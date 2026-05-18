Mẹo sắp xếp phòng ngủ để tiền vào ào ào, lại không lo bệnh tật
GĐXH - Bạn đã biết cách bố trí phòng ngủ để mang đến tài lộc, vượng khí, bình an cho gia đình chưa? Hãy khám phá những bí mật này qua bài viết sau.
Sắp xếp theo cung vị cho phòng ngủ
Cung vị đặt phòng ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra không gian sống thích hợp và mang lại giấc ngủ tốt. Dưới đây là những cách bố trí hợp lý theo chuyên gia phong thủy:
Tránh việc đặt cửa phòng ngủ thẳng hàng với cửa chính của nhà. Điều này giúp tránh tình trạng "thoái tài trạch", ngăn cản khí trực xung đi qua phòng ngủ, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc của gia đình.
Không nên đặt cửa phòng ngủ đối diện với bếp, phòng vệ sinh hoặc phòng thờ. Điều này sẽ tạo ra mâu thuẫn năng lượng, gây căng thẳng và không an yên trong cuộc sống hàng ngày.
Tránh đặt cửa phòng ngủ đối diện với giường ngủ vì có thể tạo ra các vấn đề sức khỏe và tinh thần. Hãy thiết kế sao cho cửa phòng lệch so với giường ngủ để tạo sự cân bằng.
Khi kê giường ngủ, hãy đặt vào hướng tốt cho mệnh của gia chủ (hướng Sinh Khí là lựa chọn tốt nhất).
Không nên đặt đầu giường ngủ dưới các dầm xà, cột, trụ hoặc xà ngang trên trần. Điều này có thể tạo ra tâm lý không ổn định và khiến bạn cảm thấy không an toàn khi ngủ.
Hình dáng phòng ngủ phong thủy
Trong phong thủy phòng ngủ, bạn nên thiết kế không gian theo hình vuông hoặc hình chữ nhật. Hai hình dạng này được coi là thuận lợi, bởi chúng tạo ra sự cân đối, ấm áp và trọn vẹn.
Trong trường hợp phòng ngủ không được vuông vắn sẽ tạo sự bất cân đối, ảnh hưởng đến tâm trạng, tạo ra cảm giác mệt mỏi và lo âu cho gia chủ.
Nhiều người thích sự sáng tạo và độc đáo nên họ chọn thiết kế phòng ngủ hình tròn. Mặc dù mang đến vẻ đẹp độc đáo và cuốn hút, nhưng từ góc độ phong thủy, nó thường bị xem là không tốt.
Hình dáng tròn này có thể gây ra tình trạng buồn bã, thường xuyên gặp ác mộng và làm suy yếu sức khỏe các thành viên trong nhà.
Chọn giường theo phong thủy phòng ngủ
Chọn giường có tấm chắn ở đầu: Khi ngủ, cơ thể sẽ tiến hành giải tỏa và trao đổi năng lượng nên cần được bảo vệ tốt. Bên cạnh đó, tấm chắn đầu giường sẽ giúp bạn thoải mái hơn khi ngồi dựa vào.
Chọn nệm: Ưu tiên chọn một tấm nệm mềm mại, êm ái sẽ mang lại cảm giác thư giãn và giấc ngủ ngon. Chọn nệm phù hợp giúp giấc ngủ tốt vào ban đêm, cũng như giúp bạn bổ sung năng lượng sau khi hoạt động cả ngày. Đặc biệt, theo quan niệm phong thủy, bạn không nên mua nệm đã qua sử dụng vì nó đã "phải hơi" người chủ cũ.
Đặt giường sát tường: Ngoài tấm chắn đầu giường, một bức tường vững chắc phía sau giường ngủ sẽ giúp bạn được bảo vệ khi ngủ.
Chọn giường có chân cao: Theo nguyên tắc trong phong thủy phòng ngủ, giường cần có chân cao giúp khí và năng lượng lưu thông quanh cơ thể khi ngủ.
Đặt giường càng xa cửa càng tốt: Gia chủ nên đặt giường ngủ càng xa cửa càng tốt. Hiểu theo cách khác, gia chủ phải đặt giường sao cho có thể thấy được cửa ra vào khi nằm, những không đối diện trực tiếp cửa.
Lưu ý bạn cần biết khi sắp xếp phòng ngủ theo phong thủy
Trong quá trình bố trí phòng ngủ theo phong thuỷ, bạn cần tránh các điều kiêng kỵ như: Gương không nên đặt đối diện giường. Nếu bắt buộc phải đặt gương gần giường thì dùng vải che lại khi ngủ sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn.
Đặt bể cá hay treo hình ảnh liên quan đến nước trong phòng ngủ có thể ảnh hưởng đến tài lộc.
Không nên để cây cảnh hoặc hoa trong phòng ngủ vì chúng mang tính dương mạnh, tạo ra quá nhiều năng lượng trong khi bạn cần nghỉ ngơi. Nếu muốn thì nên đặt cây cảnh tránh khỏi tầm nhìn khi nằm trên giường.
Tủ sách sẽ khiến không gian bị áp đảo. Chỉ nên giữ vài cuốn sách ở tủ đầu giường để đọc trước khi ngủ. Không treo hình ảnh liên quan đến tín ngưỡng ngay trên giường ngủ. Cảm giác có người nhìn chằm chằm khi ngủ sẽ khiến bạn bất an.
Hạn chế cho các đồ dùng điện tử trong phòng ngủ như Tivi, màn hình chiếu... Bởi có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của gia chủ do bức xạ từ các đồ dùng này.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
