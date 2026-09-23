Lý Nhã Kỳ, quý cô sang chảnh với túi Chanel hơn nửa tỷ đồng tại sự kiện

Ở tuổi ngoài 40, cô nhận ra thành công lớn nhất không phải sở hữu bao nhiêu tài sản mà mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy bình yên, được làm điều mình thích và có những người yêu thương bên cạnh. Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982, tên thật Trần Thị Thanh Nhàn, được biết đến qua các phim Kiều nữ và đại gia, Tình yêu còn mãi, Gió nghịch mùa, Mùa hè lạnh. Cô từng là Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2012 và nhiều lần xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes ở Pháp.