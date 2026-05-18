Trồng ngay cây dừa cạn này: 'Máy lọc không khí' tự nhiên lại cho hoa đẹp bốn mùa
GĐXH - Cây dừa cạn không chỉ là một loại cây cảnh đẹp mà còn mang đến nhiều lợi ích thiết thực khi trồng trong nhà. Dưới đây là những lý do bạn nên cân nhắc đưa loại cây này vào không gian sống của mình.
Lý do trong nhà nên có cây dừa cạn
Thanh lọc không khí, cải thiện môi trường sống
Dừa cạn có khả năng hấp thụ các chất độc hại trong không khí như formaldehyde, benzen, và các hợp chất bay hơi khác, giúp không gian trong lành và an toàn hơn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn cải thiện chất lượng không khí trong nhà.
Mang ý nghĩa phong thủy tốt lành
Trong phong thủy, dừa cạn tượng trưng cho sự may mắn, sức sống mạnh mẽ và sự kiên trì vượt qua khó khăn. Trồng cây trong nhà có thể giúp gia chủ thu hút năng lượng tích cực, đem lại bình an và tài lộc.
Dễ trồng, dễ chăm sóc
Dừa cạn là loại cây có sức sống bền bỉ, không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc. Cây có thể phát triển tốt trong môi trường ít ánh sáng, thích nghi tốt với khí hậu nhiệt đới, chỉ cần tưới nước vừa đủ và đặt ở nơi có ánh sáng nhẹ là cây có thể phát triển xanh tốt.
Hoa nở quanh năm, làm đẹp không gian
Dừa cạn có hoa nhỏ xinh, rực rỡ với nhiều màu sắc như hồng, trắng, tím… giúp không gian sống trở nên sinh động hơn. Loài cây này có thể đặt ở bàn làm việc, cửa sổ hoặc ban công để tăng tính thẩm mỹ.
Công dụng trong y học
Dừa cạn chứa nhiều hợp chất alkaloid có tác dụng hỗ trợ điều trị một số bệnh, đặc biệt là trong nghiên cứu điều trị ung thư và tiểu đường.
Tuy nhiên, nếu có ý định sử dụng làm thuốc, cần tham khảo ý kiến chuyên gia để đảm bảo an toàn.
Nhờ vào những lợi ích vượt trội trên, dừa cạn là một lựa chọn lý tưởng cho không gian nhà ở, vừa làm đẹp, vừa giúp cải thiện sức khỏe và phong thủy.
Các loại cây dừa cạn phổ biến
Cây dừa cạn (Catharanthus roseus) có nhiều giống khác nhau, được phân loại dựa trên đặc điểm hình thái và cách sinh trưởng. Dưới đây là những dạng dừa cạn phổ biến:
Dừa cạn đứng
Cây có thân thẳng, phát triển theo dạng bụi nhỏ, cao khoảng 30 - 60cm. Lá xanh đậm, hình bầu dục, mọc đối xứng.
Hoa đơn hoặc kép, nhiều màu sắc như hồng, trắng, tím, đỏ, thường mọc ở đầu cành. Loại này thường được trồng trong chậu hoặc làm viền trong cảnh quan sân vườn.
Dừa cạn rủ (dừa cạn treo)
Thân mềm, mọc buông rủ xuống, thích hợp trồng trong giỏ treo hoặc làm cây phủ nền. Hoa nhỏ hơn so với dừa cạn đứng, nhưng vẫn có nhiều màu sắc rực rỡ. Được ưa chuộng để trang trí ban công, hiên nhà hoặc làm tiểu cảnh.
Dừa cạn đơn hoa
Mỗi bông hoa có 5 cánh đơn, cánh mỏng và nhẹ. Đây là loại dừa cạn phổ biến nhất, dễ trồng và phát triển nhanh.
Dừa cạn kép hoa
Hoa có nhiều lớp cánh, trông đầy đặn và nổi bật hơn so với loại hoa đơn. Ít phổ biến hơn và cần chăm sóc kỹ hơn do hoa dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết.
Dừa cạn lai (giống nhập ngoại)
Các giống lai có khả năng sinh trưởng mạnh hơn, kháng bệnh tốt, màu sắc đa dạng. Một số giống lai nổi bật như: Pacifica, Cora, Titan… thường được trồng nhiều trong cảnh quan đô thị.
Mỗi loại dừa cạn đều sở hữu vẻ đẹp và đặc tính riêng biệt, phù hợp với những nhu cầu sử dụng khác nhau, từ trang trí không gian sống đến ứng dụng trong y học hoặc phong thủy.
Nếu yêu thích sự nhẹ nhàng, tinh tế, bạn có thể chọn dừa cạn hoa đơn với sắc màu tươi tắn để tô điểm cho ban công, sân vườn hoặc lối đi.
Ngược lại, dừa cạn hoa kép với những cánh hoa dày dặn, rực rỡ sẽ mang đến vẻ đẹp sang trọng, nổi bật cho không gian.
Tùy vào sở thích, phong cách thiết kế và điều kiện chăm sóc, bạn có thể lựa chọn loại dừa cạn phù hợp để tạo điểm nhấn ấn tượng cho ngôi nhà của mình.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
