng hình dung. Theo Báo cáo về AI trong giáo dục năm 2025 của Microsoft, 86% tổ chức giáo dục trên toàn cầu đã ứng dụng AI tạo sinh trong ít nhất một khía cạnh dạy và học - mức độ thâm nhập cao nhất trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, vượt qua cả những ngành vốn được xem là “đầu tàu công nghệ” như tài chính hay truyền thông.

Tốc độ này được xem là bất thường đối với lĩnh vực giáo dục vốn nổi tiếng thận trọng, ít thay đổi và phụ thuộc nhiều vào các giá trị truyền thống. Trong khi các hệ thống giáo dục thường phải mất nhiều năm để triển khai một chương trình hoặc chuẩn hóa phương pháp, AI đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm để bước vào giai đoạn tạo ra tác động thực tế và đáng đo lường.

Quy mô thị trường AI giáo dục toàn cầu đạt khoảng 7,57 tỷ USD vào năm 2025 và được dự báo sẽ vượt mốc 112 tỷ USD vào năm 2034 – phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư, tổ chức giáo dục và chính phủ vào tiềm năng lâu dài của công nghệ này.

Tác động của AI trải dài từ giáo dục tiểu học, trung học đến đại học và giáo dục thường xuyên. Các nền tảng học tập dựa trên AI hiện cho phép cá nhân hóa lộ trình học tập, tự động điều chỉnh nội dung phù hợp với nhịp độ, phong cách và năng lực từng học sinh; cung cấp phản hồi gần như tức thời; đồng thời giảm đáng kể khối lượng công việc hành chính cho giáo viên.

Trong bối cảnh tình trạng thiếu giáo viên và áp lực gia tăng về hiệu suất học tập ở nhiều quốc gia, AI được xem như một “trợ lý vô hình” giúp hệ thống giáo dục tiếp tục vận hành hiệu quả.

Tuy vậy, việc tích hợp AI vào giáo dục không chỉ đơn thuần là một câu chuyện về công nghệ. Nó đặt ra những câu hỏi lớn về vai trò của con người trong lớp học, về chính sách bảo mật dữ liệu học sinh, về đào tạo giáo viên để sử dụng công cụ mới, và về cách cân bằng giữa lợi ích nhanh chóng và các giá trị nền tảng của giáo dục như tư duy phản biện, sáng tạo và tương tác giữa người với người.

Trong bối cảnh toàn cầu, nhiều quốc gia đã bắt đầu xây dựng các khuôn khổ đạo đức và tiêu chuẩn quốc gia để hướng dẫn việc triển khai AI trong trường học - minh chứng rằng, dù tốc độ ứng dụng đang tăng nhanh, việc “điều chỉnh” và quản trị công nghệ này vẫn là một thách thức chiến lược không kém phần quan trọng.

Cô Bond gợi ý sách giúp học sinh viết luận.

Cá nhân hóa và bình đẳng

Một trong những hứa hẹn lớn nhất của trí tuệ nhân tạo trong giáo dục là khả năng cá nhân hóa việc học trên quy mô lớn - điều mà ngay cả những giáo viên giàu kinh nghiệm cũng khó thực hiện trong các lớp học đông học sinh.

Dữ liệu tổng hợp từ công nghệ tạo câu lệnh ChatGPT AIPRM tại Mỹ cho thấy điểm kiểm tra của học sinh sử dụng hệ thống giảng dạy dựa trên AI có thể tăng tới 62%. Lợi thế cốt lõi nằm ở khả năng phân tích dữ liệu học tập theo thời gian thực, phát hiện sớm các lỗ hổng kiến thức và đưa ra biện pháp can thiệp trước khi những khoảng trống này trở thành rào cản tích lũy.

Không dừng lại ở hiệu quả học thuật, AI còn được xem là công cụ góp phần “dân chủ hóa” cơ hội tiếp cận giáo dục, đặc biệt ở giai đoạn nền tảng. Với các gia đình nhập cư hoặc có thu nhập thấp tại những quốc gia nói tiếng Anh, việc tiếp cận các lớp học ngôn ngữ chất lượng cao thường đi kèm chi phí lớn.

