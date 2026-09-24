Người mẫu Kylie Jenner diện lại váy từng được Kim Kardashian lựa chọn

Kylie Jenner khiến người hâm mộ thích thú khi “mượn” một thiết kế vintage từng được chị gái Kim Kardashian diện trước đây để chuẩn bị cho đám cưới của một người bạn tại St. Tropez.

Trong video được đăng tải trên YouTube, Kylie Jenner chia sẻ quá trình chuẩn bị cho chuyến đi. Sau khi tập gym, nữ người mẫu lần lượt sắp xếp hành lý và thử nhiều bộ trang phục hàng hiệu để lựa chọn cho những sự kiện cuối tuần.

Kylie Jenner chia sẻ quá trình chuẩn bị cho chuyến đi.

“Được rồi mọi người, hiện tại trông mọi thứ hơi điên rồ một chút”, Kylie Jenner hài hước nói khi quay qua những giá quần áo cùng loạt phụ kiện được bày kín trên sàn nhà.

Một trong những lựa chọn khiến người hâm mộ lập tức nhận ra chính là thiết kế vintage của Gianni Versace từng được Kim Kardashian diện vào năm 2018. Bộ trang phục gồm áo corset và chân váy, xuất hiện trong bộ sưu tập Xuân/Hè 1995 của Versace.

Thiết kế nổi bật với chất liệu satin màu vàng rực rỡ, phần áo corset ôm sát cơ thể và chân váy có đường xẻ cao. Kim Kardashian từng diện bộ trang phục này trong những ngày sau Met Gala, thời điểm cô xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện với một thiết kế Versace đính sequin màu vàng ánh kim.

Thiết kế vintage của Gianni Versace từng được Kim Kardashian diện vào năm 2018.

Ngay khi hình ảnh Kylie Jenner thử bộ trang phục được chia sẻ, người hâm mộ nhanh chóng đăng tải ảnh so sánh hai chị em trên X. Một người bình luận: “Không thể vượt qua người đã làm nên điều đó”, trong khi một tài khoản khác đặt câu hỏi: “Không biết Kim có đưa bộ này cho cô ấy không?”.

Ngoài thiết kế Versace, Kylie Jenner còn cân nhắc một chiếc váy hoa vintage của Chloé do Stella McCartney thiết kế, thuộc bộ sưu tập Xuân/Hè 1998. Thiết kế có chi tiết nơ phía trước và phom váy dài qua đầu gối.

Tuy nhiên, cuối cùng nữ người mẫu lựa chọn một thiết kế vintage khác cho kỳ nghỉ cuối tuần. Đó là bộ trang phục Roberto Cavalli bằng satin vàng in họa tiết, nổi bật với phần cổ khoét sâu, eo corset và dây halter.

Kylie Jenner vốn cũng dành nhiều sự yêu thích cho các thiết kế Versace vintage. Cô từng diện một chiếc váy chainmail thuộc bộ sưu tập Thu/Đông 1996 của nhà mốt tại Critics’ Choice Awards 2026. Trước đó, cô xuất hiện tại Quả Cầu Vàng 2025 trong một thiết kế lưới kim loại màu bạc có kiểu dáng tương tự.

Riêng với thời trang dự đám cưới, Kylie Jenner gần đây từng gây chú ý khi tham dự hôn lễ của Jordyn Woods, người từng là bạn thân của cô. Nữ tỷ phú trẻ diện một chiếc váy đen cut-out, được biến tấu từ thiết kế Roberto Cavalli thuộc bộ sưu tập Xuân 2004, khoe nhiều khoảng hở táo bạo.