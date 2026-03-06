Rủ nhau lên nhà hoang trên núi đánh bạc
GĐXH - Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng tụ tập tại một căn nhà bỏ hoang trên khu vực đồi núi, hẻo lánh tổ chức đánh bạc.
Ngày 6/3, Công an xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) cho biết, vừa bắt quả tang 7 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa”.
Trước đó, ngày 2/3, Công an xã Toàn Lưu bắt quả tang một số đối tượng tụ tập tại một căn nhà bỏ hoang trên khu vực đồi núi thuộc thôn Xuân Sơn tổ chức đánh bạc.
Các đối tượng gồm Dương Đình Vũ (SN 2001), Trần Văn Ánh (SN 1992), Đào Viết Độ (SN 1994), Biện Văn Mỹ (SN 1989), Trần Văn Đức (SN 1991), Biện Văn Phi (SN 1986), Dương Văn Hoài (SN 1986), đều trú tại thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu.
Tại hiện trường, công an thu giữ tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 9.350.000 đồng. Ngoài ra, thu giữ công cụ các đối tượng sử dụng để đánh bạc; cùng một số đồ vật liên quan.
Các đối tượng sau đó thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Ngày 5/3, lực lượng chức năng Quyết định khởi tố bị can về tội Đánh bạc, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh đối với các đối tượng nói trên.
GĐXH - Đại tá Nguyễn Huy Lục (Trưởng phòng 5, A05) thông tin, nhóm nhân viên, quản trị viên của "Xôi lạc TV" đều rất giỏi công nghệ thông tin, được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp.
GĐXH - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây web lậu Xôi Lạc TV. Hai đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu là P.N.D (SN 1979) và N.C.Đ (SN 1993) cùng trú tại Hà Nội.
GĐXH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Thị Cẩm Thi (SN 1992, trú xã Đồng Xuân) để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản".
GĐXH - Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây phát lậu bóng đá Xôi Lạc TV, vạch trần hoạt động tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp công nghệ.
GĐXH - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lê Hà Trang (SN 1996; thường trú tại xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa) bị Công an TP Hà Nội truy nã.
GĐXH - Công an xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng cướp giật dây chuyền vàng sau 7 giờ gây án.
GĐXH - Sáng ngày 4/3, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm cựu cán bộ lãnh đạo phường Thanh Trì và Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (cũ). Các bị cáo bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" sau khi thiết lập một đường dây chuyên thu tiền để làm ngơ cho hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên địa bàn.
GĐXH - Phan Văn Minh (32 tuổi, ở phường Tân Tiến) bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi nhiều lần bạo hành vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi.
GĐXH - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Tài đã làm giả 20 sổ đỏ, 5 sổ tiết kiệm và tự xác nhận vào các hợp đồng thế chấp bất động sản. Sau đó, bị cáo tự phê duyệt giải ngân và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 96 tỷ đồng của ngân hàng
GĐXH - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 7 đối tượng người nước ngoài chuyên giả danh lực lượng chức năng Nhật Bản để chiếm đoạt tiền điện tử.
