Lý Nhã Kỳ, quý cô sang chảnh với túi Chanel hơn nửa tỷ đồng tại sự kiện
GĐXH - Lý Nhã Kỳ thu hút sự chú ý với phong cách cổ điển và túi Chanel Makeup Palette Minaudiere. Cô là tay chơi hàng hiệu nổi tiếng, luôn biết cách tỏa sáng trong các sự kiện.
Mẫu túi lấy cảm hứng từ bảng phấn trang điểm Chanel, được coi là sự kết hợp giữa thời trang và nghệ thuật, thể hiện nét tinh nghịch nhưng không kém phần sang trọng. Chiếc túi này được yết giá 20,6 nghìn USD (khoảng 535 triệu đồng) nhưng ở thị trường thứ cấp, giá có thể lên tới 30-33 nghìn USD (khoảng 800 triệu đồng).
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