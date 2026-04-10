Khởi tố thanh niên đánh bạc 'tài xỉu' trên mạng, giao dịch gần 100 triệu đồng
GĐXH - Lực lượng công an tỉnh Nghệ An đã làm rõ một trường hợp tham gia đánh bạc trực tuyến với số tiền lớn. Đáng chú ý, đối tượng chủ yếu chơi “tài xỉu” trên mạng – hình thức đang lan rộng, dễ tiếp cận, khiến nhiều người sa vào vòng xoáy đỏ đen.
Ngày 10/4, Công an phường Vinh Lộc (Nghệ An) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tài (SN 1995, trú khối Tiên Động, phường Vinh Lộc) về hành vi đánh bạc bằng hình thức trực tuyến.
Trước đó, qua nắm tình hình, đầu tháng 3/2026, Công an phường Vinh Lộc phát hiện Trần Văn Tài có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Quá trình xác minh cho thấy, đối tượng sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử để tham gia nhiều trò chơi ăn tiền như “nổ hũ”, “bắn cá”, đặc biệt là “tài xỉu” trực tuyến.
Đây là hình thức đánh bạc phổ biến hiện nay, vận hành qua các website, ứng dụng được ngụy trang như trò chơi giải trí. Người chơi chỉ cần thao tác đơn giản là có thể đặt cược, thắng thua bằng tiền thật, khiến nhiều người dễ sa đà.
Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 26/3, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ Trần Văn Tài. Bước đầu xác định, số tiền đối tượng sử dụng để đánh bạc gần 100 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
Theo cơ quan công an, đánh bạc trực tuyến, đặc biệt dưới dạng “tài xỉu” trên mạng, đang có xu hướng gia tăng nhanh. Các đối tượng thường lập trang web, ứng dụng trá hình, quảng bá như trò chơi hợp pháp để lôi kéo người tham gia.
Thực tế, đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều hệ lụy: người chơi dễ mất kiểm soát tài chính, phát sinh nợ nần, kéo theo nguy cơ phạm các tội khác như trộm cắp, lừa đảo; ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, kể cả trên không gian mạng; đồng thời chủ động cảnh giác, nhắc nhở người thân tránh xa các trò chơi “đỏ đen” trá hình.
Khởi tố, bắt giữ người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 6 tỷ đồng liên quan chuyển nhượng đất tại Phú QuốcPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Trần Thị Bích Phượng (SN 1977, trú tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) vừa bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tài xế bóp cổ, hành hung người đàn ông bị tạm giữ hình sựPháp luật - 17 giờ trước
Tài xế ô tô liên quan tới vụ bóp cổ, hành hung một người đàn ông giữa đường đã bị công an Thanh Hóa tạm giữ hình sự.
Trục lợi từ suất ăn của người yếu thế, 4 cán bộ tại Phú Thọ bị bắt tạm giamPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án, bắt tạm giam 4 bị can sau khi phát hiện hành vi nâng khống tiền ăn, rút ruột nguồn kinh phí chăm sóc người bảo trợ xã hội và học sinh dân tộc nội trú.
Hà Nội: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giám sát, phát hiện mua bán người như thế nào?Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 8/4/2026 về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026–2030 và định hướng đến năm 2035 trên địa bàn Hà Nội.
Tạm giữ hình sự kẻ hành hung chủ quán ăn vỉa hè ở Quy NhơnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Hành hung, chửi bới chủ quán bánh bèo ở phường Quy Nhơn Nam, Nguyễn Văn Ý (SN 1991) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự.
Hà Nội: Truy tìm người phụ nữ 'bốc hơi' cùng 60 tỷ đồng sau cú lừa đáo nợPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lấy lý do cần tiền để làm thủ tục đáo nợ ngân hàng, Đào Thị Thu Trang đã huy động khoảng 60 tỷ đồng của nhiều người rồi đột ngột mất tích. Công an TP Hà Nội hiện đã phát lệnh truy tìm đối tượng này để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện ở Thanh Hóa vi phạm quy địnhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra, xử lý hàng loạt cơ sở kinh doanh bar, club, nhà nghỉ... vi phạm pháp luật và tệ nạn ma túy.
Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp người phụ nữ hành hung 2 nhân viên đường sắt khi đang làm nhiệm vụPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan đến vụ hành hung nhân viên gác chắn đường sắt, Cơ quan Công an đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc (37 tuổi, trú phường Thanh Khê) để tiếp tục điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Bắt hai đối tượng quản trị trang Beat Hải Phòng ép doanh nghiệp ký hợp đồng xử lý khủng hoảngPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ hai đối tượng Vũ Tùng Lâm (SN 1990) và Nguyễn Văn Tài (SN 1992) cùng trú tại TP Hải Phòng về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.
Hà Nội: Danh tính nam thanh niên dùng dao tấn công tài xế ô tô ở KĐT Linh ĐàmPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Một đối tượng có biểu hiện bất thường, thường xuyên sử dụng ma túy đã dùng hung khí tấn công tài xế xe ghép ngay giữa ban ngày tại khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội).
