Phá đường dây rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia
GĐXH - Đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên quốc gia này được các đối tượng đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia và Thái Lan.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong một đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên quốc gia.
Các đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987), Huỳnh Công Danh (SN 1993), Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999), Ngô Trọng Thành (SN 1994), Nguyễn Thành Nam (SN 1993), Nguyễn Na Sil (SN 1994), Tạ Công Thi (SN 1997) và Nguyễn Văn Sơn (SN 2004), cùng trú tại TP Hồ Chí Minh.
Đây là các đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn do Nguyễn Hoàng Tuấn là kẻ giữ vai trò cầm đầu, điều hành toàn hệ thống.
Theo công an, các website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88… hoạt động theo mô hình liên kết thành các “liên minh” nhằm chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu người chơi và tối ưu dòng tiền, trong đó liên minh “OKVIP” giữ vai trò điều phối trung tâm.
Các website này đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan, nơi quản lý còn nhiều kẽ hở, thuận lợi cho việc ẩn danh. Khi khu vực này xảy ra biến động, đặc biệt xung đột giữa Campuchia và Thái Lan, các đối tượng nhanh chóng dịch chuyển hạ tầng sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu nhằm phân tán rủi ro, né tránh truy vết.
Công an Hà Tĩnh đồng thời làm rõ mối liên hệ giữa hệ thống đánh bạc và nền tảng trung gian tài chính naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành. Hệ thống này là trung gian thanh toán ngầm, kết nối API với 31 website đánh bạc ở nước ngoài, tự động hóa luân chuyển dòng tiền.
Từ tháng 7/2025, sau khi ngân hàng Nhà nước thắt chặt quản lý tài khoản, yêu cầu xác thực sinh trắc học đối với các giao dịch trên 10 triệu đồng thì các đối tượng đánh bạc tăng cường sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp hàng ngàn tỷ đồng vào các hệ thống tổ chức đánh bạc.
Tiền đánh bạc sau đó phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc, tạo nhiều tầng trung gian che giấu nguồn gốc. Các đối tượng tổ chức phân công theo từng khâu kỹ thuật, kế toán, vận hành, chăm sóc khách hàng, đồng thời liên tục thay đổi tài khoản, nhóm Telegram và tên miền để né tránh giám sát.
Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an Hà Tĩnh đồng loạt triệu tập đấu tranh với 20 đối tượng, khám xét, thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim, 1,3 tỷ đồng tiền mặt cùng toàn bộ dữ liệu điện tử của hệ thống.
Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính, hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2, đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài.
Hiện, vụ án vẫn đang được điều tra.
