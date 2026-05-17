Tuyệt chiêu 'Bếp sạch không hóa chất' chỉ bằng công thức tự chế nước tẩy rửa từ vỏ trái cây
GĐXH - Tự chế nước tẩy rửa từ vỏ trái cây là giải pháp "Bếp sạch không hóa chất" an toàn, tiết kiệm và bảo vệ da tay. Các loại tinh dầu tự nhiên kết hợp cùng axit lên men giúp đánh bay dầu mỡ nhanh chóng.
Dùng hỗn hợp vỏ bưởi + muối + giấm
Phần vỏ cam, vỏ bưởi thường được mọi người bỏ đi. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng nó vào nhiều mục đích khác nhau. Vỏ của các loại trái cây này có chứa nhiều tinh dầu, tạo ra mùi thơm đặc trưng.
Bạn hãy rửa sạch vỏ cam, vỏ bưởi để loại bỏ các chất bẩn bám trên bề mặt. Sau đó, cắt nhỏ phần vỏ này và bỏ vào hũ. Đổ một ít giấm trắng vào hũ rồi ngâm. Tiếp theo, bạn đổ phần giấm thu được sau khi đã ngâm cùng vỏ cam, vỏ bưởi vào bình xịt. Đậy nắp và lắc đều bình rồi xịt dung dịch bên trong vào những nơi thường có mùi hôi chỗ bồn rửa bát, cống thoát nước.
Làm sạch bát đũa: Bạn hãy chuẩn bị một chai rỗng, cho vỏ cam, vỏ bưởi đã cắt nhỏ vào chai, đổ giấm trắng và một ít baking soda vào trong. Tiếp đó, thêm một lượng nước vừa phải cho gần đầy chai. Đậy nắp chai và lắc đều. Để nguyên như vậy 2 ngày cho các nguyên liệu lên men.
Sau 2 ngày, lấy phần nước lên men thu được đổ trực tiếp vào bát đũa và rửa như bình thường. Tráng lại bát đũa bằng nước sạch là được. Loại nước rửa bát này có thành phần hoàn toàn tự nhiên, không ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe con người.
Làm sạch lò vi sóng với hơi nước chanh
Chuẩn bị: 1 quả chanh. 1 chén hay cốc nước có thể dùng trong lò vi sóng. 1 chiếc khăn sạch và khô.
Hướng dẫn các bước: Đổ nước vào cốc, ước chừng khoảng nửa cốc. Sau cắt đôi quả chanh, vắt một nửa quả chanh vào cốc nước, rồi cho vỏ và nguyên nửa quả chanh còn lại vào cốc.
Đặt cốc nước vừa pha vào trong lò, bật lò vi sóng ở nhiệt độ cao trong khoảng 3 phút để nước trong cốc sôi. Sau khi quay xong, chú ý không được mở ngay, để khoảng 5 phút để hơi nước trong lò vi sóng giúp làm long các vệt thức ăn bẩn còn lưu lại trong đó.
Sau 5 phút, bạn mở lò vi sóng ra và cẩn thấy lấy cốc nước chanh ra khỏi lò. Nếu lò vi sóng của bạn có đĩa xoay, hãy lấy nó ra trước và lau sạch. Khi lau chùi bên trong, bạn nên lau trần và các mặt bên của lò vi sóng trước, sau đó là mặt dưới của lò. Đừng quên lau chùi cả cửa lò vi sóng.
Lau sàn bếp bằng vỏ dứa
Nguyên liệu: 5kg vỏ dứa đã rửa sạch. 500g đường đỏ (đường hoa mai). 200 ml rượu hoặc 200g men ủ rượu (mua tại các cửa hàng bán gạo hoặc bán đồ khô). Thùng đựng loại 20l, có nắp đậy.
Cách làm: Cho vỏ dứa vào thùng đựng, rắc đều đường đỏ lên trên mặt hỗn hợp. Đậy nắp và để 24 tiếng. Đổ rượu vào thùng dứa. Nếu dùng men ủ rượu, bạn giã mịn bánh men ra, rắc vào thùng dứa, trộn đều. Tiếp tục đậy nắp kín.
Lưu ý, không nên ép vỏ dứa chặt quá, cần phải để khoảng hở trong thùng để dứa lên men. Sau 3 ngày, đổ 10l nước sạch vào thùng và dùng sau 24 tiếng. Khi dùng gần hết nước bạn chắt kiệt nước ra và làm lại các thao tác trên.
Đánh bóng xoong nồi bằng khoai tây và muối
Khoai tây kết hợp với muối cũng có tác dụng làm sạch vế bẩn dưới đáy nồi chảo. Trong củ khoai tây có thành phần axit oxalic tự nhiên, có thể hòa tan lớp gỉ sét, kết hợp với muối sẽ mài mòn nhẹ bề mặt lớp cháy khét đem lại hiệu quả làm sạch cao.
Bạn gọt vỏ khoai tây, cắt làm đôi theo chiều dọc. Nhúng mặt cắt khoai tây vào một ít muối sau đó chà xát lên bề mặt nồi, chảo bị cháy khét sẽ giúp đáy nồi chảo nhà bạn lấy lại vẻ sáng bóng ban đầu.
