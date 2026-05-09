Phá đường dây rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia

Thứ bảy, 17:06 09/05/2026 | Pháp luật
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
GĐXH - Đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên quốc gia này được các đối tượng đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia và Thái Lan.

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong một đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc  lừa đảo xuyên quốc gia.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987), Huỳnh Công Danh (SN 1993), Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999), Ngô Trọng Thành (SN 1994), Nguyễn Thành Nam (SN 1993), Nguyễn Na Sil (SN 1994), Tạ Công Thi (SN 1997) và Nguyễn Văn Sơn (SN 2004), cùng trú tại TP Hồ Chí Minh.

Đây là các đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn do Nguyễn Hoàng Tuấn là kẻ giữ vai trò cầm đầu, điều hành toàn hệ thống.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Hoàng Tuấn.

Theo công an, các website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88… hoạt động theo mô hình liên kết thành các “liên minh” nhằm chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu người chơi và tối ưu dòng tiền, trong đó liên minh “OKVIP” giữ vai trò điều phối trung tâm.

Các website này đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan, nơi quản lý còn nhiều kẽ hở, thuận lợi cho việc ẩn danh. Khi khu vực này xảy ra biến động, đặc biệt xung đột giữa Campuchia và Thái Lan, các đối tượng nhanh chóng dịch chuyển hạ tầng sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu nhằm phân tán rủi ro, né tránh truy vết.

Công an Hà Tĩnh đồng thời làm rõ mối liên hệ giữa hệ thống đánh bạc và nền tảng trung gian tài chính naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành. Hệ thống này là trung gian thanh toán ngầm, kết nối API với 31 website đánh bạc ở nước ngoài, tự động hóa luân chuyển dòng tiền.

Từ tháng 7/2025, sau khi ngân hàng Nhà nước thắt chặt quản lý tài khoản, yêu cầu xác thực sinh trắc học đối với các giao dịch trên 10 triệu đồng thì các đối tượng đánh bạc tăng cường sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp hàng ngàn tỷ đồng vào các hệ thống tổ chức đánh bạc.

Tiền đánh bạc sau đó phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc, tạo nhiều tầng trung gian che giấu nguồn gốc. Các đối tượng tổ chức phân công theo từng khâu kỹ thuật, kế toán, vận hành, chăm sóc khách hàng, đồng thời liên tục thay đổi tài khoản, nhóm Telegram và tên miền để né tránh giám sát.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an Hà Tĩnh đồng loạt triệu tập đấu tranh với 20 đối tượng, khám xét, thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim, 1,3 tỷ đồng tiền mặt cùng toàn bộ dữ liệu điện tử của hệ thống.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính, hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2, đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài.

Hiện, vụ án vẫn đang được điều tra.

Triệt phá đường dây đánh bạc qua trang 'QQ88', khởi tố 11 đối tượng

GĐXH - Cơ quan Công an xác định, Tùng, Hà, Thành cho các đối tượng tại Campuchia thuê tài khoản ngân hàng cá nhân để sử dụng vào mục đích tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên trang cá cược trực tuyến “QQ88” và được hưởng 381 triệu đồng.

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, Võ Văn Tài đã liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy, điện thoại di động và cướp giật tài sản của người dân.

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về tình trạng nhiều tài khoản mạng xã hội giả mạo, tự ý sử dụng hình ảnh của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để lồng ghép thông tin xuyên tạc, chưa kiểm chứng nhằm mục đích xấu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Ngành.

GĐXH - Dàn xếp đấu giá đất ở Ninh Bình, gây thiệt hại hơn 700 triệu đồng Cao Văn Thọ (36 tuổi) và Lê Diệp Linh (31 tuổi), cùng trú tại phường Hoa Lư bị cơ quan Công an khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định hoạt động bán đấu giá tài sản.

GĐXH - Mặc dù không quen biết với lãnh đạo của Sở Tài nguyên Môi trường TP Hải Phòng, không có khả năng xin được cấp bìa đỏ, nhưng Vân Anh vẫn 'nổ' bản thân giúp cho các nạn nhân xin được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

GĐXH - Chỉ mới thi công khoảng 177m đường bê tông nhưng hàng loạt hồ sơ nghiệm thu vẫn được "phù phép" để giải ngân hàng trăm triệu đồng từ ngân sách Nhà nước.

GĐXH - Sau chưa đầy 24 giờ xảy ra vụ việc, Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Lê Khôi - đối tượng dùng dao đe dọa hai vợ chồng đi xe ôm tại khu vực bến chờ xe buýt xã Thiên Lộc,TP Hà Nội.

GĐXH - Gây thương tích cho con ruột đến 36%, Nguyễn Hà Chung (SN 1988, trú tại phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ) bị cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

GĐXH - Công an TP.HCM đã tạm giữ Bùi Trung Quốc (SN 1992, hiện ngụ phường Dĩ An) để điều tra về hành vi "Hành hạ người khác". Quốc là người trong clip bạo hành con riêng của vợ gây phẫn nộ dư luận.

GĐXH - Theo lời khai của đối tượng Nguyễn Minh Hiệp, nhiều lần y bạo hành con của người tình là để dạy cháu bé nghe lời.

GĐXH - Liên quan vụ bé 4 tuổi bị bạo hành tử vong tại phường Phú Diễn (TP. Hà Nội), đối tượng Bàn Thị Tâm (SN 2006, trú tỉnh Tuyên Quang) mẹ đẻ của bé gái vừa bị khởi tố để điều tra hành vi giết người.

GĐXH - Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5 tại phường Phú Diễn (TP Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can về tội Giết người.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
