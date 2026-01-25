Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá 'khủng'

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 25/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa triệt xóa thành công đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, khởi tố 8 đối tượng liên quan về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, với số tiền giao dịch hơn 90 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.

Theo đó, vào cuối năm 2025, Công an Hà Tĩnh phát hiện nhiều tài khoản cá độ bóng đá thuộc hệ thống Bong88 có dấu hiệu hoạt động bất thường. Các giao dịch diễn ra liên tục, số tiền ăn thua lớn nhưng các đối tượng không tụ tập, không gặp gỡ trực tiếp mà cư trú dàn trải tại các địa bàn khác nhau là tỉnh Vĩnh Long và TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra, công an bắt giữ hai đối tượng cầm đầu, giữ vai trò tổ chức và điều hành chính gồm Lê Tấn Tài (SN 1991) và Nguyễn Văn Huế (SN 1968) cùng trú tại TP Hồ Chí Minh. Hai đối tượng này trực tiếp quản lý tài khoản tổng (Super master) phân cấp tài khoản cho các đối tượng cấp dưới, điều hành toàn bộ hoạt động cá độ, giao dịch và thanh toán tiền thắng thua thông qua không gian mạng.

Ngày 12/1, Ban Chuyên án quyết định phá án, 12 tổ công tác được triển khai đồng loạt tại nhiều tỉnh, thành phố.

Lê Tấn Tài bị bắt giữ tại tỉnh Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Văn Huế bị bắt giữ tại khu vực Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Cùng thời điểm, các mũi trinh sát đồng loạt tiếp cận, bắt giữ các đối tượng liên quan, tiến hành khám xét, thu giữ nhiều thiết bị điện tử, tài khoản cá độ và tài liệu phục vụ công tác điều tra. Kết quả đấu tranh cho thấy, cả hai đường dây đều tổ chức đánh bạc, đánh bạc với quy mô lớn, số tiền giao dịch lên tới hơn 90 tỷ đồng.

Trong số đối tượng bị bắt giữ, có nhiều người từng có tiền án, tiền sự về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội danh trên.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.