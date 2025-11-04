Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh

Thứ ba, 06:28 04/11/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện các biện pháp tố tụng đối với nhóm đối tượng thực hiện hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” xảy ra tại địa bàn TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Theo Thượng tá Lê Đức Túy (Trưởng Công an xã Đông Thạnh), Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh xác định nhóm đối tượng do Vũ Đăng Rực (SN 1974, không nơi cư trú ổn định) và Nguyễn Ngọc Vân (SN 1981, trú xã Ngãi Giao) cầm đầu đã thực hiện 4 vụ trộm xe máy trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh - Ảnh 1.

Các đối tượng Nguyễn Ngọc Vân, Vũ Đăng Rực, Lục Quang và Châu Ngọc Yến (từ trái qua phải) cùng tang vật.

Ngày 25/8/2025, nhóm đối tượng trộm trước cổng Trường Võ Văn Thặng (170 Bùi Công Trừng, ấp 117, xã Đông Thạnh) 1 xe máy hiệu Honda Future F1 màu trắng đen biển số 83ZY-070.98. 

Ngày 3/09/2025, tại Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh, chúng trộm 1 xe Vario màu đen biển số 62K1-346.70. 

Ngày 5/9/2025, tại Trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai trộm 1 xe Future 125 màu đỏ BKS: 60S3-852.27. 

Ngày 8/9/2025, trước cổng Trường tiểu học Thuận Giao, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP Hồ Chí Minh, chúng trộm 1 xe Vision màu cam BKS: 67C1-845.07.

Các vụ trộm diễn ra tại khu vực trước cổng trường học - nơi người dân thường sơ hở trong việc trông giữ xe. Sau khi trộm được, Rực và Vân bán lại cho Hà Phú Lợi (SN 1990, trú tại xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh) - đối tượng cầm đầu đường dây tiêu thụ tài sản phạm pháp.

Lợi móc nối với Lục Quang (SN 1996, nơi ở hiện tại: ấp 25, xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) và Châu Ngọc Yến (SN 1994, vợ của Lợi) để tổ chức mua, bán, vận chuyển xe gian. Quang được thuê trực tiếp nhận và giao xe cho Lợi, mỗi chuyến nhận thù lao 1,5 triệu đồng. Yến hỗ trợ giao dịch, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm: 5 xe mô tô các loại, 6 điện thoại di động, nhiều đoản phá khóa, biển số giả… cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh - Ảnh 2.

Đối tượng Hà Khắc Vinh và Hà Phú Lợi cùng tang vật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Vũ Đăng Rực và Nguyễn Ngọc Vân về tội “Trộm cắp tài sản”; Lục Quang và Châu Ngọc Yến về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Cơ quan Công an xác định Hà Phú Lợi là người trực tiếp điều hành đường dây tiêu thụ. Hà Khắc Vinh (SN 1988, cùng ngụ xã Mỹ Quý, Tây Ninh) đã mua lại xe gian của Lợi với giá rẻ dù biết rõ là tài sản phạm pháp, phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Vinh đã tự nguyện ra đầu thú và giao nộp tang vật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Hà Phú Lợi và Hà Khắc Vinh để phục vụ điều tra mở rộng; đồng thời ra thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1995, ngụ Mỹ Quý, Tây Ninh) - người đã mua xe trộm cắp của Lợi.

Phú Lữ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Nữ tài xế 'vô tư' lái xe ngược chiều trên đường Võ Chí Công

Hà Nội: Nữ tài xế 'vô tư' lái xe ngược chiều trên đường Võ Chí Công

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Nữ tài xế ngang nhiên điều khiển ô tô đi ngược chiều trên tuyến đường Võ Chí Công (Hà Nội) vừa bị Công an TP Hà Nội xử phạt 19 triệu đồng.

Lào Cai: Giấu gần 2 bánh heroin trong khoang máy ô tô, một đối tượng bị khởi tố

Lào Cai: Giấu gần 2 bánh heroin trong khoang máy ô tô, một đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng Trần Mạnh Tưởng (SN 1976) đã chia nhỏ ma túy thành 7 gói nhỏ rồi cất giấu dưới nắp capo (trong khoang máy) của xe ô tô...

Được thay đổi biện pháp ngăn chặn, đối tượng trộm cắp liền bỏ trốn và bị bắt giữ sau 3 thập kỷ

Được thay đổi biện pháp ngăn chặn, đối tượng trộm cắp liền bỏ trốn và bị bắt giữ sau 3 thập kỷ

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Đối tượng Trần Mạnh Toàn (sinh năm 1974, tại Hải Phòng) phạm tội trộm cắp và bị bắt giữ, tạm giam từ năm 1994. Tuy nhiên, sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang cấm đi khỏi nơi cư trú, Toàn lẩn trốn vào Nam và sau 3 thập kỷ thì sa lưới.

