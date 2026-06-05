Ngày 5/6, Phòng CSGT (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt một tài xế xe khách có hành vi sử dụng thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đang chở khách, tài xế vẫn say sưa hát karaoke sau vô lăng.

Trước đó, ngày 3/6, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế xe khách vừa lái xe vừa hát karaoke bằng thiết bị điện tử. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt khi trên xe có nhiều hành khách.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân qua Fanpage Cục CSGT và các nền tảng mạng xã hội, Phòng CSGT đã chỉ đạo Trạm CSGT Diễn Châu phối hợp Tổ địa bàn Quỳnh Lưu khẩn trương xác minh, làm rõ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện liên quan là xe khách mang biển kiểm soát 29B-094.xx. Ngày 4/6, tài xế V.V.T. (SN 1997, trú xã Quỳnh Tam, Nghệ An) đã được mời đến làm việc.

Tại cơ quan công an, anh T. thừa nhận hành vi vi phạm như nội dung clip phản ánh. Qua xác minh, Trạm CSGT Diễn Châu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế này về hai lỗi gồm: dùng tay cầm và sử dụng thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ; không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường.

Theo quy định tại điểm k khoản 3 và điểm h khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, tổng mức phạt đối với các hành vi trên là 5,9 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Phòng CSGT (Công an tỉnh Nghệ An) khuyến cáo người điều khiển phương tiện phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, không sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử hoặc thực hiện các hành vi gây mất tập trung khi lái xe.

Lực lượng chức năng nhấn mạnh, đối với phương tiện vận tải hành khách, chỉ một phút lơ là của người cầm lái cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, mỗi tài xế cần nâng cao ý thức trách nhiệm, bảo đảm an toàn cho hành khách và cộng đồng trong mỗi hành trình.