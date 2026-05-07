Lạng Sơn: Triệt phá tụ điểm đánh bạc “núp bóng” hoạt động dưới vỏ bọc khu vui chơi giải trí, 66 đối tượng bị khởi tố
GĐXH - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc “núp bóng” hoạt động dưới vỏ bọc khu vui chơi giải trí. 66 đối tượng đã bị khởi tố.
Thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, đơn vị vừa triệt phá thành công tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn núp bóng dưới danh nghĩa khu vui chơi giải trí tại khu vực biên giới.
Trước đó, ngày 21/4/2026 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn, các chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng đã đồng loạt kiểm tra khách sạn Thái Dương và Khu vui chơi giải trí của Công ty TNHH Thái Dương (địa chỉ tại Khu II, đường Trục Chính, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn).
Tại đây, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang tại khu vực các bàn chơi có khoảng 80 người nước ngoài và người Việt Nam đang có hành vi tổ chức đánh bạc tại các bàn chơi với các hình thức như: Long Hổ, NiuNiu, Baccarat, Fan - Tan, khách chơi thắng thua sẽ đổi chíp (phỉnh) ra tiền mặt nhân dân tệ và ngược lại, với quy ước 01 phỉnh = 01 nhân dân tệ = 3.681 đồng tiền Việt Nam (theo tỷ giá thời điểm bắt quả tang).
Tang vật thu giữ tại các bàn đánh bạc thu giữ số chip (phỉng) đang được sử dụng để đánh bạc với tổng giá trị điểm chip trên 2,1 triệu nhân dân tệ (quy đổi tương đương gần 8 tỷ đồng tiền Việt Nam).
Thu trên người các đối tượng tham gia đánh bạc gần 24 nghìn điểm chip, tương ứng gần 24 nghìn nhân dân tệ (quy đổi tương đương trên 88 triệu đồng).
Tại quầy thu ngân của khu vui chơi thu giữ số tiền mặt gần 780 nghìn nhân dân tệ (quy đổi tương đương gần 3 tỷ đồng).
Ngoài ra, còn thu giữ trong các két sắt số chip với tổng giá trị gần 82 triệu điểm phục vụ cho việc đánh bạc, tương ứng gần 82 triệu nhân dân tệ (quy đổi tương đương trên 301 tỷ đồng); 03 bộ máy vi tính, 04 đầu ghi camera, các đồ vật được các đối tượng sử dụng để đánh bạc và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.
Quá trình đấu tranh, Công an đã làm rõ Công ty TNHH Vui chơi giải trí và Du lịch Thái Dương do Zeng Hua (Tăng Hoa - SN 1970, trú tại Ma Cao, Trung Quốc, chỗ ở hiện tại: Khu II, đường Trục Chính, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn) là Giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị, hoạt động kinh doanh nhiều dịch vụ khác nhau như lưu trú, karaoke, xoa bóp, trung tâm thương mại…
Công ty được phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài với tên gọi là Câu lạc bộ Vui chơi giải trí quốc tế. Trong đó được kinh doanh loại hình trò chơi và máy trò chơi điện tử có thưởng bao gồm: máy giật xèng, máy Roulette, máy baccarat điện tử, máy Blackjack điện tử, máy sicbo hay tài sỉu, máy đua ngựa hay máy đánh mạt chược, máy chơi poker. Tuy nhiên, tất cả các loại máy trên đều phải tự động hoàn toàn và không có sự tham gia của nhân viên doanh nghiệp.
Tăng Hoa đã cho lắp đặt, bố trí các thiết bị, vật dụng như bàn đánh bài, dụng cụ chia bài, máy tính, hệ thống camera và thuê, điều hành nhóm đối tượng gồm người nước ngoài và người Việt Nam thực hiện các hoạt động tổ chức đánh bạc. Trong đó các đối tượng được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành, giám sát các bàn chơi đánh bạc; thực hiện chia bài, tính điểm, thu, trả chip thắng thua tại các bàn cho khách (đại diện nhà cái) và được trả lương theo tháng, hưởng tiền tip từ khách đánh bạc.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 66 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc (trong đó 48 đối tượng người nước ngoài, 18 đối tượng người Việt Nam).
Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