Ba đối tượng dàn cảnh chiếm đoạt 21,5 tỷ đồng của một người phụ nữ

Ba đối tượng dàn cảnh chiếm đoạt 21,5 tỷ đồng của một người phụ nữ

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ ba đối tượng để điều tra về hành vi chiếm đoạt 21,5 tỷ đồng của một người dân.

Cháu ruột đột nhập nhà người thân lấy trộm 7,9 lượng vàng

Cháu ruột đột nhập nhà người thân lấy trộm 7,9 lượng vàng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng lúc người thân đi chợ vắng, Trần Thị Minh Hà lén lút đột nhập vào nhà, lấy trộm 35 chiếc nhẫn, 1 lắc và 1 miếng vàng miếng với tổng cộng khoảng 7,9 lượng vàng.

Phạt 3 thanh niên đăng ảnh nhạy cảm của người khác lên nhóm Zalo

Phạt 3 thanh niên đăng ảnh nhạy cảm của người khác lên nhóm Zalo

Pháp luật - 1 ngày trước

3 thanh niên ở Đà Nẵng có hành vi chia sẻ hình ảnh nhạy cảm của người khác lên các nhóm Zalo có nhiều thành viên tham gia, vừa bị xử phạt.

Hà Nội: Xử phạt lái xe ôm công nghệ 'kẹp 4' trên đường Trần Duy Hưng

Hà Nội: Xử phạt lái xe ôm công nghệ 'kẹp 4' trên đường Trần Duy Hưng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Từ hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Hà Nội đã nhanh chóng truy tìm, xác minh và xử phạt nghiêm tài xế xe ôm công nghệ có hành vi chở quá số người, cả người lái và người ngồi trên xe đều không đội mũ bảo hiểm.

Sự thật về cụ bà nhịn đói nhiều ngày giữa mưa lũ ở Đà Nẵng

Sự thật về cụ bà nhịn đói nhiều ngày giữa mưa lũ ở Đà Nẵng

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 2/11, Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) đã mời làm việc và lập hồ sơ xử lý một phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về việc ‘cụ bà nhiều ngày không ăn uống trong mùa lũ’.

Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án nào trước cáo buộc lừa đảo tài sản?

Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án nào trước cáo buộc lừa đảo tài sản?

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo luật sư, Trương Ngọc Ánh có thể đối diện án phạt nặng nhất 20 năm tù vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu tử vong vì nghĩ "không đủ khả năng nuôi ba con"

Mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu tử vong vì nghĩ "không đủ khả năng nuôi ba con"

Pháp luật - 2 ngày trước

Sáng 31/10, khi chỉ có Lê và cháu L. ở nhà, Lê nghĩ mình không đủ khả năng nuôi ba con nên nảy sinh ý định sát hại con để giảm gánh nặng. Sau đó Lê đã ra tay tàn nhẫn.

Xem nhiều

Cháu ruột đột nhập nhà người thân lấy trộm 7,9 lượng vàng

Cháu ruột đột nhập nhà người thân lấy trộm 7,9 lượng vàng

Pháp luật

GĐXH - Lợi dụng lúc người thân đi chợ vắng, Trần Thị Minh Hà lén lút đột nhập vào nhà, lấy trộm 35 chiếc nhẫn, 1 lắc và 1 miếng vàng miếng với tổng cộng khoảng 7,9 lượng vàng.

Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án nào trước cáo buộc lừa đảo tài sản?

Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án nào trước cáo buộc lừa đảo tài sản?

Pháp luật
Trương Ngọc Ánh từng nói gì về chuyện nợ nần trước khi bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo?

Trương Ngọc Ánh từng nói gì về chuyện nợ nần trước khi bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo?

Pháp luật
Hà Nội: Xử phạt lái xe ôm công nghệ 'kẹp 4' trên đường Trần Duy Hưng

Hà Nội: Xử phạt lái xe ôm công nghệ 'kẹp 4' trên đường Trần Duy Hưng

Pháp luật
Hà Nội: Nữ quái dùng 'mỹ nhân kế' lừa tiền bạn trai qua app hẹn hò

Hà Nội: Nữ quái dùng 'mỹ nhân kế' lừa tiền bạn trai qua app hẹn hò

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top