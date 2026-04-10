Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Khởi tố thanh niên đánh bạc 'tài xỉu' trên mạng, giao dịch gần 100 triệu đồng

Thứ sáu, 11:13 10/04/2026 | Pháp luật
Vũ Đồng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lực lượng công an tỉnh Nghệ An đã làm rõ một trường hợp tham gia đánh bạc trực tuyến với số tiền lớn. Đáng chú ý, đối tượng chủ yếu chơi “tài xỉu” trên mạng – hình thức đang lan rộng, dễ tiếp cận, khiến nhiều người sa vào vòng xoáy đỏ đen.

Ngày 10/4, Công an phường Vinh Lộc (Nghệ An) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tài (SN 1995, trú khối Tiên Động, phường Vinh Lộc) về hành vi đánh bạc bằng hình thức trực tuyến.

Khởi tố thanh niên đánh bạc trực tuyến tài xỉu gần 100 triệu đồng tại Nghệ An - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Văn Tài tại cơ quan công an.

Trước đó, qua nắm tình hình, đầu tháng 3/2026, Công an phường Vinh Lộc phát hiện Trần Văn Tài có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Quá trình xác minh cho thấy, đối tượng sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử để tham gia nhiều trò chơi ăn tiền như “nổ hũ”, “bắn cá”, đặc biệt là “tài xỉu” trực tuyến.

Đây là hình thức đánh bạc phổ biến hiện nay, vận hành qua các website, ứng dụng được ngụy trang như trò chơi giải trí. Người chơi chỉ cần thao tác đơn giản là có thể đặt cược, thắng thua bằng tiền thật, khiến nhiều người dễ sa đà.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 26/3, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ Trần Văn Tài. Bước đầu xác định, số tiền đối tượng sử dụng để đánh bạc gần 100 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan công an, đánh bạc trực tuyến, đặc biệt dưới dạng “tài xỉu” trên mạng, đang có xu hướng gia tăng nhanh. Các đối tượng thường lập trang web, ứng dụng trá hình, quảng bá như trò chơi hợp pháp để lôi kéo người tham gia.

Thực tế, đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều hệ lụy: người chơi dễ mất kiểm soát tài chính, phát sinh nợ nần, kéo theo nguy cơ phạm các tội khác như trộm cắp, lừa đảo; ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, kể cả trên không gian mạng; đồng thời chủ động cảnh giác, nhắc nhở người thân tránh xa các trò chơi “đỏ đen” trá hình.

Khởi tố thanh niên đánh bạc trực tuyến tài xỉu gần 100 triệu đồng tại Nghệ An - Ảnh 2.Sinh viên nghiện "tài xỉu" gây ra vụ cướp táo tợn

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ Nguyễn Văn Quyết, sinh viên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp. Đây là đối tượng gây ra vụ cướp tài sản ở cửa hàng mỹ phẩm tại Bắc Ninh.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Khởi tố, bắt giữ người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 6 tỷ đồng liên quan chuyển nhượng đất tại Phú Quốc

Khởi tố, bắt giữ người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 6 tỷ đồng liên quan chuyển nhượng đất tại Phú Quốc

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trần Thị Bích Phượng (SN 1977, trú tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) vừa bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài xế bóp cổ, hành hung người đàn ông bị tạm giữ hình sự

Tài xế bóp cổ, hành hung người đàn ông bị tạm giữ hình sự

Pháp luật - 17 giờ trước

Tài xế ô tô liên quan tới vụ bóp cổ, hành hung một người đàn ông giữa đường đã bị công an Thanh Hóa tạm giữ hình sự.

Trục lợi từ suất ăn của người yếu thế, 4 cán bộ tại Phú Thọ bị bắt tạm giam

Trục lợi từ suất ăn của người yếu thế, 4 cán bộ tại Phú Thọ bị bắt tạm giam

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án, bắt tạm giam 4 bị can sau khi phát hiện hành vi nâng khống tiền ăn, rút ruột nguồn kinh phí chăm sóc người bảo trợ xã hội và học sinh dân tộc nội trú.

Hà Nội: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giám sát, phát hiện mua bán người như thế nào?

Hà Nội: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giám sát, phát hiện mua bán người như thế nào?

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 8/4/2026 về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026–2030 và định hướng đến năm 2035 trên địa bàn Hà Nội.

Tạm giữ hình sự kẻ hành hung chủ quán ăn vỉa hè ở Quy Nhơn

Tạm giữ hình sự kẻ hành hung chủ quán ăn vỉa hè ở Quy Nhơn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Hành hung, chửi bới chủ quán bánh bèo ở phường Quy Nhơn Nam, Nguyễn Văn Ý (SN 1991) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự.

Hà Nội: Truy tìm người phụ nữ 'bốc hơi' cùng 60 tỷ đồng sau cú lừa đáo nợ

Hà Nội: Truy tìm người phụ nữ 'bốc hơi' cùng 60 tỷ đồng sau cú lừa đáo nợ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lấy lý do cần tiền để làm thủ tục đáo nợ ngân hàng, Đào Thị Thu Trang đã huy động khoảng 60 tỷ đồng của nhiều người rồi đột ngột mất tích. Công an TP Hà Nội hiện đã phát lệnh truy tìm đối tượng này để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện ở Thanh Hóa vi phạm quy định

Nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện ở Thanh Hóa vi phạm quy định

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra, xử lý hàng loạt cơ sở kinh doanh bar, club, nhà nghỉ... vi phạm pháp luật và tệ nạn ma túy.

Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp người phụ nữ hành hung 2 nhân viên đường sắt khi đang làm nhiệm vụ

Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp người phụ nữ hành hung 2 nhân viên đường sắt khi đang làm nhiệm vụ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ hành hung nhân viên gác chắn đường sắt, Cơ quan Công an đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc (37 tuổi, trú phường Thanh Khê) để tiếp tục điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Bắt hai đối tượng quản trị trang Beat Hải Phòng ép doanh nghiệp ký hợp đồng xử lý khủng hoảng

Bắt hai đối tượng quản trị trang Beat Hải Phòng ép doanh nghiệp ký hợp đồng xử lý khủng hoảng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ hai đối tượng Vũ Tùng Lâm (SN 1990) và Nguyễn Văn Tài (SN 1992) cùng trú tại TP Hải Phòng về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Hà Nội: Danh tính nam thanh niên dùng dao tấn công tài xế ô tô ở KĐT Linh Đàm

Hà Nội: Danh tính nam thanh niên dùng dao tấn công tài xế ô tô ở KĐT Linh Đàm

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Một đối tượng có biểu hiện bất thường, thường xuyên sử dụng ma túy đã dùng hung khí tấn công tài xế xe ghép ngay giữa ban ngày tại khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội).

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top