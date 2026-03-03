Bắt quả tang 13 người nước ngoài đánh bạc tại tầng hầm khách sạn 5 sao nổi tiếng tại Nha Trang
GĐXH - Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra câu lạc bộ trò chơi điện tử có thưởng tại tầng hầm Khách sạn Sheraton Nha Trang phát hiện, bắt quả tang nhiều người quốc tịch nước ngoài đang có hành vi đánh bạc trái phép.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Khánh Hòa, khoảng 23 giờ ngày 1/3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra câu lạc bộ trò chơi điện tử có thưởng GDC Lucky Club tại tầng hầm Khách sạn Sheraton Nha Trang (đường Trần Phú, phường Nha Trang) phát hiện, bắt quả tang nhiều người quốc tịch nước ngoài đang có hành vi đánh bạc trái phép.
Câu lạc bộ trò chơi điện tử này do bà Hà Woang Minh Hoa (SN 1996, trú phường 10, quận 4, TP. Hồ Chí Minh) làm giám đốc vận hành.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện có 13 người quốc tịch nước ngoài đang có hành vi đánh bạc theo hình thức đánh Poker. Công an tiến hành lập biên bản thu giữ 3.500 USD cùng các tài liệu liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.
Qua làm việc, các đối tượng khai câu lạc bộ này mở cửa 24/24h. Khi con bạc muốn chơi thì sẽ đến câu lạc bộ gặp thu ngân để đổi tiền thành thẻ Cashin Ticker theo mệnh giá tiền tương ứng, hoặc dùng USD nạp trực tiếp vào máy đánh bạc. Câu lạc bộ sẽ thu tiền phần trăm hoa hồng trên tổng số tiền đánh bạc của các con bạc.
Được biết, khách sạn Sheraton Nha Trang là khách sạn tiêu chuẩn 5 sao quốc tế đẳng cấp, tọa lạc trên đường Trần Phú ven biển. Nơi đây nổi tiếng với 280 phòng nghỉ hướng biển, hồ bơi vô cực và hệ thống nhà hàng/bar hiện đại.
Cơ quan Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
