Triệu tập 12 thiếu niên ném đá vào xe khách trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Theo Page Cục Cảnh sát giao thông, Công an xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đã phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nhóm 12 thiếu niên, từ 11 đến 14 tuổi, có hành vi ném đá vào các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Trước đó, ngày 22/10/2026, Công an xã Bảo Thắng tiếp nhận trình báo của Công ty cổ phần vận tải FUTA Hà Sơn về việc xe khách của doanh nghiệp bị ném đá khi lưu thông trên cao tốc, đoạn Km216+200 đến Km218+800 theo hướng Hà Nội – Lào Cai, khiến kính và phần sườn xe bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hành khách và các phương tiện khác.

Hình ảnh xe khách bị ném đá. Ảnh: CACC

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bảo Thắng đã phối hợp với Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT và Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, nhóm thiếu niên thường tụ tập tại khu vực Km217 tuyến cao tốc Nội Bài- Lào Cai, thuộc thôn Hồng Cam, xã Bảo Hà, nhặt đá ném vào các phương tiện lưu thông trên tuyến, trong đó có xe khách và xe tải.

Các thiếu niên từ 11 đến 14 tuổi được triệu tập lên làm việc. Ảnh: CACC

Đến ngày 23/10/2026, lực lượng chức năng đã xác định được 12 thiếu niên có liên quan, đồng thời mời các em cùng phụ huynh, đại diện gia đình đến làm việc.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.