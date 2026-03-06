Rủ nhau lên nhà hoang trên núi đánh bạc

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 6/3, Công an xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) cho biết, vừa bắt quả tang 7 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa”.

Các đói tượng tham gia đánh bạc. Ảnh:CAHT.

Trước đó, ngày 2/3, Công an xã Toàn Lưu bắt quả tang một số đối tượng tụ tập tại một căn nhà bỏ hoang trên khu vực đồi núi thuộc thôn Xuân Sơn tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng gồm Dương Đình Vũ (SN 2001), Trần Văn Ánh (SN 1992), Đào Viết Độ (SN 1994), Biện Văn Mỹ (SN 1989), Trần Văn Đức (SN 1991), Biện Văn Phi (SN 1986), Dương Văn Hoài (SN 1986), đều trú tại thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu.

Tại hiện trường, công an thu giữ tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 9.350.000 đồng. Ngoài ra, thu giữ công cụ các đối tượng sử dụng để đánh bạc; cùng một số đồ vật liên quan.

Các đối tượng sau đó thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Ngày 5/3, lực lượng chức năng Quyết định khởi tố bị can về tội Đánh bạc, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh đối với các đối tượng nói trên.

