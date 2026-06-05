Nhận tiền lo 'chạy án' rồi lừa đảo chiếm đoạt
GĐXH - Sau khi nhận tiền lo "chạy án", Tuấn liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu anh T chuyển thêm tiền, khiến anh này nghi ngờ bị lừa đảo và đến Công an xã Đông Hưng trình báo.
Ngày 4/6, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 1, Điều 174, Bộ Luật Hình sự.
Trước đó vào ngày 27/5/2026, Công an xã Đông Hưng (tỉnh Hưng Yên) tiếp nhận đơn trình báo của anh N.Q.T (SN 1989, trú tại thôn Trần Phú, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) tố cáo Nguyễn Anh Tuấn (SN 1996, trú tại thôn Tràng Quan, xã Nam Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua xác minh, cơ quan Công an xác định, ngày 23/5/2026 khi biết tin P.V.T (SN 1997, trú tại thôn Long Bối, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) bị Công an xã Đông Hưng xác minh, điều tra về hành vi mua bán Pod Chill (ma túy núp bóng thuốc lá điện tử), đối tượng Nguyễn Anh Tuấn đã liên hệ với anh N.Q.T (là bạn của P.V.T) để lo "chạy án".
Tin tưởng Nguyễn Anh Tuấn có khả năng "chạy án" được cho P.V.T, nên anh N.Q.T đã chuyển khoản cho Tuấn số tiền 15 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu anh N.Q.T chuyển thêm kinh phí lo việc. Nghi ngờ bị Tuấn lừa đảo, anh N.Q.T đã đến Công an xã Đông Hưng trình báo sự việc.
Ngay khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Đông Hưng đã khẩn trương xác minh, làm rõ đối tượng. Tại Công an xã, Nguyễn Anh Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Công an xã Đông Hưng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin tưởng, không giao tiền với mục đích "chạy án" cho các đối tượng tự xưng có khả năng can thiệp, tác động vào hoạt động của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, mọi người cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.
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