Các công cụ học tiếng Anh dựa trên AI đang từng bước thu hẹp khoảng cách này bằng cách cung cấp môi trường luyện tập linh hoạt, chi phí thấp và có thể cá nhân hóa theo trình độ người học.

Ứng dụng Buddy.ai là một ví dụ tiêu biểu. Nền tảng này sử dụng trợ lý AI đa phương thức có khả năng nhận dạng giọng nói được thiết kế riêng cho trẻ em, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo vệ dữ liệu trẻ vị thành niên.

Nhờ đó, học sinh có thể luyện nói thường xuyên và nhận phản hồi tức thì - điều gần như khó thực hiện trong các lớp học đông người. Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy phương pháp này đặc biệt hiệu quả trong việc cải thiện khả năng phát âm và xây dựng sự tự tin khi giao tiếp bằng ngoại ngữ.

Ở bậc đại học, AI góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thị trường lao động. Trước tình trạng thiếu hụt kỹ năng công nghệ trên phạm vi toàn cầu, nhiều cơ sở giáo dục đã tích hợp AI, mô hình học tập trải nghiệm và phương pháp giáo dục dựa trên thách thức vào chương trình giảng dạy.

Đơn cử, Tecnológico de Monterrey (Mexico) hay ISDI (Tây Ban Nha) ghi nhận tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp trên 90%, nhờ chương trình đào tạo gắn chặt với nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế số và doanh nghiệp công nghệ. Việc tích hợp AI không chỉ giúp sinh viên tiếp cận công cụ mới, mà còn thay đổi cách thiết kế chương trình theo hướng linh hoạt, cập nhật liên tục.

Ở góc độ này, AI không đơn thuần là công cụ hỗ trợ học tập. Nó đang dần trở thành cầu nối chiến lược giữa giáo dục và tương lai nghề nghiệp, nơi kỹ năng số, khả năng thích ứng và tư duy phân tích dữ liệu trở thành năng lực cốt lõi của nguồn nhân lực toàn cầu.

AI thâm nhập sâu vào lớp học.

Nguy cơ xói mòn tư duy

Tuy nhiên, sự lan rộng với tốc độ cao của AI trong trường học cũng làm dấy lên những lo ngại ngày càng rõ rệt. Theo Center for Democracy & Technology (CDT), khoảng 70% giáo viên được khảo sát cho rằng AI có nguy cơ làm suy yếu tư duy phản biện và kỹ năng nghiên cứu của học sinh; hơn một nửa số học sinh thừa nhận họ cảm thấy mức độ gắn kết với giáo viên giảm đi khi AI xuất hiện thường xuyên trong lớp học.

Những quan ngại này không chỉ dừng ở tranh luận học thuật. Tại bang Texas (Mỹ), cô Chanea Bond - giáo viên tiếng Anh trung học thuộc Fort Worth Independent School District, đã quyết định gần như loại bỏ hoàn toàn AI khỏi lớp học của mình. Học sinh được yêu cầu viết tay, xây dựng luận điểm theo từng bước, nộp bản thảo theo tiến trình và chỉ sử dụng máy tính ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Theo cô Bond, khi học sinh dựa vào AI để viết luận hoặc phân tích văn bản, nhiều em không còn thực sự tương tác với nội dung học tập. Việc “thuê ngoài tư duy” có thể khiến các kỹ năng nền tảng - từ lập luận, diễn đạt đến phản biện - bị xem nhẹ. Với nữ giáo viên này, lớp học không AI là không gian cần thiết để học sinh rèn luyện khả năng suy nghĩ độc lập trước khi tiếp cận các công cụ công nghệ.

