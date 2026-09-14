Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng, hàng nghìn người trên cả nước là nạn nhân

Chiều 14/9, Bộ Công an thông tin, Công an TP Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng, với số tiền chiếm đoạt bước đầu được xác định hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, đầu tháng 2/2026, từ đơn trình báo của 8 công dân với tổng số tiền bị lừa đảo hơn 160 triệu đồng, Công an TP Quảng Ninh khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu liên quan đến đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng, Công an thành phố đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Trong quá trình đấu tranh, Công an TP Quảng Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) từng bước truy xét, bóc tách và làm rõ đường dây tội phạm có quy mô đặc biệt lớn.

Cơ quan công an đã bắt giữ, khởi tố 21 bị can về các tội danh gồm: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Rửa tiền” và “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Các đối tượng cùng tang vật cơ quan công an thu giữ - (ảnh CA TP Quảng Ninh).

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng thu giữ 83 điện thoại di động, 7 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt và 3.353,07 USDT.

Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng, với số lượng nạn nhân lên tới hàng nghìn người trên phạm vi cả nước.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng đã mua dữ liệu cá nhân của công dân trên các hội nhóm Telegram, sau đó phân loại, lựa chọn nạn nhân để tiếp cận và xây dựng các kịch bản lừa đảo.

Các đối tượng thường thuê căn hộ, homestay, nhà cho thuê tại các khu đô thị, khu du lịch làm địa điểm hoạt động. Nhóm này thường xuyên thay đổi nơi ở, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố.

Đáng chú ý, trong số các nạn nhân có nhiều người đã được tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng nhưng vẫn bị mắc bẫy.

Theo Công an TP Quảng Ninh, một trong những nguyên nhân là người dân còn chủ quan, thờ ơ với các cảnh báo, chưa chủ động tìm hiểu và nhận diện đầy đủ phương thức, thủ đoạn của tội phạm.

Từ 8 đơn trình báo ban đầu, bằng tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, mưu trí và sắc bén về nghiệp vụ, Công an TP Quảng Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao từng bước làm rõ đường dây.

Kết quả đấu tranh góp phần ngăn chặn hoạt động lừa đảo tiếp diễn, răn đe, phòng ngừa tội phạm, bảo vệ tài sản của người dân.

