Rủ nhau lên nhà hoang trên núi đánh bạc

Thứ sáu, 11:40 06/03/2026 | Pháp luật
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
GĐXH - Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng tụ tập tại một căn nhà bỏ hoang trên khu vực đồi núi, hẻo lánh tổ chức đánh bạc.

Ngày 6/3, Công an xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) cho biết, vừa bắt quả tang 7 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa”.

Lật tẩy sới bạc 'xóc đĩa' hoạt động trong nhà hoang trên núi - Ảnh 1.

Các đói tượng tham gia đánh bạc. Ảnh:CAHT.

Trước đó, ngày 2/3, Công an xã Toàn Lưu bắt quả tang một số đối tượng tụ tập tại một căn nhà bỏ hoang trên khu vực đồi núi thuộc thôn Xuân Sơn tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng gồm Dương Đình Vũ (SN 2001), Trần Văn Ánh (SN 1992), Đào Viết Độ (SN 1994), Biện Văn Mỹ (SN 1989), Trần Văn Đức (SN 1991), Biện Văn Phi (SN 1986), Dương Văn Hoài (SN 1986), đều trú tại thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu. 

Tại hiện trường, công an thu giữ tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 9.350.000 đồng. Ngoài ra, thu giữ công cụ các đối tượng sử dụng để đánh bạc; cùng một số đồ vật liên quan.

Các đối tượng sau đó thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Ngày 5/3, lực lượng chức năng Quyết định khởi tố bị can về tội Đánh bạc, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh đối với các đối tượng nói trên.

Phá sới bạc 'khủng' dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tôPhá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…



Top