Một số học sinh ban đầu cảm thấy khó chịu khi phải viết tay và làm việc theo nhịp độ chậm hơn. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều em nhận ra quá trình này giúp đào sâu ý tưởng và định hình tiếng nói cá nhân rõ ràng hơn. Trong bối cảnh môi trường học tập ngày càng phụ thuộc vào thuật toán, lớp học “không AI” trở thành một thử nghiệm nhằm tái khẳng định vai trò trung tâm của con người trong quá trình tư duy.

Bên cạnh nguy cơ làm suy giảm năng lực học thuật, AI còn đặt ra những thách thức nghiêm trọng về đạo đức và an toàn: Rò rỉ dữ liệu cá nhân, thiên lệch thuật toán, nguy cơ bắt nạt qua công nghệ và khả năng tạo ra các quyết định đánh giá thiếu công bằng. CDT cảnh báo rằng, việc triển khai AI ồ ạt trong khi thiếu khung pháp lý, tiêu chuẩn minh bạch và chương trình đào tạo giáo viên bài bản có thể khiến những rủi ro này lan rộng nhanh chóng, làm gia tăng bất bình đẳng thay vì thu hẹp khoảng cách giáo dục.

Giáo viên hướng dẫn học sinh dùng công nghệ thực tế ảo.

Dùng AI đến đâu?

Các chuyên gia nhìn chung thống nhất rằng giáo dục khó có thể quay lưng với AI. Theo khảo sát năm 2025 của Education Week (EdWeek), khoảng 60% giáo viên tại Mỹ cho biết đã sử dụng AI ở mức độ nhất định trong lớp học.

Ở cấp chính sách, chính phủ liên bang và nhiều bang đang xây dựng chiến lược tích hợp AI vào giáo dục phổ thông. Những học khu lớn như Miami-Dade County Public Schools cũng thúc đẩy ứng dụng công nghệ này, xem đây là khoản đầu tư dài hạn cho “thế hệ lãnh đạo công nghệ tương lai”.

Tuy nhiên, tốc độ triển khai AI đang vượt xa tốc độ chuẩn bị năng lực sư phạm. Báo cáo của Center for Democracy & Technology cho thấy chưa đến một nửa giáo viên và học sinh được đào tạo chính thức về cách sử dụng AI một cách đúng đắn và có trách nhiệm. Khoảng trống này làm gia tăng nguy cơ gian lận học tập, lệ thuộc công nghệ và sử dụng AI thiếu kiểm soát trong môi trường giáo dục.

Trước thực tế đó, một số nhà giáo dục lựa chọn cách tiếp cận trung dung thay vì cấm đoán. Thầy Brett Vogelsinger, giáo viên tiếng Anh tại Central Bucks High School South, không cấm học sinh sử dụng AI, nhưng yêu cầu minh bạch trong quá trình làm bài và tuân thủ hướng dẫn rõ ràng.

Theo thầy, điều quan trọng không phải là loại bỏ AI khỏi lớp học, mà là giúp học sinh nhận diện khi nào công nghệ hỗ trợ tư duy và khi nào nó làm suy yếu năng lực suy nghĩ độc lập. Trong cách tiếp cận này, AI trở thành một “đối tượng học tập” - thứ cần được hiểu và quản lý - chứ không chỉ là công cụ tiện lợi.

Nhiều chuyên gia đồng thuận rằng giải pháp bền vững không nằm ở việc cấm hay khuyến khích vô điều kiện, mà ở đầu tư vào đào tạo giáo viên, xây dựng năng lực “đọc - hiểu AI” cho học sinh và tái khẳng định vai trò trung tâm của con người trong giáo dục. Cùng quan điểm, chuyên gia công nghệ giáo dục Bernard Marr cho rằng tương lai sẽ thuộc về những người biết cân bằng giữa kỹ năng công nghệ và kỹ năng con người.

“AI có thể mở rộng quy mô giáo dục, nhưng không thể thay thế sự kết nối, cảm hứng và phán đoán sư phạm của người thầy. Giáo dục trong kỷ nguyên AI vì thế không phải là cuộc cạnh tranh giữa con người và máy móc, mà là bài toán hợp tác một cách có đạo đức và có trách nhiệm”, ông Bernard Marr nhận định.