Khởi tố thanh niên đánh bạc 'tài xỉu' trên mạng, giao dịch gần 100 triệu đồng

Ngày 10/4, Công an phường Vinh Lộc (Nghệ An) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tài (SN 1995, trú khối Tiên Động, phường Vinh Lộc) về hành vi đánh bạc bằng hình thức trực tuyến.

Đối tượng Trần Văn Tài tại cơ quan công an.

Trước đó, qua nắm tình hình, đầu tháng 3/2026, Công an phường Vinh Lộc phát hiện Trần Văn Tài có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Quá trình xác minh cho thấy, đối tượng sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử để tham gia nhiều trò chơi ăn tiền như “nổ hũ”, “bắn cá”, đặc biệt là “tài xỉu” trực tuyến.

Đây là hình thức đánh bạc phổ biến hiện nay, vận hành qua các website, ứng dụng được ngụy trang như trò chơi giải trí. Người chơi chỉ cần thao tác đơn giản là có thể đặt cược, thắng thua bằng tiền thật, khiến nhiều người dễ sa đà.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 26/3, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ Trần Văn Tài. Bước đầu xác định, số tiền đối tượng sử dụng để đánh bạc gần 100 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan công an, đánh bạc trực tuyến, đặc biệt dưới dạng “tài xỉu” trên mạng, đang có xu hướng gia tăng nhanh. Các đối tượng thường lập trang web, ứng dụng trá hình, quảng bá như trò chơi hợp pháp để lôi kéo người tham gia.

Thực tế, đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều hệ lụy: người chơi dễ mất kiểm soát tài chính, phát sinh nợ nần, kéo theo nguy cơ phạm các tội khác như trộm cắp, lừa đảo; ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, kể cả trên không gian mạng; đồng thời chủ động cảnh giác, nhắc nhở người thân tránh xa các trò chơi “đỏ đen” trá hình.