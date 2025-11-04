Triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh

Theo Thượng tá Lê Đức Túy (Trưởng Công an xã Đông Thạnh), Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh xác định nhóm đối tượng do Vũ Đăng Rực (SN 1974, không nơi cư trú ổn định) và Nguyễn Ngọc Vân (SN 1981, trú xã Ngãi Giao) cầm đầu đã thực hiện 4 vụ trộm xe máy trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Các đối tượng Nguyễn Ngọc Vân, Vũ Đăng Rực, Lục Quang và Châu Ngọc Yến (từ trái qua phải) cùng tang vật.

Ngày 25/8/2025, nhóm đối tượng trộm trước cổng Trường Võ Văn Thặng (170 Bùi Công Trừng, ấp 117, xã Đông Thạnh) 1 xe máy hiệu Honda Future F1 màu trắng đen biển số 83ZY-070.98.

Ngày 3/09/2025, tại Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh, chúng trộm 1 xe Vario màu đen biển số 62K1-346.70.

Ngày 5/9/2025, tại Trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai trộm 1 xe Future 125 màu đỏ BKS: 60S3-852.27.

Ngày 8/9/2025, trước cổng Trường tiểu học Thuận Giao, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP Hồ Chí Minh, chúng trộm 1 xe Vision màu cam BKS: 67C1-845.07.

Các vụ trộm diễn ra tại khu vực trước cổng trường học - nơi người dân thường sơ hở trong việc trông giữ xe. Sau khi trộm được, Rực và Vân bán lại cho Hà Phú Lợi (SN 1990, trú tại xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh) - đối tượng cầm đầu đường dây tiêu thụ tài sản phạm pháp.

Lợi móc nối với Lục Quang (SN 1996, nơi ở hiện tại: ấp 25, xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) và Châu Ngọc Yến (SN 1994, vợ của Lợi) để tổ chức mua, bán, vận chuyển xe gian. Quang được thuê trực tiếp nhận và giao xe cho Lợi, mỗi chuyến nhận thù lao 1,5 triệu đồng. Yến hỗ trợ giao dịch, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm: 5 xe mô tô các loại, 6 điện thoại di động, nhiều đoản phá khóa, biển số giả… cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Đối tượng Hà Khắc Vinh và Hà Phú Lợi cùng tang vật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Vũ Đăng Rực và Nguyễn Ngọc Vân về tội “Trộm cắp tài sản”; Lục Quang và Châu Ngọc Yến về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Cơ quan Công an xác định Hà Phú Lợi là người trực tiếp điều hành đường dây tiêu thụ. Hà Khắc Vinh (SN 1988, cùng ngụ xã Mỹ Quý, Tây Ninh) đã mua lại xe gian của Lợi với giá rẻ dù biết rõ là tài sản phạm pháp, phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Vinh đã tự nguyện ra đầu thú và giao nộp tang vật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Hà Phú Lợi và Hà Khắc Vinh để phục vụ điều tra mở rộng; đồng thời ra thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1995, ngụ Mỹ Quý, Tây Ninh) - người đã mua xe trộm cắp của Lợi.